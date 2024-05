Los técnicos de los equipos de Libertad, hablaron sobre los grupos de la Copa A que les tocó

El próximo fin de semana comenzará a rodar la pelota en las dos divisionales del fútbol del interior y en particular para quienes disputen la Copa A. El mayor desafío es mantener la categoría en nueve series muy parejas. Son 36 equipos, la experiencia en este tipo de torneos puede hacer la diferencia en esos imponderables “detalles” que muchas veces definen los partidos muy cerrados.

Tanto Campana como Juventud Unida han realizado múltiples partidos amistosos, aunque las lluvias de las últimas semanas han obligado a suspender algunos.

CAMPANA| Matías Chacón que junto a Roberto Alonso encabezan el Cuerpo Técnico de Campana, quien habló este lunes con este medio y respecto a la Serie E donde Campana se medirá ante Porongos de Trinidad, Central de Durazno y Río Negro de San José expresó que “se trata de una linda serie muy adecuada al nivel de la competencia que vamos a enfrentar. En este torneo están los 36 mejores equipos del interior, con muchos campeones de sus respectivas ligas y con algunos clubes que hace unos años se mantienen en la Divisional A”.

Para el entrenador, la serie “va a ser muy pareja y en lo que a mí respecta como entrenador y para nuestros jugadores es una serie que siempre quisiéramos jugar, porque es un grupo que nos da una muy linda motivación en cada partido”.

El debut tricolor es nada menos que ante el quíntuple campeón trinitario y al respecto Chacón dijo que “Porongos es un equipo que todos queremos enfrentar, por el plantel que ha conformado y por las figuras que tiene. Nosotros confiamos en nuestros futbolistas, nos hemos ganado este lugar con mucho trabajo, no es que llegamos por sorteo, imaginamos que también para Porongos será un lindo desafío venir a enfrentarse a Campana”.

No integrar el grupo junto al clásico rival fue para la afición futbolera de Libertad un motivo para lamentar por lo que significa la fiesta clásica. El entrenador dijo al respecto que “me habría gustado por supuesto jugar contra Juventud Unida porque los clásicos y las finales son los más lindos de jugar” y agregó que “como entrenador me habría encantado la posibilidad de jugar dos clásicos con Juventud”.

Sobre la preparación de su equipo explicó que “hemos podido hacer lindos amistosos. A mi entender el equipo mantiene la línea que traíamos el año pasado, es un equipo aplicado que conoce sus fortalezas y sus debilidades, en estas últimas precisamente nos estamos enfocando para tratar de no cometer errores”.

Para eso “insistimos mucho en mantenernos siempre atentos para solucionar esas potenciales debilidades. Es un equipo muy parecido al del año pasado al que se han sumado algunos refuerzos, somos muy competitivos y en general llegan todos en buenas condiciones”.

Precisamente sobre el estado sanitario del plantel, Chacón expresó que “excepto Andrés Delgado que recientemente padeció una neumonía y no ha podido estar durante dos semanas del entrenamiento, pero confiamos que aunque sea muy ajustado puede llegar para el primer partido. El resto, incluido Santiago Gáspari llegan en el 100% de su potencial”.

El entrenador dijo que “muchas veces los partidos se definen por detalles, cuando se comete algún error y el rival sabe aprovecharlo, generalmente gana el que comete menos errores y por eso trataremos de explotar nuestro poder ofensivo y estar muy atentos en defensa para evitar errores y poder lograr la victoria”.

JUVENTUD| Por su parte Fernando Rodino responsable técnico de Juventud Unida dijo en cuanto a la serie F en la que enfrentará a Juanicó, Atlético Florida y Boquita de Sarandí Grande que “obviamente sabíamos que ninguna serie sería fácil, si bien estamos al tanto de la preparación que han tenido todos, sus partidos amistosos y más o menos de sus planteles”.

El entrenador opinó que “el Sur y el Litoral son los sectores más fuertes de la Copa con rivales muy competitivos” pero en líneas generales sobre los tres rivales que le adjudicó el sorteo expresó que “estoy conforme porque son equipos que conocemos. De Juanicó teníamos bastante información, a Atlético Florida también lo conocemos, si bien cuando jugamos un amistoso, ellos vinieron con algunos suplentes pero tenemos una idea aproximada”.

