Todos los detalles de la fecha tercera fecha del Inicial de la Liga San José

Tras la postergación del último fin de semana de abril por las intensas lluvias, al arranque de mayo pudo disputarse íntegramente la tercera fecha del Torneo Inicial de la Liga San José de Fútbol Infantil.

Los tres equipos libertenses jugaron en Libertad. Por la Serie A, en su cancha Juventud Unida fue local ante Nacional y por la Serie B Campana se midió ante Las Palmas.

Asimismo en la liga se fijaron los partidos atrasados correspondientes a la segunda fecha; lunes y martes jugarán en Rafael Peraza San Rafael e Independiente, mientras que miércoles y jueves lo harán en el Parque 19 de Abril Río Negro y Nacional; en ambos casos se disputarán tres categorías en cada jornada.

SERIE A| Por este grupo, Juventud Unida recibió en la tercera fecha a Nacional en las seis categorías, resultando cuatro victorias locatarias y dos visitantes en Semillas y Cebollas. Al mismo tiempo en el Bosque Artigas Tito Borjas enfrentó a Independiente, resultaron seis victorias de los rojos, una en Chatas por WO.

Sacachispas recibió a San Rafael con victorias anaranjadas en Semillas y Baby, empates en Chatas y Gorriones y victorias santas en Churrinches y Cebollas.

Finalmente Río Negro fue local ante Treinta y Tres, los cebritas ganaron en Churrinches y Cebollas y en el resto fueron victorias para los de El Abasto.

Juventud Unida encabeza las posiciones en solitario en Chatas y Churrinches con puntaje ideal, en forma compartida lidera además en Gorriones y Baby junto a Treinta y Tres, en Semillas el puntero es Treinta y Tres mientras que en Cebollas las posiciones con seis puntos las encabezan Río Negro, Independiente, Nacional y San Rafael, que esta semana disputarán los partidos atrasados de la segunda fecha.

SERIE B| En este grupo, Campana recibió a Las Palmas; los tricolores se quedaron con los tres puntos en cinco categorías, en tanto la visita logró la victoria en Gorriones. Paralelamente en San José, Universal fue local de Central con cuatro triunfos del albiverde y dos de los decanos en Chatas y Gorriones.

Por último River Plate fue el anfitrión de Nueva Unión. Los albirrojos ganaron cinco categorías y los de Rodríguez vencieron en Churrinches.

En Chatas el líder es Central, en Churrinches Universal, en ambos casos con puntaje perfecto de 9 sobre 9 puntos, en Gorriones River Plate lidera con 7 unidades, en Semillas Campana y Nueva Unión tienen 6 aunque los tricolores tienen un partido menos, en Cebollas Universal es el puntero con 7 y en Baby el líder hasta el momento es Campana con 6 puntos que reflejan sus dos victorias en dos partidos disputados.

Liga San José de Fútbol Infantil

Torneo Inicial – 3ra. Fecha

Resultados Serie A

Juventud Unida – Nacional

6 Chatas 0

3 Churrinches 2

4 Gorriones 0

2 Semillas 4

1 Cebollas 3

4 Baby 2

Tito Borjas – Independiente

0 Chatas 3 WO

0 Churrinches 5

0 Gorriones 1

0 Semillas 6

0 Cebollas 6

1 Baby 3

Sacachispas – San Rafael

0 Chatas 0

0 Churrinches 4

1 Gorriones 1

4 Semillas 0

1 Cebollas 2

5 Baby 0

Río Negro – Treinta y Tres

1 Chatas 5

3 Churrinches 0

0 Gorriones 4

0 Semillas 6

4 Cebollas 2

0 Baby 1

Torneo Inicial

Resultados Serie B

Libre: San Lorenzo

Campana – Las Palmas

3 Chatas 0

2 Churrinches 1

0 Gorriones 1

6 Semillas 0

5 Cebollas 0

3 Baby 0

Universal – Central

0 Chatas 2

4 Churrinches 1

0 Gorriones 1

1 Semillas 0

2 Cebollas 0

1 Baby 0

River Plate – Nueva Unión

1 Chatas 0

1 Churrinches 7

2 Gorriones 1

2 Semillas 0

4 Cebollas 0

3 Baby 1

Próxima Fecha (4ª)

Serie A

Río Negro vs Juventud Unida

Nacional vs Independiente

Treinta y Tres vs San Rafael

Tito Borjas vs Sacachispas

Serie B

Libre: Universal

Campana vs San Lorenzo

Las Palmas vs River Plate

Central vs Nueva Unión

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Jorge Gambetta.