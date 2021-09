Más repercusiones sobre las fiestas en «la colina» de Puntas de Valdez

La nota de la pasada edición respecto al movimiento que se produce los fines de semana en “la colina” como se ha denominado al punto de encuentro espontáneo que se ha generado en las afueras de Puntas de Valdez, derivó en diversas repercusiones.

La primera de ellas fue la de una vecina que vive cercana al lugar de encuentro de los sábados a la noche, quien llamó molesta a la redacción por los dichos del vecino que había optado por no dar su nombre, previendo malestar de otros vecinos y que había afirmado que a lo que allí sucede se le estaba poniendo “mucho color”.

La señora que llamó dijo que esa persona no sabe nada de lo que allí ocurre. Mencionó que entiende que los jóvenes se tienen que divertir, pero lo que ocurre en su casa no es diversión. “Hacen las necesidades en el porche de mi casa, incluso tienen sexo acá”, mencionó una molesta lectora, que respaldo los dichos de la edil suplente María Benzano, en la nota mencionada.

OTRAS VOCES | Ante esta nueva visión, La Semana optó por recoger otras visiones sobre la situación, para lo cual se consultó a la activista social de Puntas de Valdez Florencia Sicilia, quien dijo que “lo que pasa en ‘la colina’ para mi es una muestra que esto es un pueblo de nadie. Me parece bien que los jóvenes se organicen y tengan su espacio, porque también es una muestra de que nadie se preocupa por ellos y por su espacio, por lo cual solos tienen que ir y hacerse de ellos, pero al mismo tiempo es claro que no hay ningún tipo de control sobre eso”.

En opinión de la integrante de “Sin Pavimento”, en Puntas de Valdez “no hay una institucionalidad clara, no hay control sobre absolutamente nada de lo qué pasa. No les podemos echar la culpa a los jóvenes, porque han sido astutos y han sabido organizarse, pero si hay responsabilidad en la falta de decisiones políticas y acuerdos que puedan darle un marco institucional al pueblo”.

FALTA UN LUGAR | Otro referente social de Puntas de Valdez, Omar Díaz, dio también su visión, pese a que aclaró que no está al tanto de todo lo que ocurre, más allá de los comentarios que recibe de vecinos.

“Sí me preocupa que los jóvenes no tengan lugar”, comentó Díaz y recordó que “hace algunos años atrás un grupo de jóvenes presentaron un proyecto al MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Públicas), para hacer un parquecito, ahí en el camino, porque en definitiva ‘la colina’ es un camino, el Camino de las Tropas, y no salió”. Mencionó Díaz que hoy ese espacio está siendo usado por un privado para uso propio y opinó que “las cosas públicas son públicas y habría que aprovecharla”.

Comentó luego Omar Díaz que “en todas las reuniones grandes hay desbordes, pasaba en la Semana de Puntas de Valdez, venía gente que no entendía el espíritu de la semana y había algún desborde”, por eso entiende que esta es “una situación que no debe solucionar las instituciones públicas solas, sino las instituciones públicas con la gente, no le veo otra salida”.

Entiende el referente de la Semana de Puntas de Valdez que “habría que buscar la forma en que algunas actividades dentro de determinados protocolos o parámetros, se pudieran realizar para que los jóvenes puedan compartir, porque no es solo juntarse sino compartir cosas”.

Para Omar Díaz, en el caso de “la colina”, “habría que tomar el camino del medio” y buscar una solución que conforme a todos.

Por Javier Perdomo.