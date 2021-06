Mario Bergara: «estamos haciendo un ‘campañón'» en la recolección de firmas

El domingo 20 a la mañana fue tiempo de la visita del senador Álvaro Bergara al departamento de San José, quien participó en instancias de recolección de firmas para habilitar el referéndum contra 135 artículos de la LUC en Libertad y San José de Mayo.

En la feria dominical, el referente del llamado “espacio seregnista” del Frente Amplio, habló con los medios de Libertad sobre el desarrollo de la campaña de recolección de firmas. Dijo que “este empujón final es fundamental para intentar llegar a las firmas necesarias para que haya referéndum y la gente pueda expresarse sobre 135 artículos de la LUC que consideramos negativos para el país”.

En su opinión la comisión pro referéndum, que integra el FA, está “haciendo un ‘campañón’, estamos en un volumen muy importante de firmas, en un marco de pandemia, con muchas restricciones. Queremos que la sociedad se exprese porque para eso son las firmas, para que haya un referéndum y la ciudadanía opine sobre artículos que tratan temas de educación, de seguridad, de derechos laborales, de vivienda, de inclusión financiera”.

Insistió que “se llegue o no hemos hecho un ‘campañón’; tenemos la ilusión de llegar, porque lo que nos importa es que la sociedad se exprese sobre estos artículos de la LUC”.

Respecto a lo que será la interpelación a los ministros de Salud Pública (Daniel Salinas), y de Economía (Susana Arbeleche), dijo Bergara que “desde marzo del año pasado estamos convencidos que a la pandemia la tenemos que combatir entre todos, con lógica de acuerdo nacional, tomando medidas. Lamentablemente el gobierno ha decidido no tomar esa mano tendida y en particular en la última etapa”.

Nosotros pensamos que hay que seguir intentando modificar la estrategia que ha seguido el gobierno para combatir la pandemia, a la luz de los resultados que se ven. La estrategia mal llamada de ‘libertad responsable’, basada en la idea de que el gobierno ya tomó las medidas que tenía que tomar y ahora es responsabilidad de la gente, claramente no ha sido efectiva. Tenemos niveles de contagio y fallecimientos de los más altos del mundo. Hemos llegado a la conclusión de que la interpelación es un recurso para sacudir la discusión, tratar de que el gobierno cambie, que se intente algo diferente, porque la estrategia que se ha llevado adelante no da resultados”, dijo el Senador y ex Ministro de Economía.

Explicó que se interpela a Salinas y Arbeleche porque “la salud y la economía son dos aspectos que interactúan en este tipo de estrategias; en las medidas que se toman y en las que no se toman, por eso decidimos interpelar en conjunto a los dos ministros. Nuestra primera responsabilidad es ante la gente, los uruguayos y las uruguayas que están padeciendo en lo sanitario, pero también en lo económico y social”.

Consultado sobre si está de acuerdo con que el gobierno le brinde un homenaje al GACH (Grupo Asesor Científico Honorario), dijo Mario Bergara que “el esfuerzo y la generosidad del mundo científico hay que agradecerlo y premiarlo. Hay que hacerle un homenaje al GACH. Lamentamos que el gobierno no haya tomado el esqueleto de propuestas para combatir la pandemia”.

“Estas decenas de científicos que dieron su esfuerzo, su tiempo, su generosidad, para la sociedad toda -no el gobierno-, tiene que ser reconocidos”, dijo y adelantó que “en el Parlamento vamos a tener una instancia en donde vamos a ser homenajearlos y ser claros con este tema”.

Por Javier Perdomo.