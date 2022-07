Delegación del movimiento de usuarios de la salud de San José es recibida el viernes en Diputados

Una delegación del Movimiento de Usuarios de la Salud Pública y Privada de San José, será recibida este próximo viernes 15 de julio en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, para dar su visión sobre la situación de la salud en el departamento, en el marco del estudio de la rendición de cuentas que hace esa comisión y que debe ser aprobada por las dos cámaras parlamentarias antes que finalice el año 2022.

Serán parte de la delegación josefina, que será recibida en horas de la mañana del día viernes, la presidenta del movimiento en el departamento y representante en el movimiento nacional Miriam Waller Castillo de San José de Mayo, Claudia Pérez por Ciudad Rodríguez y Carmen Guerrero por Libertad. La participación de estas tres personas en la delegación fue decidida por votación dentro del propio movimiento.

DECLARACIONES | En representación de la delegación, Miriam Waller dijo a este medio que para concurrir a hablar con los diputados que estudian la rendición de cuentas, tuvieron que buscar información de lo que está ocurriendo en el departamento con la salud.

“Nos informamos hablando con los usuarios de cada localidad, escuchando las problemáticas que son vox populi, es decir que no vamos con casos aislados, hemos ido a las fuentes. Escuchamos, hablamos con distintos referentes en cada lugar para ver cómo abordamos el tema que vamos a tratar”, dijo Miriam Waller.

En concreto, dijo luego la vocera de la delegación, que plantearán “las inquietudes que tiene toda la población de San José sobre lo que está sucediendo con la salud” y al mencionar puntos concretos, contó que intentarán lograr que se reabra la policlínica de Raigón, “una policlínica que no está funcionando hace tiempo y ahora los usuarios de esa localidad no tienen donde ir por un problema de salud en el pueblo y a muchos se les hace cuesta arriba, imposible a veces, llegar hasta la ciudad de San José de Mayo”.

Luego, dijo la integrante del movimiento de usuarios de la salud que “también presentaremos la preocupación por las largas demoras que se dan para obtener consultas con especialistas; la falta de especialistas en algunas zonas del departamento, la falta de medicamentos, la no conformación de la JULOSA (Junta Local de Salud), en Rodríguez y otras preocupaciones concretas del departamento”.

Miriam Waller destacó la importancia que para las tres delegadas tiene participar de esta instancia. Dijo que ella representa a todos los usuarios del departamento en el movimiento nacional y que la libertense Carmen Guerrero está en la comisión fiscal a nivel nacional.

Con respecto a cómo es la relación del movimiento josefino con las direcciones de los centros de salud del departamento, Waller dijo que tienen “buena relación con todos”, porque “el movimiento lo que quiere es llegar a tener una mejor calidad de atención a la salud, ya que usuarios somos todos”.

SER ESCUCHADOS | Sobre la falta de medicamentos, dijo Waller que la situación es diversa. “Unos más, otros menos, pero no somos los peores del país. En una de esas el que no había después aparece, vuelve a faltar; ocurre muchas veces que no están los medicamentos que los usuarios están buscando o necesitando”, dijo Waller.

En relación a las expectativas que tienen sobre lo que ocurrirá en la sesión del viernes, dijo Miriam Waller que el hecho de “que nos inviten, que nos escuchen, ya para nosotros es mucho, después se verá las respuestas que tendremos”.

Por Javier Perdomo.