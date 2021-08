Infantil: todos los resultados de la tercera fecha disputada el sábado

En la tarde del pasado sábado se disputó íntegramente la 3ª fecha del Campeonato 2021 de la Liga San José de Fútbol Infantil en las diferentes canchas del departamento. Por la Serie A, en Libertad jugaron como locales Juventud Unida y Las Palmas; los verdes recibieron a Treinta y Tres logrando cinco victorias y un empate en la categoría Baby.

Por su parte Las Palmas conquistó sus dos primeros puntos en el torneo gracias a dos empates ante River Plate en las categorías Gorriones y Cebollas. Para el equipo emergente, que surgió para darle cabida a muchos niños de una enorme barriada de Libertad, es un motivo de orgullo la comprobación de que el proceso del trabajo y el esfuerzo que realizan no es en vano ni mucho menos, así que hay que celebrar y confiar que los resultados seguirán acompañando el desarrollo de la novel institución.

Independiente en tanto, recibió a Nueva Unión y obtuvo una victoria en Churrinches. Las cinco categorías restantes fueron victoria para el equipo de ciudad Rodríguez.

El otro cruce de este grupo fue entre San Lorenzo y Central con dos victorias para el santo en Churrinches y Baby, dos empates en Chatas y Cebollas y dos victorias del decano en Gorriones y Semillas.

SERIE B | Por el grupo B Campana visitó a Sacachispas y logró tres victorias en Chatas, Semillas y Cebollas, dos empates en Churrinches y Gorriones mientras que los anaranjados se alzaron con la victoria en Baby.

Por su parte Río Negro recibió a Universal en cinco categorías logrando la victoria en Baby, un empate en Cebollas, tres victorias para el albiverde que al no contar con la categoría Semillas le otorga los 3 puntos al cebrita.

Finalmente Nacional fue local ante Tito Borjas en cuatro categorías logrando la victoria en todas ellas a lo que el tricolor sumará también los puntos de Cebollas y Baby por no contar los borjenses con tales categorías.

Liga San José de Fútbol Infantil

Resultados 3ª Fecha – Serie A

Las Palmas vs. River Plate

0 Chatas 6

0 Churrinches 6

1 Gorriones 1

1 Semillas 3

1 Cebollas 1

1 Baby 7

Juv. Unida vs. Treinta y Tres

2 Chatas 0

3 Churrinches 1

2 Gorriones 1

6 Semillas 0

2 Cebollas 1

3 Baby 3

Independiente vs. Nueva Unión

0 Chatas 2

2 Churrinches 0

0 Gorriones 3

0 Semillas 1

0 Cebollas 2

0 Baby 2

San Lorenzo vs. Central

0 Chatas 0

4 Churrinches 1

0 Gorriones 2

1 Semillas 4

0 Cebollas 0

4 Baby 1

Resultados 3ª Fecha – Serie B

Libre: San Rafael

Sacachispas vs. Campana

1 Chatas 6

1 Churrinches 1

1 Gorriones 1

1 Semillas 2

1 Cebollas 2

2 Baby 1

Río Negro vs. Universal

0 Chatas 2

0 Churrinches 3

1 Gorriones 2

3 Semillas 0 (WO)

0 Cebollas 0

3 Baby 2

Nacional vs. Tito Borjas

6 Chatas 0

2 Churrinches 0

3 Gorriones 0

4 Semillas 1

3 Cebollas 0 (WO)

3 Baby 0 (WO)

Próxima Fecha (4ª)

Serie A

Libre: Río Negro

Campana vs. Tito Borjas

Sacachispas vs. San Rafael

Universal vs. Nacional

Serie B

River Plate vs. Juventud Unida

Nueva Unión vs. Las Palmas

San Lorenzo vs. Independiente

Central vs. Treinta y Tres