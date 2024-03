En plaza de los 33, bajo amenazante cielo, un puñado de personas escuchó la proclama de Mujeres en Libertad

Con amenaza de lluvia durante todo su desarrollo y con escasa participación, se desarrolló en la noche del viernes 8 de marzo el acto por el Día Internacional de la Mujer en la plaza de los 33 Orientales. El acto comenzó en hora previendo la posible caída de lluvia (que ocurrió una vez que la actividad terminara), y constó de la lectura de una proclama de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES), y de la proclama elaborada por las integrantes de Mujeres en Libertad, colectivo que está cumpliendo sus ocho años de actividad en la ciudad.

La proclama de las libertenses comenzó contextualizando la fecha diciendo que el “Día Internacional de la Mujer es un día de conmemoración, de reflexión, de reconocer la lucha de las que nos antecedieron, día de reinvindicación de nuestros derechos y de denuncia por toda la desigualdad existente aún”.

La proclama prosigue diciendo que “el 8M es un mojón que nos debe recordar la historia de las luchas feministas que hicieron que hoy podamos gozar de muchos derechos que nos eran negados: estudiar, votar, trabajar, tener propiedades, divorciarnos. A esas mujeres que dicen ‘las feministas no me representan’ las invitamos a conocer la historia, valorar las vidas y las luchas de tantas mujeres que conquistaron derechos para que hoy los disfrutemos. Que puedan ver cuánto falta y luchar para que en el futuro las nuevas generaciones puedan tener una plataforma de derechos más igualitaria”.

Entiende el colectivo libertense que “la causa feminista de abogar por los derechos de todas las mujeres debe estar por encima de colores políticos, está atravesada y se une a la causa de lucha por los derechos de las minorías más vulnerables, derechos de NNA, disidencias, personas con discapacidad, personas afrodescendientes, porque como mujeres que luchamos contra la opresión patriarcal y capitalista, no queremos a ninguna persona con menos derechos. Los derechos humanos nos son inherentes al nacer por ser personas”.

LEYES | Más adelante se refiere la proclama a leyes aprobadas y otras reclamadas por los colectivos feministas: “Ley de cotitularidad, ley de participación equitativa en las listas de elecciones nacionales, y departamentales, ley de violencia de género, ley de cuotas de ingreso de personas afrodescendientes, con discapacidad, por concursos, ley de matrimonio igualitario, ley de interrupción voluntaria del embarazo”.

“En la ley de interrupción voluntaria del embarazo ¿Cuántas mujeres estuvieron en su creación?”, se pregunta la proclama, que continúa diciendo que “se amenaza y se cuestiona su continuidad. Se legisla sobre nuestros cuerpos, nuestra vida y nuestros deseos y sin embargo jamás se ha legislado sobre los cuerpos masculinos. ¿Se han preguntado por qué existe una inmensa industria farmacológica para controlar la anticoncepción femenina y no existe para los hombres? Y a nosotras se nos cierran puertas laborales por tener la capacidad de concebir, porque se sabe que el cuidado depende de nosotras”.

“En ninguna de estas leyes el eje está puesto en el hombre blanco heteronormativo porque no las necesita: él ya ocupa todos los espacios sin cuestionarse. Porque el patriarcado es el fuerte privilegio que lo sostiene. Y no lo reconocen porque están inmersos en él, protestan, cuestionan y ponen en duda nuestros reclamos. ¿Quién hace las leyes? Legisladores hombres que siempre han sido por demás amplia mayoría en el parlamento y que seguramente ninguna minoría representen, ni hayan vivido discriminación o violencia por el simple hecho de ser hombre”, agrega la proclama leída por Belén Magga y Lucía Caballero.

“Queremos desarmar esa estructura para construir entre todos y todas una nueva que garantice la igualdad de derechos y de oportunidades para todas las personas”, decía la proclama.

REPRESENTATIVIDAD | La proclama luego hace referencia a la representación política. “En un país donde el 52% de la población es mujer se tiene una representación muy dispar en el ámbito político: solamente el 23%. Eso no es justo. La representación más igualitaria debe estar porque el cambio a lograr debe ser impulsado y acompañado por acciones políticas y políticas públicas que refuercen y garanticen derechos generando una nueva realidad. Evidentemente, si donde se deciden estas cosas no hay verdadera representación femenina con perspectiva de género imposible que se dé y que no se decida ‘entre hombres y con asado’, como dijo nuestro Presidente. Las mujeres sabemos decidir, comemos asado y tenemos una mirada totalmente diferente, igual de importante y válida. Y no es sólo una ley de paridad, es garantizar el acceso porque la capacidad está y de sobra”, dice la proclama leída en la plaza.

