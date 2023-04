Concejal Silvera reclamó aplicar sanciones a quienes generen basurales endémicos en CDP

El pasado jueves 13 de abril volvió a sesionar en forma ordinaria, el Concejo Municipal, presidido por la alcaldesa Marianita Fonseca y los concejales Samuel Silvera, Richard Mariani y Martín Maldonado. El concejal nacionalista Samuel Silvera volvió a reclamar ante sus pares la colocación de cámaras de vigilancia y la aplicación de sanciones a los vecinos infractores que causan los endémicos basurales que se encuentran por toda la ciudad.

El concejal Silvera lo expresó en estos términos ante sus pares: “Quiero retomar el tema que anteriormente ya estuvo en discusión y propongo que se vuelva a considerar la instalación de cámaras de videovigilancia, con el fin de controlar que no se formen basurales, así también preservar los lugares no habilitados y evitar el delito, amparado en la ley 9155, artículo 364, que dice que será castigado con pena de siete a 30 días de prestación de trabajo comunitario el que infringiere las disposiciones sanitarias, relativas a la conducción e inhumación de cadáveres, el que arrojare o esparciere basura en la vía pública o en lugares inapropiados o no destinados a esos efectos específicos y el que provocare deterioro, rotura o incendio en los depósitos de basura”.

Silvera solicitó que se eleve un oficio a la Dirección de Gestión Ambiental, exigiéndole que a la brevedad posible se ponga a consideración de dicha Dirección, la adquisición e instalación de las mencionadas cámaras y se pongan en funcionamiento rápidamente.

El tema de inmediato recogió el apoyo unánime del Concejo Municipal y se disponen en próximas sesiones a actualizar la información y ponerse a tomar las decisiones del caso.

RESIDUOS | Por su parte la alcalde Marianita Fonseca confirmó una esperada noticia. La realización de las jornadas de recolección especial de residuos. Serían tres etapas, la primera se organiza para el próximo mes de mayo. Se aspira volver a repetirlas en los meses de setiembre y diciembre. Para estas jornadas especiales, dijo Fonseca, se contará con apoyo de Gestión Ambiental e Higiene y con el ingreso de los beneficiarios del programa “Oportunidad Laboral” (Jornales Solidarios), que ingresarían a partir de mayo.

Durante los meses de abril y mayo, los baños públicos de la costa de Villa Olímpica continuarán abiertos todos los días en el horario de 11 a 19 horas. El servicio será brindado a través de una empresa contratada por el Municipio. Durante el mes de marzo estuvo a cargo de personal municipal. La decisión fue tomada por el Concejo Municipal teniendo en cuenta la importante concurrencia de público que está teniendo el Parque Costero Municipal.

OTRAS NOVEDADES | En pocos días más, el jurado determinará los ganadores del anteproyecto de diseño del Centro Cívico y Centro Cultural de Ciudad del Plata. El jurado se reunió, estando integrado por arquitectos, dos en representación de la Intendencia de San José, uno del Municipio de Ciudad del Plata, uno de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) y uno de los participantes del concurso. Ya visitaron el predio destinado para la futura obra en el kilómetro 27,500 de la Ruta Vieja, y en el Espacio Cultural de Ciudad del Plata recibieron un informe sobre los resultados de la convocatoria por parte de un asesor técnico de la SAU asignado al llamado.

El Concurso es organizado por la Corporación Nacional de Desarrollo (CND), en convenio con la Intendencia de San José y el Municipio de Ciudad del Plata. La obra será realizada por la Intendencia, con apoyo del Programa de Desarrollo para Gobiernos Subnacionales (PDGS) de OPP.

A partir del pasado sábado 1º de abril el servicio de recolección de residuos domiciliarios del Municipio de Ciudad del Plata funcionará en su horario de invierno, de 7 a 14 horas. Por tal motivo, el camión recolector estará pasando una hora más tarde de lo habitual en cada zona.

La Intendencia de San José, a través de la Dirección General de Cultura, abrió inscripciones para los talleres de descentralización cultural que se desarrollarán en Ciudad del Plata durante este año 2023. Inician en el mes de abril, serán gratuitos y son para niños, jóvenes y adultos. Por consultas, comunicarse al WhatsApp 099 295 762 (Coordinación de Cultura de la Intendencia en Ciudad del Plata).

