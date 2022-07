Cuestionamientos del Plenario del Pit-Cnt a la Intendencia en acto por paro general del jueves

El Plenario Departamental del PIT-CNT realizó varias críticas a la Intendencia de San José en una concentración con acto que tuvo lugar el jueves 7 de julio, en la plaza de los Treinta y Tres Orientales de San José de Mayo, en el marco del paro nacional parcial convocado por el Pit-Cnt en defensa del trabajo de calidad, del salario y la seguridad social.

Durante la oratoria, varios gremialistas cuestionaron a la comuna por el incumplimiento de la ley de mano de obra local y por destacar el resultado superavitario de la Rendición de Cuentas 2021 en medio del contexto de vulnerabilidad económica que atraviesan muchas familias en el departamento.

“Tenemos que exigir que el desvelo sea la gente y no un resultado económico”, reclamó Santiago Ponce, referente del Plenario en San José. Ponce lamentó que el Ejecutivo haya destacado el superávit de casi 132 millones de pesos cuando hay personas “que la están pasando mal, que están comiendo de los contenedores y que están en condiciones inhumanas”, dijo.

“Eso tiene que movilizarnos a todos y hacernos sentir más humanos porque si el resultado son los números, como sociedad dejamos mucho que desear”, agregó.

El referente sindical dijo que San José sigue a la espera de “una solución mágica para los trabajadores del tarifado que nunca se pudieron organizar y que están trabajando en condiciones pésimas” y demandó que se abra el diálogo entre la Intendencia y el Plenario para buscar soluciones “de verdad” para los clasificadores “que tienen que andar hurgando en los contenedores”.

“Por todas esas personas hay que abrir el diálogo con el Plenario y con los trabajadores para encontrar soluciones. No son cuatro contenedores de botellas en Ecilda la solución de un programa que tendría que tener inversión y a la gente como primer desvelo. Acá en San José esas políticas no están y es lo que estamos exigiendo hoy”, dijo Ponce.

“Es necesario seguir movilizándonos, hacer una síntesis el año que viene y poder llegar a un congreso del pueblo que nos permita el modelo de empresas públicas que queremos, uniendo todas las reivindicaciones en un solo puño, generar condiciones que tengan en cuenta a los trabajadores como prioridad y no como segunda parte de un resultado”, volvió a criticar.

INCUMPLIMIENTO | También se formularon críticas a la Intendencia desde el Sindicato Único de la Construcción y Afines (SUNCA), desde donde se reclamó a la comuna que cumpla con la Ley de Mano de Obra Local.

“Hoy en nuestra Intendencia tenemos a la Intendenta que incumple con la Ley de Mano de Obra Local”, dijo la dirigente Lourdes Otero, quien explicó que dicha norma les brinda posibilidades laborales a “mujeres que están buscando trabajo y que tienen la chance de entrar como peón práctico en la Industria de la construcción”, así como también “a todos los del patronato que cuando salen de la cárcel, es muy complejo poder encontrar trabajo”.

“Esta Ley les da la posibilidad de ingresar a trabajar y la Intendencia no la está cumpliendo ni se la está haciendo cumplir a las empresas constructoras, por lo tanto, nos corta los brazos para más posibilidades laborales en el departamento y les corta los brazos a todas esas mujeres y a todas esas personas más vulnerables”, mencionó Otero.

PRIORIDADES | La dirigente del SUNCA también cuestionó al presidente Lacalle Pou y a su Gobierno por entender que “ha quitado la mirada en el que más necesita”.

“Este gobierno no nos puede sorprender, vino con el claro objetivo de querer llenar las arcas del gran capital y eso es fácil bajando los salarios y el rol del Estado cuyo rol debe ser el de pensar en la sociedad y ser el motor de la economía del país. Sin embargo, nuestro gobierno marca bien directamente a dónde está su objetivo y no es con los trabajadores, no es con el pueblo ni con los más vulnerables”, criticó.

A modo de ejemplo, Otero indicó que “hay sanatorios que se están viniendo abajo, que no tienen los recursos humanos ni en medicación y a nosotros eso también nos preocupa y nos ocupa. Eso debe estar contemplado en la Rendición de Cuentas”, opinó.

Otero dijo que sorprende ver a niños y madres durmiendo en la calles como sucede en Montevideo o en Playa Pascual, “en donde hay madres que duermen en carpas con sus hijos pequeños. No nos puede ser indiferente eso. El Gobierno sí es indiferente a esas cosas pero nosotros no”.

“Ahora que estamos en la Rendición de Cuentas que marca el futuro de la inversión del Estado, nosotros tenemos que marcar como pueblo a dónde queremos que esté la mirada y la mirada tiene que estar para los más vulnerables”, mencionó.

Dijo luego que “el salario también es una forma de abrirle los bolsillos a los grandes capitales y hoy vienen por nuestra Ley de Negociación Colectiva. Hoy vienen a modificarla, a flexibilizarla y sabemos que flexibilización es igual a pérdida de salario y también es igual a precarización del trabajo”.

“Indudablemente es hora de que todos nosotros salgamos a la calle, nos unamos en un puño solo y le digamos al gobierno que si viene contra nuestros derechos, contra nuestras reivindicaciones se va a golpear con esta masa de trabajadores y el pueblo”, concluyó.

Por Katherine Martínez.