“Otra cosa muy oscura es crear leyes para que la tribuna aplauda y no dar los recursos necesarios para que sea posible su cumplimiento. Así es la ley de violencia de género, donde faltan juzgados especializados y recursos humanos capacitados para atender infinidad de situaciones”, dice la proclama, que luego define al sistema judicial y al sistema policial, como sistemas “estrictamente patriarcales” que van “en desmedro siempre de la mujer, existiendo además desde personas políticas, personalidades públicas y autoridades que señalan una vez más a la mujer como culpable de mentir”.

TEMAS LOCALES | Luego hace la proclama alusión a la cifra manejada por el psicólogo Pablo Almeida sobre la existencia en el Fiscalía de Libertad de “80 casos de abuso sexual dormidos en cajones y tenemos abusadores que están libres y los cruzamos en estas calles con total impunidad”.

También menciona que “a plena luz del día un caso de abuso sexual se perpetró en una esquina cercana a la plaza, y cuantos otros ocurren dentro de los hogares, oficinas, y demás ámbitos. No queremos acostumbrarnos a eso”.

Luego se refiere la proclamara a sonados casos nacionales: “Ejemplos en el Parlamento sobran; el mismísimo caso Penadés es un caso típico de impunidad patriarcal, usando y abusando de los recursos del legislativo para defenderse, ejercer presión con el apoyo de sus camaradas y moviendo sus contactos para exponer y amenazar a sus víctimas, queriendo demostrar su inocencia. Los dichos horrendos de Zubía al decir que niñas de 12 años disfrutan de tener relaciones con adultos sin violencia. Violencia es que hombres adultos vean eso como normal, y vean a esa niña como objeto de su deseo. Detestable”, agrega.

La pobreza infantil fue otro de los asuntos incluidos en la proclama. “En menores de 6 años aumentó entre 2019 y 2023 a 20,9%, según datos del INE. No hay inversión fuerte y clara para erradicar esto. Esta población infantil mayormente está a cargo de mujeres que también son pobres y que les es difícil acceder al trabajo formal y pueden hacer trabajos precarios y de bajo ingreso. Eso es violencia estructural que perpetúa esa realidad que no queremos. ¿Cómo se garantiza que esas personitas al crecer puedan gozar de todos sus derechos si no se invierte en revertir eso? Es muy triste y nos interpela como sociedad”, declaran.

PREOCUPACIÓN | “Las mujeres y disidencias estamos resistiendo a la grave propuesta de regresión de derechos humanos. La exacerbación del odio y la reafirmación del poder es una estrategia amenazante y que busca amedrentarnos, pero ¡No tenemos miedo! Señalamos con honda preocupación la fuerza que han adquirido los discursos anti derechos y anti género que pretenden retroceder en la protección de los derechos humanos. Sorprende la falta de reacción del sistema político”, dice la proclama.

“Continuamente surgen más femicidios, más denuncias de abusos sexuales, más denuncias de acoso laboral, más desapariciones de adolescentes, más redes de trata y en todos los casos es el patriarcado y sus fieles soldados los responsables”, dice y agrega que “esta situación de la desigualdad de la realidad de las mujeres y disidencias se da en todo el mundo, con países con mejores condiciones y otros muy mal. La lucha feminista es por todas las mujeres, disidencias e infancias”.

Luego se hace referencia al genocidio del pueblo palestino y agregan que “seguiremos resistiendo juntas porque sabemos que tenemos derechos, los hemos conquistado y seguiremos en ese camino haciendo historia en red, respetándonos y respaldándonos, confiando en otras mujeres, buscando y dando ayuda sin juzgar, así, juntas, es que podemos visualizar y lograr un futuro más igualitario, empático, solidario, donde el poder y la riqueza sean compartidos igualitari

amente garantizando un mejor presente para todos y todas”.

Luego de leída la proclama, como todos los años, con la participación de niñas y niños, se realizó el ritual de quemar carteles con leyendas alusivas a la lucha de las mujeres, para culminar la movida con un espectáculo musical.

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Javier Perdomo.