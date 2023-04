Taller de Noel Sosa González, rescata la lucha invisibilizada de las mujeres durante la reapertura democrática

El pasado sábado 15 en Casa de la Cultura, se desarrolló un taller gratuito dirigido a mujeres y disidencias, organizado por el colectivo “Mujeres en Libertad”, con la coordinación de la magister Noel Sosa González, docente del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (SCEAM), de la Universidad de la República (UDELAR), y autora del libro “De la orfandad al linaje, luchas feministas en el Uruguay postdictadura”.

Previo al inicio de la actividad, la tallerista habló con La Semana sobre el desarrollo de sus talleres y sobre la tesis de doctorado, que se transformó luego en un libro, y que motiva sus encuentros en instancias como la realizada el sábado en Libertad.

Explicó Noel Sosa González que en el taller realizado en Casa de la Cultura, “trabajamos sobre la trama comunitaria popular de los años de la postdictadura, con distintas visiones de cómo se piensa la reapertura democrática, la transición y los elementos que jugaron en ese tiempo, que a veces han estado en tensión”.

“Lo que yo estuve estudiando mirando y estudiando es qué pasó con las organizaciones de mujeres y con el debate feminista en esos años en la época de la reapertura”, porque “en general, cuando se habla de la transición democrática se suele recuperar más al movimiento estudiantil, a los sindicatos, al cooperativismo de vivienda y a lo que se conoce como movimiento de derechos humanos, pero el movimiento de mujeres ha estado bastante invisibilizado”, dijo Noel Sosa González.

Sin embargo, continuó diciendo Noel Sosa González, “hubo muchas comisiones barriales, grupos a nivel de los sindicatos, en los partidos políticos, también a nivel del deporte. Hubo organizaciones feministas, compañeras que elaboraron cuadernillos, revistas, publicaciones; hicieron un sinfín de actividades de formación y además participaban en todas las actividades de aquellos años, porque ya habían estado yendo a las cárceles, a llevar cosas a los presos políticos, y habían estado en los distintos espacios del campo popular”.

“Mi trabajo está centrado en eso y lo que pasó con la lucha de las mujeres. Los debates feministas de aquellos años ponen en tensión eso, cuáles son las lecturas de la lucha en la reapertura democrática. Una de las frases que está en los talleres porque circuló mucho en esos años era ‘Democracia en el país, pero también en las casas’», contó la docente universitaria.

PATRIARCADO | Consultada sobre el por qué entiende que se produjo esa invisibilización, Sosa González dice que es porque “hay una mirada muy patriarcal, colonial y de clase de la historia, porque influye cómo se construyen los relatos históricos. Capaz que uno está acostumbrado a decir que hay un relato de los que ganaron, de los dominantes, de los vencedores, de los varones y ahí quedan por fuera las experiencias de las mujeres y de las personas racializadas”.

“Si bien en el caso de Uruguay hay una lectura oficial de lo que pasó con la reapertura democrática, en el campo popular hay mucha reconstrucción de memoria, pero en todos esos espacios hay una mirada que es patriarcal, que lo que fue haciendo es producir olvidos sobre las luchas de las mujeres”, dijo la entrevistada, que agregó que entiende que existen dos problemas centrales: “uno es cómo desde la historia oficial se produce olvido y el otro es la existencia de una narrativa patriarcal”.

Continuó contando Noel Sosa González, que en su trabajo de maestría “me centré en un tema poco estudiado, que es cuáles fueron las dificultades que tuvieron las mujeres que participaron en esos años para ir contando su experiencia a las generaciones posteriores, porque es muy difícil valorizar las cosas que hacemos, transmitirlas. Muchas veces pensamos que no son tan importantes, porque total, ‘el que habló fue otro y yo solamente hice tal cosa’”.

Consideró Noel Sosa González que su trabajo reivindica las luchas no visualizadas de las mujeres a mediados de los años 80 del siglo pasado. “No es que no hubo lucha y no es que otras no lucharon antes que nosotras; las que en 2014, 2015 nos movilizamos, reactivamos la lucha feminista que ya había en Uruguay en otro momento, tuvimos que ir a buscar atrás. A mí me pasó por mi trabajo de docente en la Universidad, pero sobretodo me pasó por una cuestión más vital en mi propio proceso como feminista. Necesitábamos saber eso, nos sentíamos muy solas, dijimos seguro que hubo otras que estuvieron antes, salimos a preguntar, a buscar documentos”, dijo Noel Sosa González.

En opinión de la docente “hay una intencionalidad de que las mujeres nos quedemos sin relato, sin legado y sin fuerzas”, sin embargo “todo lo que esas compañeras hicieron fue muy importante; escribieron un montón, analizaron un montón, fueron muy creativas y hoy nosotros podemos recuperar esa historia que nos sirve para pensar los problemas que tenemos ahora”.

Dijo luego Noel Sosa González, que “una de las cosas que se dice es que cuando se hacen estas investigaciones históricas, se va al pasado a preguntarle sobre las cosas que necesita resolver sobre el presente”.

MUJERES EN MOVIMIENTO | Consultada respecto a cómo se visualizaba la lucha femenina en la reapertura democrática, contó la docente universitaria que en aquellos años se hablaba más que nada bien de “movimiento de mujeres” y no tanto de feminismo. “No todas se decían feministas. Había una organización que aún existe hoy, llamada Cotidiano Mujer, que comenzó como una revista en 1985, que se llamaban a sí mismas feministas; había otras compañeras en distintos espacios que se decían feministas, pero además hubo muchas comisiones de mujeres en los sindicatos, grupos de amas de casa que se nuclearon, por eso se hablaba del movimiento de mujeres de las mujeres en movimiento”.

“No todas las mujeres se querían decir feministas por los miedos que en ese momento se tenían, pero lo que me gusta compartir es que todas estaban cuestionando la dominación patriarcal de algún modo, ya sea una ama de casa que se iba a reunir con las compañeras del barrio para contar qué problemas estaba teniendo por el autoritarismo de su esposo o con la crianza de los hijos; capaz que no se quería llamar feminista pero en realidad, si estaban mostrando un montón de cosas que tenían que ver con el debate feminista”, narró Noel Sosa González.

“Aquellas mujeres estaban discutiendo todo, la maternidad, el trabajo doméstico, la salud, los espacios de cuidado para las niñas y los niños -que en ese tiempo se llamaban guarderías-, distintas cuestiones de sus sindicatos, incluso muchas ocupaban sus fábricas. Estaban en todos los espacios”.

“Todas las luchas de esas mujeres te hace sentir que no estás huérfana, que no estás sola, que hay un linaje en el que te podés imprimir, que te sentís parte de una tradición de lucha y eso te permite tener otras condiciones para repensar, para de repente ir a, no sé, negociar cómo se lavan los platos en la casa”, culminó diciendo Noel Sosa González.

Por Javier Perdomo.