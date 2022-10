Nicolás Mesa, el proyecto Neptuno y la comparecencia del Ministro de Ambiente a Diputados

El pasado miércoles 19 de octubre, la Cámara de Diputados recibió en régimen de Comisión General, a iniciativa del Frente Amplio, al ministro de Ambiente Adrián Peña para analizar el llamado Proyecto Neptuno, que el gobierno pretende construir en la zona de Arazatí, en el departamento de San José. La instancia, que implicó 12 horas de debate, culminó con una declaración de insatisfacción del Frente Amplio con lo declarado por el Ministro y dudas en Cabildo Abierto sobre la oportunidad de realizar la obra.

Como ocurre en estas instancias parlamentarias, el partido o legislador convocante tiene una hora para exponer sus consultas al Ministro convocado (en este caso fue la diputada Sylvia Ibarguren), luego éste tiene otra hora para responder, tras lo cual cada uno de ellos tiene media hora más de exposición, para luego abrir la discusión al resto de los legisladores presentes.

Luego de la exposición inicial de la diputada Ibarguren, que más allá de coincidir con el diagnóstico de la necesidad de una nueva fuente de suministro de agua potable para el área metropolitana de Montevideo intentó mostrar las contradicciones de distintos jerarcas del gobierno a la hora de hablar del proyecto, fue el momento de la exposición del ministro Adrián Peña, que lo primero que dijo es que el proyecto no está cerrado, pero sin embargo mencionó que “OSE tiene avanzado un 95% los términos de referencia del contrato”.

Pese a esto, dijo Peña que lo que se está manejando es “la construcción de una toma para 229 mil metros cúbicos de agua potable”, que a su vez prevé la construcción de una reserva de agua bruta (mediante lo que se llama técnicamente “polder”), para evitar la falta del vital elemento en momentos de alta salinidad en el Río de la Plata, uno de los temas de mayor discusión durante toda la sesión parlamentaria.

SOLUCIÓN | Según lo dicho por el ministro Peña, el “polder” haría posible solucionar también los problemas de escasez y calidad del agua en el departamento. Dijo Peña que “se ha valorado poco la solución que le brinda a San José, al 55% de la población de San José”. Agregó que según las proyecciones que se manejan, para el año 2040, en todo el eje de la ruta 1, desde Ecilda Paullier a Ciudad del Plata, vivirían 100 mil personas. Toda esa gente, con el proyecto Neptuno, “tiene solucionado su problema de agua potable”.

“Hoy la OSE tiene un problema de cantidad en Ciudad del Plata, pero además tiene un problema de calidad, porque en muchos lugares como Libertad, donde OSE está por hacer ya una inversión, tenemos niveles elevados de arsénico y esto viene a solucionar el problema para Ecilda Paullier, para Rafael Perazza, para Libertad, para Rodríguez y para Ciudad del Plata y para todo lo que es la zona del oeste de Montevideo”, dijo el Ministro.

En cuanto al modelo de operación del proyecto, otro de los puntos cuestionados por las organizaciones de la sociedad civil y por la oposición, dijo Peña que el pensado es que “el promotor diseña, construye y mantiene la infraestructura, que debe estar disponible para OSE bajo las condiciones y estándares exigidos por la OSE, mientras que la operación total del proyecto estará en manos de OSE. La gestión del agua va a estar a cargo de OSE”.

“Uno no advierte otra mejor alternativa que ésta cuando se miran todos los elementos”, dijo luego el Ministro, tras opinar que el proyecto Casupá era bueno, pero que no alcanzaba con la inversión inicial que se manejaba y habría que seguir invirtiendo allí en el futuro.

MESA | El diputado frenteamplista por San José Nicolás Mesa fue uno de los diputados que intervino en la sesión del 19. Por unos 12 minutos, el legislador planteó la incongruencia de los dichos en sala del Ministro con las declaraciones públicas que realiza en la que da como un hecho que los problemas del agua se solucionará en el departamento con el Neptuno.

Al otro día de la comparecencia de Peña, Mesa recorrió buena parte de los medios del departamento dejando sus impresiones sobre lo dicho por el Ministro. Le dijo a La Semana que la sesión le dejó “más dudas que certeza, incluso no sé si llamarlo proyecto Neptuno o no, porque el Ministro en reiteradas oportunidades dijo que no había proyecto, por lo que sería algo así como un ante proyecto”.

“Él dice que no podía contestar muchas de las cosas que nosotros preguntábamos porque no existía proyecto, pero sin embargo en la conferencia de prensa, dijo que la intención era aprobar esto antes de diciembre”. Agregó Mesa que el Frente Amplio no descarta “tomar alguna otra iniciativa parlamentaria, ya cuando estén los pliegos de la licitación, propiamente dicha”.

Contó el legislador frenteamplista que en su intervención se centró en lo referido al abastecimiento de agua para San José, “con algunas definiciones que han sido contradictorias en todo este proceso, porque hasta ahora no se aclaró nada. Termino diciéndole al Ministro, que al haber este nivel de incertidumbre, para no jugar con la expectativa de la gente, habría que ser más mesurados con algunas declaraciones que se hacen”.

Según el legislador frenteamplista, Peña, “cuando estuvo en la exposición rural, dijo que ésta era una muy buena noticia para el departamento de San José, que venía a solucionar el problema del abastecimiento de agua a un montón de localidades, Ecilda Paullier, Rafael Perazza, Kiyú, Ordeig, Libertad, Ciudad del Plata. Habló del 55% de la población del departamento” (también lo hizo en sala).

“Otra de las preguntas que hicimos era cuáles eran los plazos que se manejaban, porque no es lo mismo que digan esto es una solución para el departamento para el año que viene o que digan que es la solución para el año 2050. Todo lo referido a San José quedó sin contestar”, mencionó el Diputado.

A LA ESPERA | Dijo también que “hay todo un cuestionamiento desde lo financiero, que tampoco ha quedado claro, porque no está claro, por ejemplo, qué pasa con la construcción del ‘polder’, esa reserva de agua, esa laguna artificial que se utilizaría cuando los niveles de salinidad del Río de la Plata no permitan potabilizar el agua”.

Sobre la estrategia futura de la izquierda, mencionó Nicolás Mesa que “ahora tenemos que esperar a que se presente el proyecto y la licitación. Ahí vamos a tener más elementos como para ver cómo seguimos. Es un proyecto grande, muy importante, afecta muchos puntos de vista y hay que seguirlo de cerca, de forma responsable y rigurosa”, aunque en sí, según lo que dice Peña, “aún no haya proyecto”.

Por Javier Perdomo.