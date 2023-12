SUNCA anota para entrega de mochilas en 2024; entrevista con dirigente Karina Tophan

El Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA), comenzó las inscripciones para que los hijos de los trabajadores del sector reciban la clásica mochila para el comienzo del año lectivo 2024 del Fondo Social de la Construcción (FSC). Se anota en San José de Mayo y Ciudad del Plata, en tanto que los residentes de otras localidades del departamento, deben de buscar otras vías para hacer llegar la documentación y luego irla a retirar.

Karina Tophan, la dirigente de la rama peajes –uno de los “anexos” del nombre del gremio-, comentó que la inscripción para recibir las mochilas o sets de útiles para preescolares, escolares y liceales, en San José de Mayo se realizan los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 18 y 30 horas en Ituzaingó 737 y en Ciudad del Plata será los días miércoles y viernes de 17 a 19 horas, en un local ubicado en el kilómetro 24.500 de ruta 1.

Respecto al resto de las localidades de San José, dijo la dirigente del SUNCA que no habrá inscripciones “porque no tenemos local y necesitamos hacerlas en nuestros locales ya que después llega un camión con todas las mochilas que se entregan y la gente puede pasar a retirarlas en nuestros locales”.

Pero igualmente, continuó explicando Topham, como la inscripción “no necesariamente debe realizarla el trabajador, muchas veces los propios compañeros que están cerca de esos locales, llevan la documentación del trabajador que vive en zonas donde no hay local sindical; hacen el trámite, se le entrega un talón de retiro de la mochila y después la puede ir a retirar”.

DETALLES | Niñas y niños de entre los 3 y los 18 años inclusive son los que reciben el beneficio del Fondo Social de la Construcción. Según lo que explicó Topham, “la mochila preescolar se logró hace pocos años, porque se modificó la que se entregaba antes a los preescolares; trae plasticinas, crayolas, hojas de dibujo y otras cosas ajustadas a esa edad”.

“La mochila escolar trae la mochila, cuadernos, juego de geometría, colores, marcadores, un pendrive y la túnica, las botas y el impermeable. Es importante que la persona que haga el trámite, tenga claros los talles que necesita para el estudiante”, mencionó la dirigente del SUNCA, que agregó que “la mochila liceal trae cuadernola, calculadora científica, pendrive y otros elementos de Secundaria. Los alumnos de primer año de Ciclo Básico y Primero de Bachillerato (cuarto), reciben tabla de dibujo con regla T”.

Se entrega una mochila por hijo de trabajador y para inscribirse es necesario presentar fotocopia de cédula de identidad del trabajador, fotocopia de un recibo de sueldo del año 2023 (no importa cuántos meses haya trabajado en el año, con un mes basta). Hay que presentar también fotocopia de cédula del estudiante y fotocopia del carné de promoción. Si el estudiante no es hijo del trabajador, pero sí de su pareja, es necesario anexar la cédula de esa pareja. Vale mencionar que no importa si se es o no afiliado al SUNCA ya que todo trabajador, en su recibo de sueldo, tendrá descontado el aporte que corresponde al fondo, por lo tanto les corresponde a todos.

Karina Topham, contó que en este año que está terminando, en San José de Mayo se entregaron más de 400 mochilas, en tanto que en Ciudad del Plata fueron algo más de 50. Explicó que esto ocurre así ya que “la proximidad con Montevideo, muchas veces hace que los trabajadores van con la documentación directo a Montevideo los días que se hace la entrega y no hacen el trámite en San José. La entrega en la capital, no es igual que en el interior”.

Comentó además que en el departamento, “la inscripción se comenzó ahora, para con la licencia, después de la licencia volvemos a hacer inscripciones hasta mediados de febrero”. Estimó que a fines de febrero llegan las mochilas a los locales y se hace la entrega no más allá de los primeros días de marzo.

EVALUACIÓN | Consultada Karina Topham sobre la realidad del sindicato en el cierre del año, dijo que “a nivel nacional el balance es positivo en lo que tiene que ver con el logro de nuestro convenio colectivo a mitad de año, que fue un convenio de avances; no solo con lo que tiene que ver con aumento salarial sino con las condiciones laborales que se mejoraron para todos los trabajadores de la construcción”.

Pero “a nivel departamental nos sigue preocupando la falta de trabajo, si bien el primer semestre fue positivo, no hemos podido ver reflejado el número de trabajadores en lo que es inversión pública. Este sector, cuando hay mucho trabajo tiene que ver con eso, con la construcción de hospitales, de escuelas, de vivienda pública”, dijo la dirigente del SUNCA.

Igualmente valoró de forma positiva la relación que tiene el SUNCA con la comuna. “Estamos trabajando en comisión con la Intendencia y entre otras cosas logramos un acuerdo que tiene que ver con la inclusión de la mujer en obras para que las nuevas licitaciones incluyan a una trabajadora. Eso se logró con la Intendencia. Seguimos conversando, ahora tendremos una reunión de evaluación, buscando la forma que en San José se respete la ley 15586 que tiene que ver con el sorteo para las categorías de ingreso en obra pública”, dijo Topham.

Consultada si tienen idea de cuántos trabajadores del sector hay en el departamento, dijo que “tenemos más de 500 compañeros en el sector y desocupados tenemos más de 200 compañeros”.

Imagen ilustrativa, tomada de la web.

Por Javier Perdomo.