Incertidumbre respecto a acto del 1° de Mayo en Libertad; por ahora, no hay organizadores

A menos de una semana para que se conmemore el Día Internacional de los Trabajadores, en Libertad no hay definida ninguna actividad que recuerde esta jornada de reivindicación y lucha de los colectivos de los trabajadores organizados.

Esta sería el primer año que no se realizaría un acto del 1° de mayo en Libertad, más allá de los dos años anteriores en que no pudo realizarse movilización alguna por causa de la pandemia de coronavirus. Varios referentes sindicales y políticos consultados por este medio reconocieron que hasta este lunes, no había contactos para realizar ninguna actividad. No se descarta que pueda organizarse algo en los próximos días o a último momento.

Donde sí habrá será en San José de Mayo, donde el Plenario San José del PIT-CNT dio conocer algunos detalles del acto programado. La actividad tendrá lugar a las 10 de la mañana en la Plaza Independencia de San José de Mayo. La consigna definida por la central sindical para este año es «Por la unidad de quienes movemos la rueda, contra el hambre y la carestía, por trabajo, por salario y en defensa de la seguridad social».

La dirigencia del Plenario San José se reunió el viernes en el local de AUTE de la capital departamental para comenzar a ajustar los principales aspectos del acto y delinear la proclama que se dará a conocer en la oportunidad.

Imagen: público en uno de los últimos actos realizados en Libertad (archivo, La Semana).

Por Javier Perdomo