La visita de alumnos de la escuela 86 al Greg Mortimer

Un grupo de alumnos de la escuela 86 de Tiempo Completo de Libertad vivieron una jornada que quedará marcada a fuego en sus vidas, luego de haber conocido por dentro el crucero Greg Mortimer, a cuya tripulación los niños le habían hecho llegar un video motivador en las primeras etapas de la pandemia, cuando el barco había quedado varado en cercanías de Montevideo, con más de 70 personas portadoras de la enfermedad.

Greg Mortimer es el nombre del fundador de la compañía naviera australiana “Aurora Expeditions” y por ello fue nombrado así el crucero de 104 metros construido en 2018 y botado al mar en 2019, que ya quedó en la mejor historia del Uruguay, pese a su nombre nada hispanohablante, a partir que en mayo de 2020 quedara varado a 20 kilómetros de Montevideo, repleto de enfermos de coronavirus.

El gobierno uruguayo en su momento lo dejó llegar a puerto, para recibir ayuda médica y suministros. Durante 60 días el crucero estuvo en cuarentena en el puerto y allí es donde se une esta historia -que tiene incluso una película documental, que llegará nuevamente a San José a la Semana de Puntas de Valdez-, con Libertad.

En ese momento la maestra Mercedes Lavega tenía a cargo los chicos de Inicial de 5 años en la escuela 86 y trabajaba con sus alumnos de forma remota, como lo estaba requiriendo el momento.

En diálogo con La Semana, la docente contó que estaban trabajando con la palabra “héroes” y surgieron distintos ejemplos. “Surgió Artigas, la figura de Dionisio Díaz y en ese momento empezó todo el tema con el Greg Mortimer y comenzamos a ver cómo podíamos ayudarlo nosotros si no podemos salvarlos ni rescatarlos de la situación en que estaban. Así fue que planteamos la posibilidad de darles un abrazo virtual para que no extrañaran a sus familias, que no sintieran que estaban abandonados”, contó Lavega.

Así fue que surgió un video que elaboraron los niños y su maestra, en que el mensaje final era para los tripulantes del Greg Mortimer era que no se rindieran. Por medio de periodistas de medios montevideanos, se pudieron contactar con el entonces canciller Ernesto Talvi, quien acercó el material a las personas atrapadas en el barco, hecho que en su momento recibió cobertura de informativos televisivos de Montevideo, ya que hubo agradecimientos desde el barco a los niños de Libertad.

DOS AÑOS DESPUÉS | El tiempo pasó, los niños pasaron de año, están en segundo y la maestra Lavega está a cargo de cuarto, pero allá por julio la Secretaria de la escuela le informa a la maestra que llegó un correo en el que le anunciaba que el Greg Mortimer llegaba a Uruguay en octubre e invitaban a los niños a conocer el barco, hecho que se concretó el martes de la pasada semana.

Contó Mercedes Lavega a La Semana que ellos les proporcionaron todos los medios para concurrir al barco, desde el propio ómnibus que los llevó hasta. La maestra comentó que le quedó la idea de que para los tripulantes “significó mucho” el humilde video que habían realizado los niños libertenses.

“El capitán no era el mismo que estuvo acá en aquel momento, pero si vivió lo que fue el coronavirus en otro lado, por eso cuando nos hablaba, pude sentir que para ellos recibir el video, como grupo, fue un apoyo realmente sentido”, dijo Mercedes Lavega, que también destacó lo que significará para los niños en el futuro el momento vivido.

Fue más de una hora y media que estuvieron en el crucero, contó por su parte la maestra Cristina Nieto. “Conocieron el barco, la tripulación, les preguntaron a qué se dedican, qué hacen, por qué vienen siempre a Uruguay, cuál es la función de ese barco”, narró.

Mencionó Nieto también que “una nena que se llama Pilar Acevedo cumplió años ese día. Ellos le hicieron una torta. La tripulación y sus compañeros de clases le cantaron el feliz cumpleaños y la niña dijo que fue el cumpleaños más hermoso que tuvo”.

También les regalaron a los niños set de útiles escolares ecológicos y a la escuela le regalaron dos cuadros realizados con fotografías de paisajes que sacan los propios tripulantes.

Por Javier Perdomo.