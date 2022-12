Stefany Rocha es la nueva coordinadora de donantes de sangre en Libertad

Cuando el ejemplar en papel esté llegando a manos de nuestros lectores, el martes 6 en la mañana, en instalaciones del Club Social El Asador se estará desarrollando la última jornada de donación voluntaria de sangre de 2022, que tendrá como novedad la presentación el nuevo grupo de coordinación del banco de sangre libertense, que está integrado por Stefany Rocha, Patricia Valverde y Mariana Moreira.

Como ya se ha informado por varias vías, Mary Olmando, quien estaba al frente de la tarea en Libertad, dejó la coordinación y según lo que comentó a La Semana Stefany Rocha, el alcalde Matías Santos le planteó a ella que se hiciera cargo de la tarea que dejó Olmando (quien sigue colaborando con las nuevas coordinadoras), “porque él sabía de mi interés en trabajar por causas sociales”.

“No me gusta la política, pero sí siempre me gustó participar en actividades de solidaridad y es por eso que junto a otras compañeras -Patricia Valverde y Mariana Moreira-, tomamos la coordinación del banco local”, comentó Rocha, que es compañera de trabajo de Valverde y Moreira en el CAIF (Centro de Atención a la Infancia y la Familia), El Ceibo.

Rocha aclaró que si bien se lo propuso a ella como sus compañeras de trabajo, lo hizo porque “sé que les gusta lo social y trabajan bien. Además, yo considero que no puede haber una sola persona a cargo, porque también tenemos vidas propias y de repente en una jornada no podemos estar, entonces, para no sobrecargar a nadie, armamos un equipo”.

Rocha comentó que la tarea que desarrollarán de ahora en más “es totalmente honoraria” y comentó que de cara al año próximos “nos abocaremos a conseguir socios, a ordenar los ya existentes y bueno, hemos estado organizando la tarea para la jornada del 6, que será la última jornada del año en la ciudad”.

DONAR VIDA | Stefany Rocha explicó lo que para ella significa la donación de sangre. “Yo lo he necesitado, mi familia lo ha necesitado y por eso considero que donar sangre es un acto de amor, porque además nadie está libre de necesitarlo y menos cuando tenés un tipo de sangre específico, como es mi caso, que sólo te sirve un tipo de sangre. Por eso donar sangre es donar vida y por eso nos sumamos a esta causa”, dijo la encargada del CAIF El Ceibo.

Comentó luego que ahora las anotaciones para donar se hacen por la web llamada www.donantes,uy. “Esta es nuestra primera jornada y hemos estado medio quietas en cuanto a la difusión de la actividad, pero ya el año que viene nos vamos a poner con más pilas, porque queremos sumar más gente joven a la donación y al grupo de trabajo”, dijo Rocha, que luego comentó que “más allá del acto de amor que significa, donar sangre es beneficioso, porque renueva la sangre”.

Mencionó que ellas se están “enterando de un montón de información sobre el trabajo del Banco de Sangre de la que estábamos ajenas” y que poco a poco irán incrementando su actividad.

“Creamos una página en Facebook, estamos por crear también una en Instagram, pero todavía no hemos podido enfocarnos bien. El año que viene esperamos tener un montón de gente y en lugar de tres jornadas como tenemos ahora, esperamos que se puedan hacer cuatro o más, porque población tenemos para hacerlo y todos se pueden sumar si cumplen con los requisitos de peso y altura que se piden”, mencionó además Stefany Rocha.

La coordinadora del banco de sangre libertense, insistió en dos términos, “empatía” y “solidaridad”. Dijo Rocha: “un fuerte grado de empatía y solidaridad es lo que buscamos y es lo que yo quiero para la ciudad donde vivo y donde están mis hijos”.

Imagen de archivo.

Por Javier Perdomo.