En la Liga San José de Fútbol Infantil, la segunda fecha se disputó a medias

La Liga San José de Fútbol Infantil disputó el sábado en forma parcial la segunda fecha del Torneo Inicial. En Libertad hubo actividad en cancha de Las Palmas, Juventud Unida visitó a Tito Borjas y Campana tuvo fecha libre, San Rafael e Independiente se enfrentaron a medias y faltaba la fijación de los clásicos del Arroyito entre Nacional y Río Negro.

SERIE A| Por la Serie A, Juventud Unida viajó a San José de Mayo para enfrentar a Tito Borjas en cuatro categorías, ya que en Chatas y Baby el borjense no presentó sus equipos y por tanto es victoria verdolaga por WQ y un marcador de 3 a 0. El resto de las categorías también fueron victorias del equipo libertense.

Los encuentros entre San Rafael e Independiente se fijaron para lunes y miércoles en virtud de que la Categoría 2012 de los santos disputaba en su cancha las finales regionales de ONFI, sin embargo los encuentros del lunes no se disputaron. Aún están firmes los partidos fijados para el miércoles.

En El Abasto Treinta y Tres recibió a Sacachispas, resultaron cinco victorias locatarias y una para la visita en Chatas.

Por su parte los choques clásicos del Arroyito entre Nacional y Río Negro no se fijaron y estaba previsto que se agendaran en la reunión de anoche en la Liga.

Hasta el momento Juventud lidera en solitario en Chatas; en Churrinches, Gorriones, Semillas y Baby comparte la punta con Treinta y Tres, en Cebollas salvo Sacachispas y Tito Bojas que no han sumado puntos el resto tiene 3 puntos. Los partidos pendientes modificarán obviamente todas las tablas en la semana.

SERIE B| En este grupo, Campana cumplió con su fecha libre, la actividad en Libertad se desarrolló en cancha de Las Palmas donde los anaranjados recibieron a Nueva Unión, resultaron dos empates en Churrinches y Gorriones y cuatro victorias para los de Rodríguez.

Finalmente Central fue local ante San Lorenzo con cuatro victorias decanas, un empate en Churrinches y una victoria azulgrana en Cebollas.

En Chatas, Central lidera en solitario, Universal lo hace en Churrinches, en Gorriones igualan en la punta River Plate y Universal, en Semillas el líder hasta el momento es Nueva Unión, Universal y San Lorenzo lideran igualados en Cebollas mientras que en Baby el puntero es Nueva Unión.

Liga San José de Fútbol Infantil

Torneo Inicial – 2ª Fecha

Sábado 20 de abril 2024

Resultados – Serie A

Tito Borjas – Juventud Unida

0 Chatas 3 WO

0 Churrinches 6

1 Gorriones 5

0 Semillas 6

0 Cebollas 6

0 Baby 3 WO

San Rafael – Independiente

– Chatas –

– Churrinches –

– Gorriones –

– Semillas –

– Cebollas –

– Baby –

Nacional – Río Negro

– Chatas –

– Churrinches –

– Gorriones –

– Semillas –

– Cebollas –

– Baby –

Treinta y Tres – Sacachispas

1 Chatas 5

6 Churrinches 0

3 Gorriones 2

3 Semillas 1

3 Cebollas 1

6 Baby 0

Torneo Inicial

Resultados Serie B

Libre: Campana

Las Palmas – Nueva Unión

1 Chatas 3

1 Churrinches 1

2 Gorriones 2

1 Semillas 5

2 Cebollas 4

2 Baby 3

River Plate – Universal

0 Chatas 0

2 Churrinches 1

1 Gorriones 4

1 Semillas 1

1 Cebollas 3

2 Baby 0

Central – San Lorenzo

4 Chatas 2

1 Churrinches 1

4 Gorriones 2

1 Semillas 0

0 Cebollas 2

6 Baby 1

Próxima Fecha (3ª)

Serie A

Juventud Unida vs Nacional

Independiente vs Tito Borjas

Sacachispas vs San Rafael

Río Negro vs Treinta y Tres

Serie B

Libre: San Lorenzo

Campana vs Las Palmas

Universal vs Central

Nueva Unión vs River Plate

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Jorge Gambetta.