«El Frente Escucha» con yapa el sábado

Tal como anunciáramos hace ya dos semanas, entre el 15 y el 18 de junio, las principales figuras del Frente Amplio a nivel nacional estarán participando de lo que se ha dado en llamar “El Frente Escucha” en San José, que a diferencia de las tres instancias anteriores, que han sido de tres días, será de cuatro jornadas.

El pasado jueves se realizó en San José de Mayo una conferencia de prensa en la cual la presidenta de la Mesa Departamental, Marcela Barrios, brindó detalles de lo que será esta movida partidaria.

Cuándo son las siguientes actividades

Barrios explicó que las actividades comenzarán el miércoles en la tarde con una recorrida por toda Ciudad del Plata. Dijo la titular de la mesa frenteamplista josefina, que más allá de los detalles de agenda que resta ajustar, se sabe que estarán recorriendo todos los barrios y todos fraccionamientos de la ciudad en dos grupos diferentes con la participación de delegados departamentales y delegados nacionales. Mencionó Barrios que mantendrán reuniones con “organizaciones de distinto tipo, vinculadas a la educación, al emprendedurismo y al deporte”.

La actividad del primer día culmina en Libertad, donde tendrá lugar una conferencia de prensa con los medios locales y luego la militancia local mantendrá una jornada de “confraternización” con los dirigentes nacionales que participan de la actividad.

El jueves 16, la actividad comienza a las 8 de la mañana, visitando y recorriendo organizaciones sociales e instituciones de Libertad, Kiyú, Ordeig, Puntas de Valdez, Rincón del Pino y La Boyada. El día culmina en San José de Mayo, donde se realizará una reunión de la Mesa Política Departamental, con la presencia de los integrantes de la delegación nacional.

“El viernes 17 en la mañana estaremos teniendo la mayoría de las reuniones institucionales, por decirlo de alguna manera, en San José de Mayo, en conjunto con la visita a medios de comunicación”. A su vez, con una actividad de la que participará el ex presidente José Mujica, se estaría dando por finalizada esta etapa de la movida “El FA Escucha”, que en el caso de San José, tendrá cuatro jornadas.

La Yapa

Narró Marcela Barrios que “el formato de esta movida es estar miércoles, jueves y viernes en cada uno los departamentos del país. Empezaron por Tacuarembó, después estuvieron en Artigas y en la semana pasada estuvieron en Rocha. En el caso de San José vamos a extender un día, ya que el sábado de mañana tendremos una reunión con la Mesa Nacional del movimiento ‘Un Solo Uruguay’ y en la tarde, en el marco de una serie de asambleas que se realizarán en todo el país, habrá de esas instancias en la capital departamental y en Ciudad del Plata. En la de San José de Mayo, participará el senador Mario Bergara.

Nombres

En cuanto a qué figuras frenteamplistas estarán participando de la movida, dijo Marcela Barrios que está confirmado el senador Óscar Andrade, la diputada Cristina Lustemberg, el ex intendente de Rocha y actual coordinador del Interior Aníbal Pereira, el ex director de Convivencia Ciudadana Gustavo Leal y por supuesto, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, que podría no estar en la primera jornada, ya que coincidiría con la llegada a Uruguay del líder de la coalición española Unidas Podemo,s Pablo Iglesias.

Desafío logístico

Consultada Marcela Barrios sobre la tarea logística que demanda para la dirigencia de la izquierda una actividad de esta índole, comentó que “hace varios días que venimos dedicando muchas horas a esto y a medida que se acerca la actividad, el trabajo es mucho mayor, porque es necesaria mucha coordinación, tanto del armado de la agenda como el contacto con más de 50 organizaciones del departamento, sumado al tema de coordinar los horarios con cada una de ellas”.

“También está todo lo que tiene que ver con la logística, porque los compañeros que vienen de Montevideo van a estar pernoctando en casas de familia y tenemos que coordinar los vehículos, las comidas, todo”, comento Barrios, que luego mencionó que “todo es un trabajo y un esfuerzo logístico importante, que en nuestro caso es de un día más respecto a las demás departamentales”.

Por Javier Perdomo.