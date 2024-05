Elucubraciones semanales: «Escándalos, periodistas y plebiscitos»

Raudo avanza mayo y con él el proceso electoral se vuelve más presente en las vidas de todos y de todas. La agenda nacional no da respiro, aunque del futuro que ofrecen los aspirantes a gobernarnos se dice poco, ya que todo está centrado en cómo enlodar mejor la cancha, buscando que el otro -o la otra-, no gane y no en ganar por propias virtudes. En las elucubraciones de mediados de mes, no hay más mérito que la habilidad de su autor para unir letras, transformarlas en palabras y transmitirlas en una oración. A rincón seguido, el escriba de pueblo, tira algunas de sus elucubraciones, si le parece bien, sígame.

Claro que no estará centrado todo este texto en Romina “Celeste” Papasso, claro que pretendo no ser parte de la comedia montada a su alrededor, porque en tanto sigamos el camino de confusión promovido por ella y sus secuaces -o manejadores, vaya uno a saber-, se seguirá sin visualizar lo importante de un proceso electoral, que está en los proyectos de país que los candidatos puedan presentarnos a los uruguayitos, pensando en gobernarnos por los siguientes cinco años.

Vaya al archivo, busque, cuando se difundió la denuncia contra Orsi de parte de la otra chica travesti -Paula Díaz-, además de considerarla absurda, le dije que lo peor que hacía el precandidato del FA era darle mayor trascendencia, ya que a estas personas las mueve el escándalo y cuanta mayor repercusión se les da a lo que dicen, más motivadas se encuentran para subir la apuesta. Ahora, con la confirmación de la falsedad de la denuncia y si sumo todas las mentiras que han dicho, ratifico la percepción de entonces. No hay que dar por el pito, más de lo que el pito vale.

Sí, sí, yo entiendo; como una organización política responsable que es, es lógico que el MPP haya resuelto una investigación silenciosa sobre quiénes intentaron enlodar la imagen del probable futuro Presidente detrás de estos dos personajes que se colaron en la política uruguaya, pero siempre considerando la repercusión obtenida, ya que la denuncia causó más gracia que sorpresa o rechazo hacia la figura del denunciado.

Nadie, sin importar su simpatía partidaria, con un mínimo de capacidad de razonamiento lógico se creyó eso del ataque desaforado contra una mujer trans de parte de un recién electo Intendente de Canelones, con un futuro político promisorio en la política nacional, así como así, de la nada. Me dirá, mirá que hay gente que no tiene lógica. Y bueno, sí, es cierto, pero esos seguirán viviendo en su lógica aparte y por más que se les diga que algo es mentira, seguirán agarrados a su falsa verdad.

Eso sí, como todo hecho de impacto, el affaire Romina, Paula y Yamandú, tiene otras puntas para analizar además del “meollo” (qué palabra que suena fea, dice Google que proviene del latín médula), y como a mí me gustan esos bordes más que el centro, me referiré a un mundo que me involucra de forma directa, porque se trata del periodismo y la vorágine en que se ha ingresado por tener la última, la exclusiva.

Los portales informativos activos las 24 horas, las televisoras funcionando también 24 horas, las actualizaciones permanentes en Twitter y en otras redes sociales, además de saturación informativa en los diversos públicos, generan también una situación de stress en las redacciones de los medios. Hay una necesidad constante de novedades que de alguna forma hay que satisfacer. Hay que estar produciendo siempre nuevos contenidos, para tener más likes, lograr retuiteos, compartidos y etcétera, etcétera; claro, eso tiene peligros grandes, como por ejemplo -y nada más ni nada menos-, apurarse por dar la famosa primicia, apuro que puede terminar en que se esté publicando una mentira o una verdad a medias.

Sabe, eso también va atado con cierta pereza intelectual de las nuevas generaciones de colegas. Se sientan frente al “ordenador”, abren su cuenta de Twitter y buscan el titular del día entre lo que dicen políticos, otros periodistas, deportistas, activistas sociales y lo largan sin mayor contexto, apenas un par de renglones que buscan explicar algo. Es porque así lo dictan las nuevas tecnologías, hay que escribir corto y conciso, porque dicen que la gente se aburre de leer mucho (¡lo dicen porque no saben que usted está leyendo un texto larguísimo y sin lindas fotos!), pero eso quita riqueza informativa y sobre todo, elimina el necesario contexto que se necesita para entender los hechos narrados o descriptos.

Es en ese mundo del periodismo que sólo escarba en quién dijo qué sobre quién en las redes sociales, que crecen personajes como Romina, a los que lo único que les importa es su narcisista visión del mundo en la que para “triunfar”, si es necesario, se miente. Es en ese mundo de notitas cortitas, sin contexto ni explicación alguna, que surgen fenómenos de masas como el de Papasso (los 15 minutos de fama de los que hablaba Andy Wharhol), que terminan saliendo de escena tan rápido como surgieron y que de inmediato, son sustituidos por otros nuevos y efímeros fenómenos masivos de los que nadie volverá a hablar en poco tiempo.

Yo le reconozco que hay veces que quedo en offside en distintas charlas, porque me pasan diciendo “no viste lo que dijo tal en tal lado” y la verdad sea dicha, es que casi no veo nada. Apenas los resúmenes de ZinTv y algunas entrevistas que me puedan interesar por la temática que se aborda. Siempre luego de ocurridas, porque al no tener el aparato televisivo, debo esperar que lo suban al bendito Youtube.

Me temo que es momento de empezar a dar el puntillazo final de esta edición elucubradora, con alguna referencia final a lo que ha sido el comienzo de los debates sobre el plebiscito de reforma constitucional sobre temáticas de seguridad social planteado por el Pit-Cnt. Lo que más me sorprende de esos debates es la actitud suficiente y hasta sobradora le diría, de quienes van a defender la postura del oficialismo, siempre poniendo en duda la idoneidad de quienes respaldan la iniciativa plebiscitaria.

El ex ministro Mieres, Rodolfo Saldain, el ideólogo de la reforma hacia una seguridad social privada que comenzó en los años 90 del siglo pasado y que se profundizó en este período (por nombrar solo un par), parecen sentirse dotados de una capacidad especial para desmerecer, desdeñar sobre las posturas de quienes han promovido el plebiscito. Se sienten dueños de la verdad.

En plena campaña de recolección de firmas le dije que cada vez que escuchaba a estos personajes hablar en contra del plebiscito, más me ratificaba en la decisión de haber firmado y de tener mi voto decidido a favor de la papeleta. Más me reafirmo, cuando esa defensa la hacen algunos personajes de la izquierda, que se unen a los augurios fatalistas de las derechas, vaya a saber por qué razones. A este escriba no lo conforman hablando de riesgo país y macroeconomía. A los economistas de izquierda, les exijo un poco más de vuelo.

Lo cierto es que la izquierda tendrá que discutir mucho qué va a hacer hacia octubre, porque si las elecciones de 2019 las perdió porque, reconocen sus dirigentes en todos sus análisis, se había alejado de la gente, bueno, en este tema otra vez se alejan de su base social, que fue la que, en su mayoría, salió a buscar las firmas y la que firmó. ¿Seguirán alejándose de la base?

Respuestas que dará el tiempo. Por el momento dejamos por acá. Si todo sale bien, en siete días le invito a encontrarnos otra vez acá. Vaya a saber qué tormentas deberemos enfrentar entonces. Por el momento la dejamos acá.

Por Javier Perdomo.