El domingo asumió como nuevo Obispo, el jesuita Fabián Antúnez

Tal como se había informado, el domingo 22 fue ordenado como Obispo de la Diócesis de San José y Flores el padre Fabián Antúnez, que sustituye en el puesto a Arturo Fajardo, quien fuera destinado a la Diócesis de Salto. La ordenación se realizó en la Basílica Catedral de San José de Mayo, con la presencia de las principales autoridades de la Iglesia en el país, entre ellos el cardenal Sturla, autoridades departamentales y delegaciones de las distintas parroquias del país.

Al hacer uso de la palabra ante los presentes el cardenal Sturla dijo que «cuando hace unas semanas me reuní con el padre Fabián para hablar de su vida y de su ministerio me comentó cómo le impactaba el gesto propio de la ordenación episcopal».

«A mí también este gesto me parece por demás significativo y sintetiza la misión del obispo. Por un lado porque el obispo es ante todo un cristiano y todos los bautizados estamos llamados a lo largo de nuestra vida a ir asimilándonos más y más a Jesucristo, la palabra de Dios viva hecha carne de nuestra carne. El evangelio abierto sobre la persona de quien recibirá el sacramento del orden en primer grado nos indica qué es lo verdaderamente importante para todo cristiano: vivir según el santo evangelio, hacer carne en nuestra vida la palabra de Dios y configurarnos cada vez más a Jesucristo. Hoy toda esta asamblea y todos los que nos acompañan virtualmente, desde Resistencia los padres y hermanos de Fabián, los amigos de Argentina y Uruguay, rezamos para que el Espíritu, a quien hemos invocado, haga que la palabra viva de Dios acampe en él y lo configure a Jesucristo cabeza y pastor», agregó Sturla.

Dirigiéndose en concreto a Antúnez le dijo que su tarea «se trata de ser el pastor de la grey que te es confiada a imagen del Buen Pastor que conoce a sus ovejas, las cuida, las lleva a buenos pastos, las defiende del lobo e incluso está dispuesto a dar la vida por ellas. Se trata de anunciar el evangelio con fidelidad y constancia, de conservar íntegro el depósito de la fe, como fue recibido de los Apóstoles, de ser hombre de obediencia y comunión con el papa y tus nuevos hermanos obispos. Estás llamado a alimentar al pueblo santo de Dios y a guiarlo, siendo afable y bondadoso especialmente con los pobres y a celebrar como hombre de oración que ahora ejercerá el sumo sacerdocio de Cristo”.

EL NUEVO OBISPO | Por su parte el nuevo Obispo de San José y Flores, al hacer uso de la palabra, agradeció «a Dios, por su enorme misericordia, por sus caminos siempre sorprendentes que nos llevan más allá de nuestros planes, deseos, percepciones de la realidad, que nos invitan a salir de la propia tierra y aventurar el camino fiado de una promesa de fecundidad y descendencia».

Antúnez luego realizó una serie de agradecimiento: «A cada uno de los representantes de las comunidades de la diócesis, a los amigos que me acompañan de Montevideo». También saludó a su familia, que «estará emocionada a la distancia; de ellos aprendí el valor de la perseverancia en el amor, la fe que se expresa en los gestos; a todos muchas gracias por su cercanía, cariño y oración».

Luego agradeció «de manera particular a la Compañía de Jesús, ella ha sido madre para mí, me ha formado, me ha regalado un modo de proceder, una espiritualidad, en ella he sido muy feliz, he forjado amigos en el Señor» y a «la diócesis de San José-Flores por el cariño recibido, por sus oraciones esperando al pastor, por sus buenos deseos, por anhelar su pastor, por rezar por mí».

Deseó que «el tiempo que comenzamos sea de gracia, de crecer juntos en la cultura del encuentro, de vivir la experiencia consoladora del Señor Resucitado que nos invita a anunciarlo y llevar su buena noticia a cada una de las comunidades de la diócesis» y que «podamos experimentar la consolación que nos regala el buen espíritu, que podamos vivir en nuestros gestos y actitudes la misericordia del Señor que sale al encuentro, en especial de los más frágiles de la diócesis».

Por último, anunció que «en el próximo tiempo visitaré las comunidades, allí tendremos oportunidad de dialogar, rezar juntos, discernir caminos de crecimiento, tenemos el hermoso desafío de atraer a todos, de ir a buscar, de ser una iglesia de puertas abiertas, puente entre los hombres y apertura al Dios trascendente que nos ama a cada uno de manera incondicional y que nos entrega a su hijo».

En la ordenación de Antúnez, estuvieron presentes la intendente Ana Bentaberri, el secretario general Sebastián Ferrero, el ministro de Transporte José Luis Falero y los diputados Nicolás Mesa y Rodrigo Goñi.

Vale mencionar que ya fue acordada una entrevista para la próxima edición de La Semana con el nuevo Obispo de San José.

Por Javier Perdomo.

Fotografía cedida por la Diócesis.