Distinción internacional para el gastrónomo Mathías Delgado en Argentina

Copa Latinoamericana del Helado Artesanal

El libertense Mathías Delgado participó del equipo uruguayo que en la quinta edición de la Copa Latinoamericana del Helado Artesanal realizado en la República Argentina, obtuvo el premio de la prensa al mejor helado artesanal, en una competencia que, en la clasificación general, la ganó el equipo locatario, que irá ahora al mundial que se realiza en Italia.

La Copa Latinoamericana del Helado Artesanal se realiza cada dos años en el predio de Costa Salguero de Buenos Aires, en el marco de la Feria Expoalimentaria FITHEP. Además de los locatarios participaron delegaciones de todos los países de América. Junto a Argentina, clasificó al mundial Brasil, en tanto que Perú se ubicó en el tercer lugar. Las delegaciones de Ecuador y México, recibieron también distinciones.

Según el diario Clarín de Buenos Aires, durante el concurso, los heladeros participantes debieron atravesar siete pruebas, algunas de ellas muy complejas. Cada prueba va dando puntos, y el jurado presidido por el italiano Sergio Colalucci -organizador de la Coppa del Mondo della Gelateria-, terminó definiendo al mejor. Cada equipo debía elegir un tema libre sobre el que desarrolló todas sus presentaciones. Además de las recetas, tuvieron que hacer esculturas en caramelo y en hielo.

El equipo de heladeros uruguayos estaba integrado por Alexandra Caldarelli, Gustavo Mastoros, el libertense, Delgado y el maestro heladero Antonio Ciccariello, quien fue el que invitó a Delgado a participar de este concurso internacional.

La experiencia del Chef

El chef libertense, que ya había sido ganador de concursos de gastronomía a nivel nacional, al hablar con La Semana contó que su participación en el equipo uruguayo que compitió en Argentina surgió a partir de una llamada que recibió del maestro heladero Antonio Caldariello, quien ya había tenido experiencia participando en este concurso. “Me llamó para ir como pastelero, pero yo no tenía ni idea cómo era el concurso”, dijo Delgado.

Explicó Mathías Delgado que fueron tres días de competición y fue en el segundo día donde ellos fueron distinguidos por su trabajo. “Se trata de un helado de queso, con caramelo y flambeu de limón, que gustó a toda la prensa presente. En este concurso se puntúa cómo llega el helado a la mesa, si llega muy frío; cuánto tiene de azúcar por el congelamiento; es decir, las personas que saben de helados, le buscan los detalles”.

Al hablar de su formación, Mathias Delgado le guarda un cariño especial a la UTU o Escuela Técnica de Libertad. En ella “hice el bachillerato y me dio el envión para entrar en el mundo de la gastronomía. Estando en la UTU y después que terminé, hice cursos privados y también me fui a capacitar en Maldonado”.

Contó el galardonado cocinero libertense que en el proceso de aprendizaje, en el primer año de estudio, “hice más que nada comida salada, pero después en el segundo año me fue interesando la pastelería y fue lo que me terminó de ‘enganchar’ con la gastronomía.

Los concursos

Consultado respecto a qué le brinda participar de concursos como el que concurrió a Argentina, dijo Delgado que te hace “más conocido; me agrega gente en redes sociales que tienen restaurantes, que luego pueden llamarte; se te abren puertas, que fue más o menos lo que me pasó ahora. Yo fui a una feria a verlos trabajar y ahora estoy trabajando con ellos”.

Luego, Delgado valoró que haya cada vez más personas interesadas en la gastronomía, “con ganas de progresar en el área. Eso es lo que le falta a Uruguay. Argentina, por ejemplo, tiene seis o siete equipos para competir, tienen infraestructura”.

Dijo Delgado que él no tiene un área de predilección en la cocina. “A mí me gusta todo; estuve trabajando como pizzero, ahora estoy como repostero. Me gusta la gastronomía en general, no me cierro a lo dulce o a lo salado. Me parece que cuanto más sepa, más oportunidades tengo de mejorar”, comentó.

Una referente para Delgado

Mathias Delgado destacó en particular a la docente de la UTU Libertad, Shirley Rodríguez. La señaló como “una referente; cuando me enteré que iba al concurso, lo primero que hice fue hablar con ella y se puso a la orden, siempre estuvo dándome para adelante. Shirley es una persona que dejaste la UTU, pero le mandás un mensaje a cualquier hora y ella está”.

Por último, consultado respecto a si piensa que está en condiciones de comenzar a enseñar gastronomía, dijo que “es algo que lo hemos estado hablando con los compañeros con los que fuimos a Argentina. Creo que vamos a hacer cursos, talleres; estamos en eso”. Atentos los interesados en aprender con un verdadero maestro.

Por Javier Perdomo.