Juan Pablo Parodi y un nuevo año de crecimiento para el Colegio San José

El director general del Colegio y Liceo San José de Libertad Juan Pablo Parodi, valoró de forma positiva el comienzo de cursos en ese centro de estudio privado, que por segundo año consecutivo crece en la matrícula en momentos en que el panorama no es bueno para la educación privada en el país. Además, también valoró de forma positiva la transformación educativa que, dijo, en el colegio ya había empezado.

Parodi dijo a La Semana que para la institución este “es un año muy interesante, de mucho trabajo y proyección; arrancamos con un febrero intenso, planificando, formándonos, viendo cómo íbamos a ir profundizando algunos cambios que veníamos haciendo, sumado a la transformación educativa que comenzamos a implementar el año pasado y este año continúa en primer año de Educación Media Superior”.

Para Juan Pablo Parodi es “fundamental la formación del equipo docente” y por eso “propusimos la posibilidad de participar de un congreso de educación que se llama Pro-Educar, que lo realiza la Asociación Uruguaya de Educación Católica (AUDEC), que hace desde hace muchos años hace este congreso, que es abierto a todo público. Se formaron más de 30 docentes en metodologías activas, inteligencia artificial, neurociencia, cuestiones con las que más que nunca tienen que estar en conocimiento, porque es lo que los chiquilines están manejando”.

DESAFÍO | En cuanto a la transformación educativa, dijo que en la institución que dirige “fue un desafío, porque nosotros ya veníamos haciendo algunos cambios, entendíamos que debíamos actualizar la propuesta del currículum oficial. Veníamos implementando algunos cambios, trabajos de co-docencia, interdisciplinarios, en equipo. ¿Cuál era el desafío? Ver como articulábamos la transformación con lo que ya veníamos haciendo. Logramos articular espacios que se proponían como nuevos a lo que nosotros veníamos haciendo”.

Respecto a su opinión sobre los cambios, comenzó diciendo que “toda persona vinculada al mundo educativo, con experiencia y formación, entendía que era una necesidad cambiar. Estábamos todos de acuerdo en que había que ajustar. Después, la reforma tiene cuestiones muy específicas que no se ven en lo inmediato, pero que se verán en algunos años”.

“La transformación tiene tres ejes por los que pretende transitar: cambió las reglas de juego, es decir el REDE, Relevamiento de Evaluación del Estudiante; lo que más se ve puede ser la escala, pero se cambiaron otras cosas también. Otra de las cosas que cambiaron, que quizás no se conocen mucho son los contenidos de los programas, porque tiene un trabajo fuerte por competencias, dentro de cada unidad curricular. Lo otro, que se dará más a largo plazo es la forma de trabajar en el aula. La metodología docente se propone más un enfoque potencial y a través de metodologías activas. El estudiante tiene que cobrar un rol más protagónico que el que tomaba en una época como la nuestra en que éramos más pasivos”, explicó el Director del Colegio San José.

“Esto no empieza en el año 2023, los que estamos en el mundo educativo sabemos que se está hablando de esto hace muchos años. Todos teníamos claro hace muchos años que teníamos que cambiar la forma de impartir las clases. Cada vez más va por ahí, metodologías activas, cambiar el rol docente, proponer diferentes experiencias de aprendizajes”, opinó Parodi.

Consultado sobre el avance de las obras acordadas por convenio con el MTOP para el centro de estudio y el Gimnasio San Isidro, comentó que “en el mes de febrero en lo que hemos avanzado es en el relleno y el suelo de la cancha de césped sintético que se va a construir; ahora en Semana Santa, vamos avanzando y las empresas que van a hacer la parte del gimnasio están coordinando cómo van a trabajar. En definitiva, venimos avanzando”.

CONFORMES | En relación a la evaluación que hace del comienzo del año, dijo Juan Pablo Parodi que ellos están “contentos, porque no solo no decrecemos sino que es el segundo año que crecemos, tanto en Primaria como en Secundaria, en una coyuntura en la que a nivel nacional, no es la tendencia que se está dando. Habrá algunos colegios concretos que pueden crecer, pero no es la tendencia general. Nosotros venimos creciendo y tenemos moderado optimismo del futuro, sabiendo que es un gran desafío tener un colegio en una ciudad chica como Libertad”.

“El colegio tiene su prestigio hace 75 años en Libertad, pero no nos conformamos con eso. Tenemos que dar una oferta educativa más atractiva. Dentro de nuestra autonomía, les estamos dando a los alumnos algunos énfasis de interdisciplinaridad, trabajo colectivo entre docentes, metodologías activas, incorporación de recursos, mejoras de espacios”, dijo Juan Pablo Parodi, que añadió que “el crecimiento responde a un trabajo que estamos cosechando, algunos frutos que venimos sembrando desde hace unos años”.

Por Javier Perdomo.