La nota debida: Bruno Ramos y la sorpresa ante la repercusión que tuvo al crear una aplicación liceal

Ya con su libreta de auto en mano, el joven estudiante de Libertad Bruno Ramos dialogó con La Semana sobre el fenómeno que se generó con la aplicación (app), “highOrganizado”, por él creada, que tuvo amplia difusión en medios nacionales y que motivó la realización de un reconocimiento por parte del Rotary Club el pasado lunes 16 de agosto en la noche.

Bruno tiene 18 años cumplidos el pasado 23 de julio. No es un dato menor mencionar su edad ya que fue después de cumplir la mayoría de edad que el trabajo, pensado originalmente para ser presentado en la Feria Departamental de Clubes de Ciencias del próximo mes de octubre, fue publicado en la red y comenzó a tener la difusión que tiene hoy.

“Quería terminarla para esas fechas y presentarla en la feria, pero la terminé bastante antes, entonces esperé a cumplir 18 años, porque tenía que hacer un pago de la licencia para subir la aplicación y desde ahí fue pública. Podría haberla subido antes a nombre de mi padre o mi madre, alguien mayor de edad, pero quería que estuviera a mi nombre”, comenta Bruno Ramos.

Bruno, pese a su corta edad, no es ningún recién llegado a la tecnología, viene realizando programación en lenguajes informáticos desde los 12 años y desde que está en tercer año presenta proyectos para las ferias de ciencia. “Este año no iba a ser la excepción y además yo quería hacer algo relacionado con la programación”, cuenta y prosigue narrando que por el mes de mayo comienza un nuevo período de virtualidad. “Nosotros teníamos filosofía los miércoles y viernes por Zoom. Un miércoles al terminar la clase la profesora dice que busquemos información sobre un autor, no recuerdo cuál ahora. Yo hice los deberes el jueves, pero nadie más los hizo. A partir de ahí comencé a preguntarme qué utilidad podría llegar a tener una agenda o una aplicación para los alumnos del liceo”, contó Bruno Ramos.

Y SE HIZO LA APP | El estudiante comentó luego que “antes de la pandemia, ningún profesor usaba la plataforma Crea, pero luego de la pandemia, todos los profesores se adaptaron a usar la virtualidad en complemento con la presencialidad. Entonces, pensé, además de tener las clases presenciales cuando volviera todo a la normalidad, íbamos a tener el apoyo virtual. Eso está bueno, pero tenés que acordarte de las cosas. Esa fue la previsión que tuve a la hora de pensar en la app”.

“Paralelo a esto, en forma autodidacta iba estudiando un lenguaje de programación, hasta que pasó lo de Filosofía, que fue cuando me dije todos los conocimientos que tengo los voy a enfocar a esto, en generar la aplicación. Empecé haciendo una pantalla en blanco, le fui agregando las notas, los horarios, el curso y así fue que nació la app”, narró Bruno Ramos, quien reconoció que en todo su trabajo “primero me tiré al agua y después aprendí a nadar”.

Una vez lista la aplicación, el siguiente paso era la difusión y por supuesto que el primer lugar en que la difundió fue en el propio Liceo Libertad. “La aplicación me quedó pronta un domingo y el siguiente martes teníamos ATD (Asamblea Técnico-Docente), no teníamos clases, pero los demás grupos sí, así que me fui al liceo, imprimí afiches y pasé por los grupos, daba charlitas de cinco minutos y comenzaron las descargas”, contó.

“De a poco la gente comenzó a acercarse, a decirme que le agregara una u otra cosa. Me dio una gran exposición y un orgullo todo esto. Ahí te das cuenta que el producto que tenés es bueno, porque la gente lo está usando”, agregó.

OPORTUNIDADES | Pero luego vino la exposición pública. Primero fue el blog liceal el que difundió la aplicación, luego comenzaron las notas en los medios y hoy Bruno Ramos se sorprende por la repercusión que su trabajo ha tenido en todo el país. Su aplicación cuenta con miles de descargas y le llegan felicitaciones y hasta propuestas de estudio impensadas para el joven diseñador web.

“Quiero estudiar Ingeniería en Computación, así se llama la carrera que pretendo hacer en la Universidad de la República (UDELAR), pero hace unos días me contactó el coordinador general de la Universidad de Montevideo para ofrecerme una beca en esa misma carrera. Si sirve no le voy a decir que no, pero en principio sigo pensando en la UDELAR”, dijo Ramos, quien iba a mantener la reunión en la UM en la jornada del lunes.

Bruno está seguro de que su camino es ese. “Si pude hacer esta aplicación aprendiendo de forma autodidacta, no dudo que cuando esté con gente con conocimiento en el tema podré hacer cosas fantásticas”, dice y además cree que en Uruguay hay mucho potencial en su área. “Si empezamos a escarbar y explorar, a sacarle todo el jugo que tiene el área es muy buena la perspectiva”, dice.

LA PANDEMIA | La visión de un joven de 18 años sobre lo que significó este tiempo de aislamiento social y virtualidad es más que trascendente. Bruno Ramos tiene claro lo bueno y lo malo de todo el proceso vivido.

“La virtualidad fue un plus en algunas cosas y en otras fue algo que restó. En el área social, yo estaba acostumbrado a reunirme con mis amigos a jugar a las cartas los sábados de noche. Eso no lo pudimos hacer más o una vez cada dos o tres meses. En eso ha sido un desgaste”, opina, pero de inmediato le ve lo positivo: “si tenés tiempo y sabés qué hacer con él, ha sido muy bueno. El hecho de tener tanto tiempo libre te da la posibilidad de hacer otras cosas, que por ahí antes no podías por otras ocupaciones”, dice.

“Si vos dejás que la cabeza te trabaje todo el tiempo, es muy negativo. Puede ser que el aislamiento social te pegue de mala manera, que el estar solo también”, dice Bruno Ramos, que de inmediato aclara que “uno no sabe todos los problemas económicos que puede tener una familia, yo estoy hablando desde la visión de alguien que puede estudiar sin trabajar”.

“Si se aprovecha el tiempo, puede estar bueno, a mí me dio pro crear la aplicación porque me gusta esa áreas, pero si te gustan las humanidades también te pueden surgir cosas buenas”, dijo por último el joven que sabe que tiene todas las posibilidades para crecer sin límites en lo que le gusta. Así, el trabajo, nunca será trabajo.

Por Javier Perdomo.