Intensa actividad futbolera para el fin de semana

A lo que será en todo el país la tercera fecha de la Copa Nacional de Clubes en sus dos divisionales se suma para este fin de semana el comienzo de la actividad de Mayores y Formativas en Ecilda más la continuidad del Sub 14 y el Senior. También habrá actividad en Liga Mayor, en las Divisiones Formativas se jugará la segunda fecha y también comenzará el Torneo Senior.

Copa A

Por la Serie E el domingo a las 16 horas jugarán en el Casto Martínez Laguarda Río Negro y Campana. A la misma hora en el Landoni, Central de Durazno recibirá a Porongos. Por la Serie F también el domingo pero a las 15 y 30 jugarán en el Estadio Artigas Lacassy Loroña Atlético Florida y Juventud Unida, a la misma hora en el Batalla de Sarandí lo harán Boquita y Juanicó.

Copa B

Para el eje de la Ruta 1 el plato fuerte se servirá el sábado desde las 16 en el Ricardo Reyes donde por la Serie F se medirán San Rafael e Independiente. Por la Serie H, River Plate irá el domingo al Martínez Monegal para enfrentar a Aguas Corrientes mientras también el domingo Central visitará a Independiente en el Juan. A. Lavalleja de Trinidad. Por último el sábado en el Casto Martínez Laguarda Universal recibirá a El Inca de Casupá.

Ecilda

Se fijó la primera fecha del Torneo Apertura de Mayores en la Liga Regional de Ecilda Paullier. Por la Serie A el domingo a las 13 y 15 y 15 y 30 en Reserva y Primera respectivamente, en el Edgar Larramendi se medirán Ciudad del Plata y Sacachispas y en Juncal Huracán recibirá a La Paz. El complemento de este grupo irá el martes a las 20 y 22 y 15 en el Rodríguez Bonavita con el choque entre Artigas y Juventud Unida.

Por la Serie B el domingo en el Ángel Buela jugarán Oriental y Rampla mientras el martes en el Cándido Reyes, Independiente recibirá a River de Panta a las 19 y 30 y 21 y 45. El miércoles a las 20 y 22 y 15, en el Ricardo Reyes, San Rafael será local ante Juincam.

Formativas

También se fijó el comienzo del Torneo Apertura de las Divisiones Formativas con la primera fecha que se jugará íntegramente el sábado, en Puntas de Valdez. Independiente recibirá desde las 11 a San Rafael; en el Ángel Buela Oriental y Sacachispas se medirán desde las 13 y 15; en el 1° de Mayo, Juventud Unida se medirá ante Cimarrones desde las 13 y 15 y en el Larramendi, Bella Vista será local de Ciudad del Plata. Los horarios refieren a la Sub 15, a su término comienzan los partidos de Sub 17.

Sub 14

La última fecha del Torneo Experimental Sub 14 se disputará el domingo desde las 9 horas en el Complejo Ricardo Reyes, el orden de los partidos es Sacachispas vs. Independiente; Juventud Unida vs. Bella Vista; Oriental vs. Cimarrones (partidazo) y San Rafael vs. Ciudad del Plata.

Senior

La cuarta fecha del 9° Torneo Senior se disputará el domingo, en el Cándido Reyes. Desde las 9 jugarán Independiente y Juventud Unida, en Panta habrá doble jornada desde las 9, a primera hora River jugará ante La Mutual y a segunda hora Juincam enfrentará a Rampla Juniors.

En el Ángel Buela desde las 9 y 30, Oriental se medirá con Rodríguez, en el Larramendi a la misma hora Ciudad del Plata recibirá a La Paz y en el Victorino “Paco” Pérez de Colonia Wilson Juveniles recibirá a Tiki Tiki.

Liga Mayor

En la Liga Mayor mientras tanto se jugará la segunda fecha del Torneo Apertura de la Divisional Menores. En la tarde del sábado jugarán en Sub 15 y Sub 17 Nacional – San Lorenzo; Tito Borjas – Río Negro; Central – Campana y Atlanta El Gráfico – Los Cardenales. El domingo en la mañana será el cruce entre River Plate y Treinta y Tres.

Senior

El domingo por la mañana mientras tanto comenzará el Torneo Senior de Liga Mayor. En el Pedro Chanquet, se disputarán dos partidos, Cagancha ante Atlanta El Gráfico y Universal vs. Tito Borjas. También dos partidos se disputarán en cancha de San Lorenzo, el azulgrana enfrentará a Central y a segunda hora Treinta y Tres se medirá ante Nacional. Por último Weasel Boys recibirá en su cancha a River Plate.

Campana ante Río Negro, partido destacado del fin de semana (archivo, L.S.).

Por Jorge Gambetta.