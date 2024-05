Avellán, su participación en la comisión asesora de los humedales del Santa Lucía y las obras en el San José

La doctora Tamara Avellán fue invitada por la Dirección Nacional de Control y Evaluación Ambiental (DINACEA, la ex DINAMA), para ser parte de la Comisión Asesora Específica para el Área Protegida de los Humedales del Santa Lucía, una instancia que se está conformando y que tendrá participación de la sociedad civil de las zonas que son parte del área. La especialista en aguas, que el pasado viernes participó de un conversatorio en Rafael Perazza, informó además que presentó un pedido de información pública sobre las obras en Buschental.

Avellán tuvo una jornada intensa el viernes 3 de mayo, ya que además del conversatorio del que participó en la noche, durante el día estuvo acompañando a expertos de las facultades de Ciencias y de Química que estuvieron tomando muestras de agua en la zona. Según lo explicado por Avellán, la sección de Hidrogeología de la Facultad de Ciencias, “hace rato que está haciendo estudios sobre la presencia de arsénico en el acuífero Raigón, para ver la carga de arsénico que puede llegar a tener en los distintos pozos y también ver el efecto que puede tener ese tipo de concentraciones de cianuro sobre la salud del ser humano, dependiendo de la cantidad que se consuma”.

Según lo explicado por Avellán, “lo que era interesante en la región de Buschental es que tenemos todavía pozos que son de baja profundidad, de balde, porque lo que se notó es que hay una diferencia de concentración entre los pozos más profundos con los menos profundos. Se busca entender cómo está la situación aprovechando que están los famosos pozos que hizo la OSE durante la crisis hídrica, que son profundos. A partir de las muestras tomadas el viernes, Facultad podría tener la posibilidad de hacer esa comparación”.

INTEGRARSE | Respecto al planteo que se le realizó de ser parte de la Comisión Asesora Específica para el Área Protegida de los Humedales del Santa Lucía, que está en proceso de formación, Tamara Avellán explicó que “el Ministerio de Ambiente está buscando integrantes de la sociedad civil que participen en esa comisión. Sería importante que si hay personas que quieran integrarla, que se lo hagan saber al alcalde Matías Santos, porque hasta ahora no hay mucho interés en la zona de Libertad, lo que sería una pena porque nos perdemos la parte superior del área protegida, que es en la que estamos nosotros”.

“El Ministerio ha realizado convocatorias en los diferentes territorios, como la que hizo a mediados de marzo en el Club Social El Asador, y habrá integrantes de la sociedad civil de esos diferentes territorios pero si no hay nadie de acá, no habrá voz de Libertad y sería una pena. Sería bueno tener varias voces”, dijo Avellán, que considera que la suya sería “desde el punto de vista muy ambiental y no tengo suficiente conocimiento en lo que podría ser productivo, por eso pienso que podría ser bueno que haya integración del sector productivo”. Avellán hizo mención a la posibilidad de integrarse algún productor lechero de la zona.

Como se recordará, fue en marzo que se dio el desborde del río San José y que arrastró los restos del obrador de las empresas que colocaron las cañerías con las que se trasvasó agua del San José al Santa Lucía. En aquella oportunidad, se realizó un encuentro con la prensa en la cual Avellán había anunciado que haría una denuncia ambiental ante el Ministerio de Ambiente.

Consultada respecto a si realizó esa denuncia, dijo que sí y que fue por la infraestructura que había quedado en el lecho del río, “los contenedores y andá a saber qué otras cosas más, que dejaron ahí”, dijo. Esa denuncia, informó Avellán, “está en trámite en el Ministerio de Ambiente y en estos días sé que la denuncia pasó a la OSE”.

Pero la especialista en aguas no se quedó con esa denuncia, sino que también realizó un pedido de acceso a la información pública en el que pregunta si se había dado la orden de desmantelamiento de esas obras, que era la respuesta que le habían dado a la Doctora cuando hizo una denuncia el año pasado. También consultó si se había dado esa orden, por qué no se había desmantelado o si no se había dado la orden y en ese caso por qué no se había dado. “De eso sigo esperando la respuesta también”, dijo Avellán.

Avellán dijo que espera “las respuestas con la esperanza de tener claridad, que eso es lo que estamos pidiendo desde agosto del año pasado; queremos que quede más claro cuál es la finalidad de estas obras, que si quedan, que si no quedan, que si quedan qué pasa con el estudio de impacto ambiental. Se gastó un montón de dinero ¿Va a valer la pena usarlo en otro momento o no?”

“Están esas preguntas pendientes y seguimos sin respuestas para saber dónde estamos parados, porque actualmente se está como pateando para adelante y mientras que nadie chille, se siguen las cosas como están”, dijo la especialista.

EL CONVERSATORIO | Junto a la ingeniera agrónoma Anahit Aharonian, fue que Avellán participó del conversatorio en la biblioteca popular de Rafael Perazza. Comentó Avellán que en la charla se basó “en una publicación que hice con una estudiante de Doctorado, que hace un par de año tuve la suerte de apoyar en la Universidad de Oulu de Finlandia, en la que ella hizo una recopilación de otros artículos científicos en los que se miraba otro tipo de fuentes de agua, que no sean las que por lo general usamos, que son las aguas superficiales y las sub superficiales”.

“Hablamos por ejemplo de la recolección de agua de lluvia, de la reutilización de las aguas servidas, obviamente que tratadas; también hablamos de cosas bastante locas como sacar icebergs enteros de hielo de la Antártida o del Polo Norte y transportarlos por los mares para luego ser transformados en agua dulce en otros países; hablamos también de la inseminación de nubes, que es otra forma que se puede ganar agua”.

“No son soluciones con poca controversia, pero sirven para mostrar la gama de otros tipos de pensamiento y otras tecnologías que capaz que se usan en otras partes del mundo”, dijo Avellán, que consideró muy bueno el intercambio que se dio durante la charla.

Vale agregar que Avellán informó que seguirá en forma presencial el llamado en régimen de Comisión General que realizó el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente César Vega, quien la invitó personalmente a hacerse presente este miércoles en la Cámara de Diputados desde las 10 de la mañana.

Por Javier Perdomo.