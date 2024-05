Contra el frío y el barro se disputó una nueva fecha del Infantil de la Liga San José

En la fría tarde del sábado se disputó parcialmente la cuarta fecha del Torneo Inicial de la Liga San José de Fútbol Infantil. En la Serie A, los cuatro equipos del interior fueron visitantes; en la A mientras tanto, Campana y Las Palmas, fueron locatarios ante duros escollos como San Lorenzo y River Plate respectivamente.

SERIE A| Por este grupo Juventud Unida fue visitante ante Río Negro en el Parque 19 de Abril. Fueron dos victorias cebritas, en Semillas y Cebollas, mientras que las restantes cuatro las cosecharon los verdes.

Independiente por su parte visitó a Nacional donde resultaron cuatro victorias para los tricolores y dos para los rojos en Chatas y Gorriones.

San Rafael mientras tanto se fue hasta El Abasto para medirse ante el siempre poderoso Treinta y Tres. Allí fueron cuatro victorias locatarias y dos para los santos en Churrinches y Cebollas.

Por último Sacachispas visitó a Tito Borjas obteniendo los tres puntos en todas las categorías.

Juventud Unida lidera con puntaje perfecto en cuatro categorías; en Chatas y Churrinches en forma solitaria y en Gorriones y Baby conjuntamente con Treinta y Tres, su próximo rival en Libertad. En Semillas lidera Treinta y Tres, mientras que en Cebollas tres equipos suman 9 puntos y tienen partidos pendientes, son ellos Río Negro, Nacional y San Rafael. Independiente con 6 también tiene un partido menos.

SERIE B| En el Complejo Adelaido Camaiti Campana recibió a San Lorenzo logrando cuatro victorias; los santos se hicieron fuertes y se alzaron con el triunfo en Chatas y Churrinches.

Las Palmas mientras tanto sufrió la visita de River Plate, resultaron una victoria en Baby para el local, un empate en Churrinches y cuatro triunfos albirrojos en las restantes categorías.

En el Complejo Camunda, Gil Central recibió a Nueva Unión, sólo jugaron cuatro categorías con otras tantas victorias para los decanos. Quedaron pendientes los encuentros de Chatas y Semillas que en principio se jugaban en la tarde-noche de ayer si el clima lo permitía.

En Chatas lidera Central con 9; en Churrinches Universal también con 9, en Gorriones hasta el momento el puntero es River Plate con 10 unidades, Campana lidera en Semillas, Cebollas y Baby con 9 puntos; recordemos que los tricolores ya cumplieron con su fecha libre por lo que tienen un partido menos.

Liga San José de Fútbol Infantil

Torneo Inicial – 4ta. Fecha

Resultados Serie A

Río Negro – Juventud Unida

0 Chatas 6

0 Churrinches 4

0 Gorriones 4

2 Semillas 0

6 Cebollas 0

0 Baby 1

Tito Borjas – Sacachispas

0 Chatas 3 WO

0 Churrinches 3

1 Gorriones 1

0 Semillas 3

0 Cebollas 6

1 Baby 5

Nacional – Independiente

1 Chatas 3

4 Churrinches 2

0 Gorriones 4

1 Semillas 0

1 Cebollas 0

3 Baby 0

Treinta y Tres – San Rafael

4 Chatas 2

0 Churrinches 1

5 Gorriones 0

9 Semillas 3

2 Cebollas 4

6 Baby 0

Torneo Inicial

Resultados Serie B

Libre: Universal

Campana – San Lorenzo

1 Chatas 3

1 Churrinches 5

2 Gorriones 0

3 Semillas 1

3 Cebollas 1

4 Baby 2

Central – Nueva Unión

– Chatas –

3 Churrinches 3

1 Gorriones 0

– Semillas –

3 Cebollas 0

6 Baby 4

Las Palmas – River Plate

0 Chatas 4

0 Churrinches 0

0 Gorriones 1

1 Semillas 6

0 Cebollas 6

3 Baby 1

Próxima Fecha (5ª)

Serie A

Juventud Unida vs Treinta y Tres

Independiente vs Río Negro

San Rafael vs Tito Borjas

Sacachispas vs Nacional

Serie B

Libre: Nueva Unión

Universal vs Campana

San Lorenzo vs Las Palmas

River Plate vs Central