Los «dimes y diretes» de la televisación del campeonato de selecciones de OFI

Indudablemente al día de hoy cualquier referencia a la Copa Nacional de Selecciones que comenzó el pasado sábado debería limitarse a destacar resultados deportivos, qué selección jugó mejor o cuál pudo decepcionar las expectativas. Sin embargo las horas previas al inicio de la máxima competencia de sectores estuvo absolutamente enfocada en los “dimes y diretes” en medio de un absoluto hermetismo de los dirigentes de OFI y sus sucesivos y escuetos comunicados hasta la mañana del sábado.

Es difícil explicarle al lector todo lo que ocurrió durante la semana pasada en 4000 caracteres, porque algunos hechos resultan verdaderamente insólitos e incomprensibles aún para quienes están desde hace décadas en “la cocina” del (mal) llamado fútbol chacarero.

OFI decidió no renovar el contrato con la empresa Tenfield que venció el 31 de diciembre del año pasado y resolvió “llevar a cabo por explotación propia el Campeonato de Selecciones edición 2024”. Mientras tanto, se negociaba con AUF TV y se llamaba a empresas interesadas en generar las respectivas señales desde los escenarios deportivos.

Un día después de ese llamado se comunicó el acuerdo con DIRECT TV y se comunicó a los sectores que debían estampar el logo de esa empresa en sus indumentarias.

La empresa Tenfield por su parte reclama la posibilidad de que OFI le permita igualar la mejor oferta, cosa que según expresa por nota difundida del 16 de enero pasado, no ha ocurrido tal como preveía el contrato ya vencido.

A última hora del viernes 19, según trascendidos, OFI advirtió a todas las ligas que sólo podrían tomar imágenes aquellos canales locales tanto de aire como de cable que estuviesen debidamente autorizados por el Ejecutivo de OFI. El sábado en la mañana otro breve comunicado advertía que no se podrían emitir imágenes en vivo o diferido de ningún partido, incluso de Sub 18, que hasta el año pasado no tenía limitaciones.

BLANCO| El presidente de la Liga Regional de Fútbol de Ecilda Paullier Daniel Blanco dijo en la mañana del sábado que “hace un momento nos comunicaron que tampoco se pueden difundir imágenes de la Sub 18”, al hacer referencia a lo caótico de la organización con medidas que se adoptan sobre la hora del comienzo del torneo.

En cuanto a la preparación de las selecciones del Sector Interior el dirigente dijo que “la preparación para nosotros siempre ha sido compleja por cuestiones de la distancia que algunos jugadores deben cubrir en traslados, pero estimamos que los dos planteles están bien y veremos a partir de hoy cómo resulta el aspecto deportivo que es una patita más en cada proceso”.

En lo que refiere a los aportes recibidos desde OFI, Blanco reconoció que “comparado con años anteriores, me refiero concretamente a cuando estuvimos al frente de la liga, son en general superiores aunque hay que tener en cuenta que también los gastos se han incrementado, entonces si nosotros no trabajamos de buena manera las sponsorizaciones y sin el apoyo de la Intendencia, sería imposible cubrir todo sólo con los aportes de OFI”.

Respecto a las idas y vueltas de la última semana agregó que “se han dado situaciones nuevas porque sentimos que estamos en medio de una guerra de negociaciones que nos deja como rehenes de una lucha intestina del poder del fútbol”.

Se mostró disconforme “con que a cada rato se nos cambien las reglas de juego, por ejemplo en este momento nos enteramos que en Sub 18, en algo que no se había manejado nunca, tampoco se puede transmitir con imágenes, eso no puede pasar”.

Explicó que “algunos sectores habíamos conversado con tiempo con medios locales, como Sub 18 nunca se había incluido en ningún tipo de negociación ahora nos llegó esto y veremos cómo se puede solucionar”.

Blanco expresó que “hemos pasado por una serie de desprolijidades desde la organización que creo que habrá que pasar raya, sacar algunas conclusiones y aprender de todo esto. Ya nos pasó también con el tema indumentaria, algunos sectores tratamos de hacer ver esas desprolijidades, porque hay cosas que no deben suceder”.

“Quienes ocupan hoy los cargos en el Consejo de OFI fueron antes dirigentes de liga y saben de qué estamos hablando, no son ajenos a lo que es el relacionamiento con la prensa local, que en el interior no se va a hacer rica con un torneo, son cosas que hay que tener en cuenta”.

Imagen: los trofeos del torneo, realizados por el libertense Carlos Reyes

Por Jorge Gambetta.