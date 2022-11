Padres debieron desalojar de apuro la escuela 65 de Santa Paula, pero no saben cuándo comienzan las obras

Profundo malestar existe entre los padres de niñas y niños que acuden a la escuela 65, Juan María Pérez (Santa Paula), porque el martes 22, a última hora, llegó de Primaria la orden de mudar la escuela hacia la sede de Juincam, no se mandó personal ni camiones para colaborar con la tarea y se les dijo que el jueves 24 debía haberse realizado la mudanza. Todo esto, a 15 días de finalizar las clases.

Mientras, las cientos de veces anunciadas obras de mejoras del centro de estudio, no comienzan.

La mudanza la hicieron los propios padres, que en pocas horas debieron organizar todo como para trasladar el mobiliario de la escuela hasta la sede del club deportivo (a varios kilómetros de distancia), que según lo informado por los padres, no está en condiciones de albergar alumnos en edad escolar.

Según lo que pudo saber La Semana, el nuevo local, no tiene divisiones como les habían anunciado que iba a tener. Tampoco tiene calefón, faltan enchufes y focos. Los padres trabajaron todo el día en la sede del club de fútbol y dejaron en condiciones un lugar donde estarán trabajando 15 días, ya que terminan las clases.

Los padres que se contactaron con La Semana, que pidieron no ser nombrados, dijeron que «somos muchos padres los que estamos enojados» y no descartan realizar alguna movilización para hacer conocer la situación «lamentable» en la que está la escuela.

OTRA VOZ | Mientras tanto en Facebook, otra madre, que sí dio a conocer su nombre, Pamela Pérez, realizó una publicación en la que dice que «hoy nuestros hijos concurrían a esta escuela y después de un millón de reclamos el martes de tarde desde la inspección se marcó la mudanza de la escuela para el jueves, donde los papás nos tuvimos que movilizar para el traslado porque desde las autoridades no vino absolutamente nadie y realmente el lugar donde nos mudamos está en pésimas condiciones para que los niños concurran».

«Pero esto no termina acá desde ya sabemos que el 9 (diciembre), tenemos que volver a sacar todo para trasladarlo a un galpón porque el local el 10 esta alquilado y el 11 volverlo a poner en el lugar y obvio que lo tenemos que hacer los papás», agrega Pérez.

«Desde ANEP no podemos esperar nada, ya que realmente no les importa ni tampoco a MSP porque también se gestionó que vaya a ver las condiciones en las que están los niños y no encontramos solución. El olor a excremento y a pis que emana el quincho no lo puedo explicar el estado calamitoso y de deterioro de la escuela», agrega la madre.

Por Javier Perdomo,