En cuanto al siempre duro Boquita, Rodino dijo que “tenemos la ventaja que el profe “Manolo” Gómez había trabajado con ellos y conoce bastante a la gente, también Marcos Baquet y Jonathan Silvera que son dos incorporaciones que hicimos ya jugaron el año pasado con ellos y en el caso de Kevin Lacuesta también aportó mucho sobre Atlético Florida, porque él es de allá, así que estamos bastante actualizados de lo que podemos esperar de los rivales”.

En cuanto al nivel en el que llega el plantel el entrenador dijo que “llegamos bien, se nos suspendieron tres amistosos debido al clima. Nos habría gustado tener más partidos pero contra el tiempo no se puede hacer nada, porque además a veces jugar en canchas que estén muy embarradas por las lluvias, puede ser contraproducente y arriesgamos más de lo que podríamos ganar en la preparación”.

Agregó que “nos habría gustado llegar con más rodaje pero pienso que es una realidad que afecta a todos los equipos. En cuanto al plantel llegamos bastante bien, hay alguno que llega con algunas molestias pero en general venimos bien”.

Sobre el estado sanitario explicó que “en el caso de Federico Ferrari todavía no tiene el alta médica para jugar, viene realizando algunos trabajos específicos pero no ha podido sumarse a los entrenamientos regulares. Agustín Burgos estuvo con alguna molestia, Peraza se viene recuperando de una lesión pero el resto creo que va a estar a la orden”.

Rodino admitió que “al confirmar la serie y el rival para el debut nos estaba generando cierta ansiedad, ahora ya sabemos que Juanicó es un equipo que le gusta jugar buen fútbol, un equipo muy asociado, tienen una filosofía firme en la institución, hicieron un gran esfuerzo para inaugurar el año pasado su estadio”.

Asimismo agregó que lo vio el año pasado, “sin saber que me iba a tocar jugar ante ellos y gracias a algún conocido que tengo por allá, pude ver la inauguración y supe de las finales que ganaron ante Darling”.

Finalmente sobre su primer rival en la Copa dijo que “sabemos que será un rival durísimo, pero intentaremos contrarrestar sus fortalezas con nuestras armas para hacerles daño”.

En cuanto a no poder enfrentar a Campana en la fase de grupos opinó que “creo que a cualquiera le habría gustado enfrentar a Campana. Yo no he tenido la oportunidad de vivir un clásico desde adentro, incluso a algunos jugadores que llegaron este año les pasamos los videos de los clásicos del año pasado para que conocieran el entorno de esos partidos y la verdad es que poder vivir esa fiesta desde adentro era un gran anhelo, pero todavía se nos puede dar en alguna fase de la copa si logramos avanzar los dos”.

Respecto a los objetivos Rodino dijo que “nuestro primer objetivo es ser competitivos, llegar lo más lejos posible y mantener la categoría y asegurarnos que el equipo juegue nuevamente en Copa A el año próximo”.

Agregó que “la Copa es muy difícil, hay un muy buen nivel, hay clubes que han hecho incorporaciones muy notorias como para salir a ganarla, eso marca la importancia que ha venido adquiriendo el fútbol del interior en estos últimos años, con partidos televisados para todo el país”.

La Copa es muy dura y “acá todos sabemos que gana 1 en 36, en cada partido hay que planificar de la mejor manera y esperar que los futbolistas tomen las decisiones correctas para lograr el mejor resultado. El factor suerte siempre juega, los árbitros y todos esos detalles que hay que atender”.

Sobre su equipo opinó que “tenemos jugadores con experiencia que han jugado la copa, han cometido errores y los tienen muy en cuenta para no volver a cometerlos y ellos suman mucho al plantel. Los que llegaron se adaptaron de muy buena manera, además contamos con muchos gurises del club entre 18 y 21 años que si los vamos llevando sin apurarlos tenemos material para dar pelea durante un par de años”.

La hora de la verdad está allí, el próximo fin de semana comenzarán a verse “los pingos” en seis fechas donde cada punto vale oro al momento de definir la continuidad o la eliminación de la segunda fase.

Por Jorge Gambetta.