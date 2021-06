Óscar Andrade: «estamos al borde de la hazaña» de conseguir las firmas para el referéndum

La campaña de recolección de firmas para habilitar el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), está entrando en su fase final y es por ello que las actividades de los legisladores del Frente Amplio se multiplican en todo el país. En parejas, diputado/as, senadore/as y distintos referentes participan de barriadas invitando a la gente a votar. En la semana que pasó, en San José hubo cuatro visitantes de primera línea. La primera de las actividades ocurrió el viernes, cuando estuvieron el senador Óscar Andrade y la ex senadora y ex presidente de la coalición, la socialista Mónica Xavier.

Ambos dirigentes, antes de recorrer el barrio Progreso de Libertad, dialogaron con los medios de Libertad. El senador de la 1001 Óscar Andrade, al referirse a la campaña contra la LUC dijo que se está en “un momento decisivo. Sabemos que estamos cerca de la orilla y nos falta ese espacio que logre un cambio importante a favor del Uruguay”.

“Yo entiendo que puede haber miradas distintas sobre los capítulos de la LUC, que hay quien piensa que lo mejor que puede pasar con la vivienda es aumentar su mercantilización y promueva el retiro de garantías mínimas a la hora de empezar procesos tan duros como los desalojos; puedo entender que se llegue a tal nivel de la lógica represiva que haya quien piense que la mejor respuesta al hurto sea el homicidio o que haya mentalidades que estén tan contrarias a las acciones colectivas de los trabajadores que no les moleste restringir el derecho de huelga o que por el contrario miren como un problema la participación del Estado a la hora de garantizar el acceso a la tierra y por lo tanto no les moleste los recortes que tuvo Colonización en sus cometidos en la LUC y en el presupuesto. Entiendo también que haya gente que piense que la mejor forma de cambiar la educación es sin la comunidad educativa y violentando la autonomía de la enseñanza. Esas son ideas que existen. Pero lo que es importante, es que habiendo sobre estos temas posiciones distintas y una parte importante de uruguayos que no tiene información, que no conoce los contenidos de la LUC, nos parece importante para la fortaleza de la democracia uruguaya habilitar la consulta popular para que haya una decisión informada de la ciudadanía sobre temas que nos afectan a todos”, agregó el Senador.

En ese marco y “a pesar de todas las dificultades que se han tenido, estamos al borde de la hazaña, nos falta terminar de lograr esa hazaña, llegar a las firmas que garanticen que el pueblo uruguayo va a ser parte de la decisión de temas tan importantes de la LUC que están llevados a referéndum”, dijo Andrade.

REUNIÓN PRESIDENCIAL | El Senador de la 1001 fue uno de los representantes del Frente Amplio en la Comisión de Seguimiento de la pandemia de coronavirus y participó de la reunión con el Presidente que desembocó en la disolución de esa comisión.

Consultado sobre con qué sensación salió del encuentro con el Presidente, Andrade dijo que fue con una “sensación de mucha frustración porque el país atraviesa una tragedia sanitaria que nos ha impactado fuertemente. Mientras en noviembre del año pasado teníamos un registro de fallecidos por coronavirus muy bajo, hoy superamos la media mundial por tres veces, en un país que por su condición geográfica, por el alto índice de desarrollo humano, por el fuerte sistema de salud y por lo tarde que llegó la primera ola de la pandemia, tenía condiciones ideales para enfrentar esta circunstancia con resultados diferentes a los que tuvo”.

“Lo que más nos frustra -continuó diciendo Andrade-, es que el sistema político no pudo dar una respuesta a lo que nos planteó la ciencia” y luego se preguntó “cuántos diarios del lunes tuvimos” respecto a lo que fueron las distintas alertas que desde el mundo científico se brindaron.

“Uruguay triplica el número de muertes por millón de habitantes de naciones como Estados Unidos, que tuvo un impacto grande al comienzo de la pandemia. Nos dicen que ahora estamos mejor, pero mis amigos, entre marzo y noviembre del año pasado tuvimos 76 muertes y esa cantidad la tenemos ahora en tres días. Parece que se nos hubiera armado una coraza que no permite entender la dimensión del desastre. En esta circunstancia no puede estar lo político por encima de lo científico. Las medidas no pueden ser en función de la popularidad, las medidas son lo que la ciencia reclama, que no son populares”.

Volviendo a la reunión con el Presidente, dijo Andrade que “el FA redujo su plataforma. De una plataforma inicial que costaba dos puntos del PBI (Producto Bruto Interno), que presentamos en febrero, porque queríamos demostrar que buscábamos un acuerdo, íbamos a una posición negociadora. Bajamos la propuesta a 0.3 del PBI, que permitía el seguro de paro ampliado para los trabajadores, permitía que 300 mil personas que están en la informalidad tuvieran un salario mínimo y un apoyo económico a las pequeñas y medianas empresas que vienen soportando una situación complicada desde el año pasado. La respuesta del Presidente, fue contundente. No tengo problemas económicos, el tema es que si hacemos eso igual la gente no va a reducir la movilidad”.

TRISTEZA | Comentó luego que “no nos mueve en la interpelación (al titular del MSP y a la de Economía, que se realizará en estos días), el enojo, nos mueve la tristeza e intentamos tratar de generar condiciones que cambien la situación sanitaria. No vamos a entrar en la interpelación en el lugar que quiere entrar el Presidente ahora, no es desde el insulto, no es tratando al otro como caranchos. No, no precisa eso la sociedad uruguaya, precisa acuerdos”.

Por último, consultado sobre la situación económica del país pesa a la hora de reunir firmas contra la LUC, dijo Óscar Andrade que “un poco sí, pero nosotros no golpeamos la casa y decimos firme contra el gobierno. Decimos acá hay una ley, que tiene contenidos muy complejos en materia de vivienda, salud, educación, derechos laborales y creemos que hay que resolverlo entre todos”.

XAVIER | Por su parte la dirigente socialista Mónica Xavier destacó el esfuerzo de la militancia del FA en esta etapa de la recolección de firmas y se mostró entusiasmada por la recepción de la gente cuando salen a pedir rúbricas. Llamó a “redoblar el esfuerzo” de los militantes en esta última etapa de la recolección de firmas y se mostró convencida que habrá referéndum.

Vale mencionar además que el diputado Nicolás Mesa, destacó la tarea desarrollada por el comité Vinelli en la recolección de firmas al superar las mil adhesiones. Luego de la conferencia, Andrade y Xavier recorrieron el barrio Progreso y se llevaron unas 60 firmas, reunidas en poco más de dos horas.

Por Javier Perdomo.