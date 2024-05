Conversatorio sobre el proyecto Neptuno se realiza este viernes; se suspendió el 26 de abril por las lluvias

El conversatorio entre ciencias y comunidades sobre el proyecto Neptuno, que se iba a realizar en la jornada del viernes 26 en la Biblioteca de Rafael Perazza, organizado por el colectivo “Los Tucu-Tucu” y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, fue suspendido debido a la ocurrencia de lluvias durante toda la jornada.

Sofía Mansilla, integrante del colectivo, comentó que los anuncios de INUMET (Instituto Nacional de Meteorología), hablaban de alerta meteorológica, por lo cual decidieron suspender, previendo que no concurriera público. Dijo que en una charla anterior, que no se suspendió pese a la lluvia, muchos dijeron que no habían ido por pensar que estaba suspendida. Ahora cortaron por lo sano y suspendieron la actividad una semana.

En las mismas condiciones se estará realizando una semana después este conversatorio (es decir 19 horas del viernes 3 de mayo en la biblioteca de Rafael Perazza), que cuenta con la participación de la bióloga Tamara Avellán y la ingeniera agrónoma Anahit Aharonian, quienes desde sus especialidades darán una visión crítica sobre la planta potabilizadora de agua que está previsto construya una empresa privada en el balneario Arazatí.

Entrevistada la pasada semana por este medio, Aharonian, que integra la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (redactora de la reforma constitucional que estableció el agua como un derecho humano que debe estar en manos del Estado), dijo que el proyecto Neptuno es presentado “como una alternativa para el desarrollo y el progreso, nos dicen que va a resolver el problema del acceso al agua, pero es una falsedad absoluta, es un cuento con el cual siguen destruyendo el territorio y la sociedad, porque a la sociedad que vive donde está ese territorio, se le provocan daños en su tejido social que a nadie le importa evaluar”.

También instó a continuar la pelea para evitar que en definitiva se llegue a la construcción del Neptuno. “No debemos bajar los brazos. Estamos haciendo gestiones legales para poder frenarlo, pero también tiene que estar la acción a nivel local. Hay lugares en los que la comunidad local tiene que seguir insistiendo, aunque se vea muy difícil, nunca sabés en qué resquicio, en qué momento podés dar vuelta una decisión y eso hay que pelearlo hasta último momento”, menciónó Aharonian, que finalmente estará el viernes 3 de mayo en Rafael Perazza.

LA TERCERA | El ciclo de tres conversatorios, que se inició en San José de Mayo con la participación del ingeniero agrónomo Daniel Panario, está previsto que culmine el viernes 10 de mayo, también a las 19 horas, en la sede del Club de Leones de la montevideana localidad de Santiago Vázquez.

En este conversatorio estarán presentes la doctora Claudia Piccini, hablando sobre “Los desafíos que enfrentaría el Proyecto Arazatí-Neptuno en la potabilización de agua”, el doctor Marcel Ackar, cuya exposición se titula “Los humedales del río Santa Lucía. Su importancia ambiental y principales amenazas”, en tanto que la exposición del magister Bernardo Zabaleta, con quien La Semana dialogara el año pasado, se titula “Impacto de los embalses en el estuario del Río de la Plata: cianobacterias en aumento”.

Imagen: Tamara Avellán, una de las expositoras del conversatorio del viernes 3.

Por Javier Perdomo.