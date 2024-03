Edil Gervasio Cedréz anunció respaldo a Sebastián Ferrero en la interna del «Sumate»

Comienzan a moverse las fichas en el tablero político partidario. Si bien la primera instancia del largo período electoral nacional será el próximo mes de junio, desde las agrupaciones locales y departamentales se van definiendo las preferencias de los lideres de sectores, agrupaciones y movimientos como el caso del edil Gervasio Cedréz, que ya acordó respaldar al actual secretario general de la Intendencia de San José Sebastián Ferrero y su lista 33. Por este motivo y varios temas que interesan al diario acontecer La Semana habló con el Edil nacionalista residente en Ciudad del Plata.

En el diálogo mantenido, Gervasio Cedrez volvió a repetir su voto negativo a una extracción de arena en forma sub acuática que ya tiene el visto afirmativo de los órganos naciones y del ejecutivo departamental y está a estudio de la Junta Departamental de San José, para su aprobación.

Cedréz fundamenta su voto negativo en el impacto que al sacar arena en forma indiscriminada podría afectar en la desembocadura del Santa Lucía con el Río de la Plata.

Otra de sus teorías es que la solicitud de dos padrones para depositar la arena extraída es para sacar arena ya depositada y sacada en forma ilegal del entorno a la desembocadura de los ríos San José y Santa Lucía en la octava Sección Departamental, lugar donde se ubican los padrones afectados.

Consultado sobre su actividad en la Junta Departamental, Cedréz calificó el período actual como fructífero, de mejor diálogo, a veces, con la oposición frenteamplista que con sus pares nacionalistas. Puso como ejemplo su accionar en la comisión Asesora de Descentralización en el ámbito del Congreso Nacional de Ediles, ámbito en el que todas sus iniciativas fueron aceptadas a nivel país, menos en San José.

En el actual período, preside la Asesora de Medio Ambiente y en entrevista mantenida con el ministro Robert Bouvier en el departamento de Lavalleja, le planteó la seria problemática de las areneras en el territorio, pactando un futuro encuentro, sin fecha confirmada.

En el diálogo se puede entrever que no está conforme con la actual gestión del Municipio de Ciudad del Plata, que según sus propias expresiones, lo ve de espalda a la población en general.

CONFIRMACIÓN | Ya entrando en temas estrictamente electorales y ante el advenimiento de las elecciones internas del último domingo de junio, al consultarle sobre si integraría el bloque platense que acompaña a Denis Hornos como pre-candidato del ‘Sumate’ para encabezar la lista a la Diputación en el mes de octubre, dijo que la lista 922 que él encabeza respalda a Sebastián Ferrero, “por entender que es un hombre integrador del departamento todo y pone a San José por sobre cualquier tipo de interés personal, apuntando a lo colectivo. La Lista 922 para la Convención Departamental y la Lista 33 a la Convención Nacional ensobrarán en junio.

La confirmación pública de este acuerdo, se realizará pasada la Semana de Turismo en Ciudad del Plata en un encuentro en el que darán a conocer los puntos de coincidencia que tienen. Por supuesto que ambos acompañan la pre-candidatura de Álvaro Delgado a la Presidencia.

Más adelante dijo Gervasio Cedréz: “Yo soy un blanco independiente y lo único que tengo por cabeza son mis ideales y la defensa de Ciudad del Plata, mi gran líder o caudillo es aquel que me votó y me piensa votar de nuevo, el que me pregunta cómo estoy cada vez que me encuentra o yo lo voy a buscar si se que se le puede dar una mano sin que me la pida, ese es mi verdadero caudillo”.

Consultado sobre si tenía diferencias con José Luis Falero, respondió que es un buen Ministro de Estado y cumple con su función a satisfacción. Puntapié inicial para una interna reñida dentro del Partido Nacional y que se agitará más acercándose a las elecciones internas.

Por Carlos García.