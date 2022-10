Alcalde Santos promueve una acción coordinada de promoción del Municipio

La Intendencia de San José comenzó un ciclo de desayunos de trabajo en los tres municipios con costas sobre el Río de la Plata-Libertad, Ecilda Paullier y Ciudad del Plata-, con la temática “Turismo en territorio: cómo nos preparamos para la temporada”, de la que participan decenas de operadores turísticos de todo San José.

El ciclo comenzó el pasado viernes 21 en el salón comunal del Parador Chico de Kiyú y reunió a una importante cantidad de gente vinculada a los servicios turísticos del balneario y del resto del Municipio de Libertad.

El alcalde Matías Santos, valoró positivamente lo que fue el encuentro, porque más allá de las ponencias que hicieron los jerarcas de la Intendencia que estuvieron en la actividad (Julio Tejeiro, Wilson Ramírez y Pedro Rodríguez), dijo, “lo mejor es que se encuentren entre ellos, porque lo que nos pasa, por ejemplo, es que la Intendencia puede tener un espectáculo en el Parador Chico y en el Parador Grande hay otro evento el mismo sábado”. Hay que “ser un poco más estratégicos en eso”, comentó Santos.

Santos dijo que “lo importante es que todos los comerciantes sepan lo que hacen los otros. Si hace frío y no es un día para la playa, bueno, que cada comercio pueda recomendar las bicicletas, las cabalgatas, que sepan los horarios o por lo menos los números de contacto; es decir que puedan proponerle alternativas a los turistas”.

ESTRATEGIA | Mencionó Matías Santos también que su idea es que se coordine la actividad con alternativas en Libertad, por ello ya está acordado en la Mesa de Turismo, que se solvente un ingreso para dos personas que estarán encargadas de hacer visitas guiadas al Museo de Antaño. “Por eso también invitamos a la gente que tiene emprendimientos turísticos en Buschental, para que podamos hacer algo medio integral”.

“Si hace frío y la gente no se puede bañar, que pueda venirse hasta Libertad a visitar el museo del ‘Pocho’ (Cabrera), el arboreto; tener alternativas aceitadas, porque si no la gente viene una vez y no vuelve más a Kiyú, porque si tienen gurises jóvenes y no pueden hacer playa, se aburren. Hay que meterle la cabeza a eso, hay que difundir qué tenés para ofrecer”, dijo el Alcalde.

Matías Santos dijo que su intención es “desarrollar de manera más estratégica el turismo” y mencionó que cree que en infraestructura Kiyú está bien. “Si nos comparamos con otros balnearios estamos bien; los accesos están bien, las calles están bien, las bajadas están bien; tenés guardavidas en todas las playas, algo que no sucede en Colonia, por ejemplo. No tenés en todas las bajadas baños, es cierto, pero hay opciones para hacer uso de los baños.

El Alcalde hizo mención a establecer una estrategia propia de difusión del turismo en el Municipio. “La Intendencia piensa en la marca más departamental, pero para mí, nosotros tenemos que meterle cabeza a la promoción del Municipio”, dijo.

Vale mencionar que el ciclo continúa este martes 25 de octubre en el Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré y culmina el jueves 27 de octubre en el restaurante El Origen, de Playa Pascual.

ORDENAMIENTO | Mencionó luego Matías Santos que luego de la reunión sobre turismo, en el propio salón comunal, en la tarde del viernes, se realizó otra reunión en el que el tema de análisis fue la revisión de las directrices de ordenamiento territorial del balneario, que pasados 10 años de realizado el primer plan, debe revisarse. Dijo Santos que fue una instancia de análisis de otras que habrá de las cuales surgirán las “nuevas directrices y quizás se irán borrando algunas que ya no se adecúan al presente”.

Por Javier Perdomo.

*Imagen de Playa Kiyú.