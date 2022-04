«Manos Unidas» anuncia nueva movilización por falta de avances; Intendencia responde que ya tiene el terreno para realojos

Tras los anuncios de una nueva movilización por parte del movimiento “Manos Unidas” que nuclea a las familias que residen en zonas inundables de San José de Mayo, la intendente Ana María Bentaberri, informó que el terreno que era propiedad de OSE en el que se construirán las viviendas para reubicar a los afectados por las inundaciones del río San José, “ya está en el ámbito de la Intendencia”. A su vez, la jefa comunal dijo que ahora la administración departamental espera la respuesta del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, sobre el relevamiento realizado en los últimos meses por el Instituto Departamental de Estadísticas para conocer el número de familias que deben ser realojadas.

Estos anuncios, los realizó Bentaberri en la jornada del pasado domingo en el marco de la inauguración del nuevo salón social de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), al ser consultada sobre el tema, luego que el vocero del colectivo Manos Unidas Oscar Castro, anunciara que el grupo que reúne a los damnificados por las inundaciones se movilizará el 10 de mayo. Castro también había hecho sus descargos por la falta de respuestas a las consultas que, como integrante de la Mesa de Realojo, ha hecho al mencionado grupo de trabajo.

SIN RESPUESTAS| “No hemos tenido ninguna respuesta, estamos integrando la Mesa de Realojo, que en los primeros días salió con un furor tremendo porque estábamos en campaña política, se movió todo, pero ya se trancó. Hace como seis o siete meses que no se está haciendo absolutamente nada y se había hablado de que se iba a hacer una reunión todos los martes. Mando mensajes al grupo de whatsaap de la Mesa y los miran pero ninguno de los integrantes me da ninguna respuesta, ni nada”, se lamentó Castro.

“Cuando la Mesa de Realojo se conformó se dijo que íbamos a estar de acuerdo con todo lo que se hiciera pero se hizo un relevamiento y en ningún momento se me dijo a qué gente se le hizo el censo, ni en qué zonas. Si estamos integrando la mesa también deberíamos estar informados en qué áreas se está trabajando. También dicen que los datos fueron enviados al Ministerio de Vivienda pero tampoco sé si es cierto o no”, comentó Oscar Castro.

“Para mí ha sido una falta de respeto hacia toda la gente y yo también he quedado avergonzado porque me han dicho de cosas que se están haciendo y uno las repite en la prensa y en todos lados y eso ha sido un manoseo hacia mi persona y hacia la gente. Me cansé y estamos reuniéndonos con la gente para hacer una manifestación”, contó el vocero de Manos Unidas, quien ha encabezado varias movilizaciones, desde la primera que tuvo lugar el 4 de julio del año 2019.

Para Oscar Castro “es todo política”, por lo que entiende que cuando esté faltando “un año o dos para las nuevas elecciones esto se activa”. No obstante, comentó que “ahora se viene el invierno y las que se las ven cruda son ellos” (las familias que sufren de las inundaciones).

En ese marco, Castro hizo sus descargos contra la Intendencia y la Mesa de Realojo: son “una manga de mentirosos estos; tanto el Gobierno Departamental como todos los que están en la Mesa de Realojo. Para mí ha sido una tomada de pelo y una falta de respeto de todos los integrantes de la Mesa de Realojo y de todo el Gobierno Departamental”, mencionó.

“Sí o sí voy a hacer la marcha aunque quieran hablar conmigo antes”, aseguró Castro, quien también informó que durante la movilización, varios de los integrantes del grupo se van a encadenar en la puerta del edificio central de la comuna: “Va a haber un encadenamiento en la puerta de la Intendencia, lamentablemente me cansaron, han jugado con la gente. Después salen asustados a manosear a la gente con salones y que tienen esto y que tienen lo otro pero no la solución que tienen que tener”, criticó.

TERRENO Y DRAGADOS | Tras lo dicho por Oscar Castro, la intendente Ana María Bentaberri dijo tener “la conciencia tranquila de que hemos trabajado mucho y bien” y anunció que la Intendencia ya posee en su poder el terreno que intercambió con OSE, cuyo proceso se vio demorado debido a un acuerdo que se debió resolver por una diferencia de valor de unos 50 mil dólares a favor de la comuna. En ese terreno, ubicado en el barrio exposición de la capital departamental es donde se planifica construir viviendas para que los damnificados se trasladen.

Bentaberri informó a su vez, que personal del Batallón de Infantería Mecanizado N° 6 comenzó a limpiar “algunas partes” del río San José, cumpliendo así con una de las acciones sugeridas por la Facultad de Ciencias para disminuir el impacto de las crecientes.

La titular del Ejecutivo Departamental también informó que se le ha pedido al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), que analice la posibilidad de dragar otros puntos del río que la Facultad también vio viable limpiar.

Consultada sobre la movilización anunciada por Manos Unidas, la intendente Bentaberri dijo que si los vecinos entienden que es la forma de manifestarse “está bien que lo hagan”.

MESA A LA ESPERA | Por su parte y al igual que lo hizo la Intendente, la directora de Políticas Sociales de la Intendencia Carolina Hornes, quien integra la Mesa de Realojo, dijo que dicho grupo de trabajo se encuentra a la espera de las novedades que puedan surgir por parte del Ministerio de Vivienda en base a los datos del relevamiento efectuado.

En ese marco y en respuesta a las críticas del vocero de Manos Unidas, Carolina Hornes recordó que el grupo interinstitucional conformado para trabajar en el realojo de las familias ya cumplió con el primer objetivo planteado para avanzar en ese proceso, refiriéndose al relevamiento de las familias que residen más próximos al río San José, “Y hasta ahí llegamos. De aquí en más lo que hay que hacer es esperar lo que se pueda concluir”, dijo la jerarca de la ISJ.

Acerca de la falta de respuestas denunciada por Castro en la Mesa de Realojo, Hornes dijo que “no tenía nada más para agregar que esto que estoy diciendo, y que Oscar lo sabe”.

Imagen cedida de Oscar Castro.

Por Katherine Martínez