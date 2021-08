Tras corte de la acacia en Kiyú, Municipio planteó a especialista en jardinería elaborar un plan para revalorizar espacios públicos

Las redes sociales tienen ese ingrediente de inmediatez y espontaneidad, que seduce a quienes buscan la lectura rápida, pero quienes procuran informarse con cierta profundidad saben que sólo la encuentran en los medios profesionales, por ello en La Semana cuando el pasado domingo 15 comenzaron a circular imágenes de una emblemática acacia cortada en la zona de Ordeig, en Kiyú, nos tomamos el tiempo necesario para abordar el tema con seriedad y así fue que se decidió salir sin hacer mención al asunto en la edición del 17. Mejor es llegar tarde, que llegar mal informando.

Como un “asesinato” calificó Darwin Prieto al corte realizado a la acacia ubicada frente al deck de Ordeig, uno de los puntos de mayor concentración de visitantes durante el verano y el que tiene una de las mejores vistas de todo Kiyú. Por ello es que tanta gente explotó de indignación.

La “intervención” la realizó un vecino, que tuvo como único aval para hacerlo el visto bueno de un integrante de la comisión de fomento del balneario. Del hecho realizó denuncia policial otro vecino, pero desde el Municipio de Libertad se entendió que las personas involucradas han hecho mucho por el balneario y que este error, por más que ya mereció un fuerte cuestionamiento, debería quedar en eso, en una especie de rezongo. Según el alcalde Matías Santos, ambas personas están alertadas de que no pueden tomar ninguna decisión por sí mismos.

Claro que lo dicho por Santos no conforma a mucha gente en Kiyú, que está molesta por diversas intervenciones que se están haciendo en el balneario y que no parecen ser parte de un plan, sino tan solo acciones puntuales del Municipio y de vecinos. También ocurren hasta situaciones delictivas, como lo es la tala de árboles de los campos del Instituto Nacional de Colonización (las tierras del ex Banco de Crédito, que llegan hasta la costa), por parte de un particular que fue denunciado ante el propio INC y también ante la Policía.

A esto debe sumarse que continúa el malestar por la tala de eucaliptus en la zona del Parador del Medio pedida por el Municipio al Ejército en base a una recomendaciones hechas por un funcionario del Ministerio de Ambiente. Según lo dicho desde el Municipio, el corte se hizo para evitar la erosión de la barranca, pero según dicen otros vecinos con conocimiento en la materia si se cortan esos árboles, lo que se está haciendo es acelerar la erosión.

REMIENDO | En la noche del pasado jueves, comenzaron a llegar mensajes que informaban sobre alguien en un camión blanco con herramientas de jardinería que supuestamente estaba cortando otras acacias. Pero ello, lejos estaba de ser así. Quien allí estaba era Darwin Prieto, un profesional de la jardinería a quien desde el Municipio se le había pedido que visitara el lugar y viera qué posibilidades había de evitar que el árbol se muera.

Según comentó el alcalde Santos a este medio, Prieto cree que el árbol rebrotará, pero al consultársele a él, fue mucho más prudente. “Eso nunca se puede asegurar, se le hizo lo que quedaba por hacer, se le hicieron unos cortes para que el sellado fuera correcto y no se fuera a pudrir. Lo de brotar se verá con el tiempo. Uno las ilusiones las tiene, pero no se puede asegurar”, dijo Prieto.

“Creo que sí, es una acacia, que es de rebrotar, pero lo que se le hizo fue un asesinato”, mencionó y luego comentó que “es una planta adulta y además, no sé qué papel puede jugar la zona costera”.

Lo que él hizo el jueves 19 a la tarde “fue un mejoramiento del corte, para que la planta selle la herida que se le hizo. Se le puso un producto que sella para que no entre ningún insecto y empiece a cubrir todo el tronco por dentro. Fue un control sanitario por si la planta vuelve a rebrotar, darle un poco de condiciones”, explicó Darwin Prieto.

“El daño está hecho y ahora dependemos de la buena voluntad de la planta; la naturaleza es sabia y nos cuida bastante, por más que nosotros le hagamos daño y nos neguemos a escucharla”, agregó luego el especialista en jardinería.

Igualmente Prieto puso otro alerta de cara al futuro. “Yo creo que va a rebrotar, pero también hay que tener en cuenta que el árbol está en un espacio público y cuando comiencen los rebrotes, de la forma en que lo dejaron, alguno puede llegar y usarlo hasta de asiento. De la manera en que lo dejaron, un niño puede ir a sentarse perfectamente ahí”, mencionó a modo de alerta.

Para Darwin Prieto, no hay mal que por bien no venga, como dice el dicho, ya que ve esta instancia como una oportunidad para abordar el tema de los árboles y la erosión de la barranca de forma integral.

“Yo no quiero tapar el sol con una mano ahora. No es ir y plantar un par de plantitas, hay que empezar a trabajar en conjunto con gente idónea en el tema. Que esto sirva para comenzar a valorizar los espacios públicos de Kiyú. No puede ser que un vecino por más buena voluntad que tenga, si un árbol no le gusta, agarre la motosierra y lo corte”, comentó.

PROPUESTA | Por eso es que propuso al Municipio “un plan con instalación de cartelería que valorice los espacios públicos y que se brinde información de lo que es la erosión de las barrancas. Esta cagada no se tapa plantando un árbol, pero sí tiene que servir de aprendizaje respecto a que hay que asesorarse con gente que está en el tema”.

“Esto fue preocupante, pero se pueden estar haciendo cosas mucho peores”, mencionó Darwin Prieto, quien hizo conocer su malestar por las alertas anteriores que él había hecho. “Hace tiempo que venía pidiendo que se me escuchara y tuvo que pasar esta burrada machaza, a la vista de todo el mundo para que me vengan a buscar a casa. Querían que me prestara para ir a plantar a un árbol y ocultara el sol con la mano. Eso no lo iba a hacer, si participo es para que se haga un proyecto de revalorización de los espacios públicos”, dijo Prieto.

A partir de esta situación, se le solicitó a Prieto que haga un proyecto. La propuesta de éste es realizar un “estudio profundo de las barrancas y de los árboles, generar pequeñas intervenciones que intenten enlentecer la erosión. Pero además hay que educar y eso es lo que propusimos hacer: cartelería, valorizar, educar sobre la barranca; incluso hay que promocionar el geoturismo, porque el principal atractivo de Kiyú son sus barrancas”.

Prieto insistió por último en que se debe escuchar a los que saben y no actuar por comentarios.

CONCLUSIONES | En síntesis, habrá que ver si el tratamiento aplicado por Prieto a la acacia cortada permite su rebrote. No será lo mismo pero no se habrá perdido todo. Estaría bueno que la indignación que se generó en estos días lleve a concientizar de la importancia de los árboles.

Libertad es una ciudad sin árboles. Ahora todos salieron indignados por un árbol cortado en Kiyú -y está muy bien que sea así-, pero cuando en una calle hay alguno que les molesta de inmediato lo cortan. No habría que ser tan selectivos a la hora de indignarse.

Por Javier Perdomo.