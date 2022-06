En «el 61» insisten con el problema de la paradas de ómnibus; envían carta a Bentaberri

Mediante una carta dirigida a la intendente Ana María Bentaberri, que está siendo firmada por vecinos de Puntas de Valdez, a iniciativa del militante del MPP-FA Emiliano Mesa, se le solicita a la jefa comunal que solucione el tema de las paradas de ómnibus en la localidad, ya que todas las empresas de transporte paran en distintos lugares, generando problemas a los usuarios.

En la misiva, Mesa, acompañado de la rúbrica de otros vecinos, plantea que hace más de un año que hicieron conocer la problemática existente con la parada de los ómnibus. “También trasladamos la inquietud a la Junta Departamental, así como también se planteó la urgencia para lograr mejoras en el tramo de la ruta 1 vieja por la oscuridad y falta de señalización, que podría generar -dicen-, una verdadera tragedia”.

Frente a lo que consideran “falta de empatía” de las autoridades de la comuna, vuelven a dirigirse a la propia Intendente, “con indignación” y “por sentirnos abandonados».

Dice la carta que “la vecindad de Puntas de Valdez no puede seguir corriendo de una parada a la otra, sobre la ruta. No puede ser que la empresa Cita pare en un lugar, que Cotmi pare en otro y que Comar lo haga en otro. No puede ser que las empresas hagan lo que quieran y que no haya un organismo que controle o que no exista normativa al respecto”.

AFECTADOS | Continúa diciendo más adelante la carta pública que “en el mes de agosto de 2021 sugerimos una solución: la parada debe ser una. Si las empresas quieren parar en sus respectivas agencias lo vemos correcto, pero deben respetar las paradas oficiales y no dejar a la gente a pie”.

En la carta se hace referencia también al peligro que viven las madres con niños pequeños, “corriendo con sus niños del brazo por encima de la ruta para alcanzar los ómnibus; hay que pensar también en los adultos mayores que no pueden correr, en las personas que no tienen la suficiente capacidad visual para distinguir en el horizonte cuál empresa es la que se avecina y así saber a qué parada moverse rápidamente”.

RUTA VIEJA | Pero esa no es la única preocupación que le traslada Mesa y los vecinos a la Intendente en su misiva. “No sólo tenemos dificultades con el transporte colectivo, sino que también nos preocupa que por la noche es intransitable el ingreso a Puntas de Valdez por ruta vieja”, dice la misiva, en la que se aclara que el problema se da en el ingreso este y oeste al pueblo.

“El problema merece ser atendido de forma urgente, antes de lamentar un desastre”, dice la misiva, que recuerda luego que el problema no es nuevo, sino que “se viene arrastrando desde hace muchos años, cuando se disputaban con el gobierno nacional (cuando el gobierno era del FA), la evasión de responsabilidad, argumentando que pertenecía este tramo al Ministerio y no a la Intendencia”.

En su carta, Mesa insiste con que todos estos planteos fueron realizados hace dos años y “hoy nos encontramos en la misma situación lamentable, a excepción de que se arreglaron algunos pozos de este tramo, pero a la falta de iluminación y señalización hay que sumarle que algunas calles están peor”.

CICLOVÍA | Vale añadir que en las publicaciones en redes sociales, también reclama Mesa la prometida construcción de una ciclovía en la localidad, obra que entiende que también colaboraría con más seguridad para los vecinos que transitan por la ruta vieja en su pasaje por la localidad del kilómetro 61.

Emiliano Mesa invitó a quienes quieran acompañar con su firma la carta, a que se comuniquen con él por redes sociales o que lo ubiquen en el pueblo. También mencionó que el tema volverá a ser planteado en la Junta Departamental en los próximos días.

Imagen cedida por Emiliano Mesa.

Por Javier Perdomo.