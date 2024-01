Inauguración de temporada con el cerramiento en la mira

En la jornada del jueves 18 de enero se realizó el lanzamiento nacional de la temporada 2024 del programa Verano + Activo en la piscina de la Plaza de Deportes de Libertad, con la presencia de autoridades nacionales y departamentales que, en sus oratorias, hicieron alusión al inminente cierre y climatización del espacio deportivo.

Sobre los últimos días de diciembre -y cuando La Semana comenzaba su parate de fin de año-, se anunció el comienzo de las inscripciones para la temporada de piscina, que arrancó el 2 de enero, pese a los esfuerzos realizados por la directora Noelia Noya y por la comisión de apoyo para comenzar en el último mes del año 23.

Según lo que dijo Noya a La Semana, desde el arranque de la temporada, la asistencia ha sido muy buena, pero ha habido algunos inconvenientes con las inscripciones, ya que algunas familias han inscripto a sus hijas e hijos por la web pero después no completaron la inscripción presencial en la Plaza de Deportes, por lo cual han quedado cupos que se están llenando con la inscripción presencial únicamente.

ACTO | En la actividad del jueves 18 estuvieron presentes el coordinador del área de Deporte Comunitario de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), José Luis Bringa, y del subdirector de esa secretaría Enrique Bello, además de la directora de Deportes de la Intendencia Carolina Pistón, Osvaldo Espinosa como Vicepresidente de la comisión pro piscina y por supuesto, la directora del centro deportivo Noelia Noya.

Fue ella la que comenzó la oratoria, brindando un agradecimiento a todo el personal y a todas las personas que han pasado por la plaza que ahora ella dirige. Más adelante haría uso de la palabra, Litz Ayala en representación del alcalde Matías Santos que no pudo estar presente. Dijo Ayala que es un orgullo para Libertad que se haya elegido la piscina de la ciudad para la inauguración de la temporada del programa nacional.

También Osvaldo Espinosa se refirió a esto al decir: “valoramos que la Plaza de Deportes de Libertad haya sido seleccionada para el lanzamiento de este programa de este programa nacional, que consideramos muy importante. Nos sentimos con mucha satisfacción por eso; agradecemos a las autoridades que se hicieron presentes”.

Agregó el integrante de la comisión que apoya el trabajo de la Dirección de la piscina y que ha trabajado con ahínco para que se cierre y climatice, que “en nombre de la comunidad le agradecemos al equipo de trabajadores que hacen posible que la plaza funcione de una manera que depende mucho del compromiso, porque las carencias siempre existen”.

Como comisión, “pensamos siempre en avanzar y seguir mejorando la plaza, logrando el anhelado cerramiento y climatización, en beneficio de toda la comunidad, de la gente discapacitada, de la gente que necesita este tipo de servicios para tener una vida saludable”.

ESFUERZO | A su vez la directora de Deportes de la Intendencia de San José Carolina Pistón, dijo que todos “agradecemos toda esta impronta y todo el esfuerzo que pone la Secretaría para llevar adelante toda la programación. Felicito la gestión de Rossana Riestra (funcionario de la SND), y de la flamante directora, Noelia Noya, por todo el esfuerzo y esa habilidad que tienen de conformar los equipos humanos, con docentes, guardavidas, la comisión de apoyo, las familias”.

“Eso está bueno porque hace que la gente se apropie de los espacios y se vaya progresando como se está haciendo con todo este proyecto con el que venimos pisando firme, todos en conjunto, para el cerramiento de la piscina”, agregó Carolina Pistón.

Luego fue el turno de José Luis Bringa, del área de Deporte Comunitario de la SND que recordó todo el proceso que se ha desarrollado desde el inicio de la actual gestión para concretar las mejoras en la piscina libertense. “Me reconforta venir acá; la Directora me hizo un planteo para traer juegos inclusivos, que los vamos a traer. Para las personas con discapacidad, las diligencias tienen que ser más rápidas y le vamos a dar andamiaje a eso rápidamente”, dijo Bringa, que comentó luego que pasó “por el baño inclusivo, al que hay que hacerle alguna mejoras, sí, pero he visto baños inclusivos en varias partes del mundo y el que hay acá no tiene nada que envidiarle a ninguno. Y está bien, porque el deporte es un derecho para todos”.

Insistió Bringa en que le gusta el trabajo que se realiza en Libertad y comentó que el Verano +Activo “es un programa que está en más de 60 localidades del país”. Opinó que la actividad física en el agua es fundamental y “para muchos niños la que realizan acá es su primera experiencia”.

Contó luego José Luis Bringa que “estamos embarcados en un plan de prevención de ahogamientos. El ahogamiento infantil es un flagelo, una desatención que tenemos los adultos y tenemos que tener cuidado y conocer las precauciones que hay que tomar para estar en la piscina”.

Enrique Bello, subdirector de la SND por su parte, dijo que la actividad que se desarrolla en la piscina de Libertad “es una obra positiva, es una obra que nos reúne a varios organismos. Siempre hablamos de la importancia de la gestión, que no es solo el mantenimiento de la infraestructura y la administración, sino que también es que el niño siga viniendo porque el docente lo convoca, lo seduce”.

AL AGUA | “Nosotros somos hijos del deporte y estamos convencidos de la importancia de los recursos humanos, por eso al plantel joven que hay acá lo convoco para que esto sea un éxito y un orgullo para la gente de Libertad”, dijo Bello, quien para finalizar vaticinó que “este Verano + Activo será el último que lancemos en Libertad a cielo abierto porque el año que viene tendremos una excelente piscina, cerrada y climatizado para hacer la inauguración”.

Culminadas las oratorias de rigor, decenas de niñas y niños se tiraron al agua, para junto a sus docentes realizar demostraciones sobre lo que han aprendido en las clases que imparten los “profes” día a día. Luego de un buen rato en el agua, alumnas y alumnos salieron para

permitir que se realizara una exhibición de Padlle Surf, una nueva disciplina deportiva que a la brevedad estará presente en la piscina pública de Libertad.

Por Javier Perdomo.