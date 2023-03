En abril llega la segunda edición del primer encuentro cannábico de San José, en el parque Clauzolles

El próximo 15 de abril en el parque Carlos Clauzolles de Libertad, se realizará la segunda edición del primer evento cannábico del departamento de San José, organizado por el propietario de un comercio dedicado a la venta de insumos para consumidores de marihuana.

Leandro Mattos, es el propietario de un “Grow” ubicado sobre la calle 25 de Agosto y es el principal organizador de esta movida que tuvo una primera edición en 2022, que no tuvo tanta difusión como pretende tenga en 2023. “Este año estoy arrancando antes con la organización, dijo inicialmente Mattos, que agregó que el objetivo del encuentro es “juntar a la gente de acá que consume y planta marihuana, para ayudar a romper el estigma de que es malo, ya que aún hay gente que dice que la marihuana es mala, que hace mal, que los jóvenes están mal por la marihuana, que te lleva a otras drogas. Queremos que vean que no es así y que aunque no fumen marihuana, todos pueden participar del evento”.

El organizador del encuentro cannábico comentó que durante el evento habrá juegos relacionados con la marihuana, como por ejemplo un campeonato de armado, también determinar la genética de una marihuana a partir del olor o un fútbol -tenis.

“La idea es unir a la gente amante de la marihuana”, añadió Mattos, que además mencionó que dirán presentes varias bandas locales de música, también podría llegar alguna banda de San José de Mayo y tendrá lugar una muestra de Free Style.

También será la oportunidad de compartir y probar lo cosechado por los distintos plantadores de la zona.

“Lo fundamental es la juntada, que la gente no lo vea tan mal y que a partir de estos eventos eso se vaya viendo que no hay problema con la marihuana. Se trata de compartir un momento y además de darle la oportunidad a las bandas locales de presentarse ante bastante público”.

DIFERENCIAS | Dijo Mattos luego que no es la intención hacer una Expo Cannábica como se realiza en los meses de diciembre en Montevideo, porque allí “van más que nada comercios a exponer sus productos”, aunque mencionó que en el evento de abril, “habrá un pibe de San José que tiene un grow que tendrá su puesto, como el mío y también hay una chica de Libertad que vende desmorrugadores que tendrá su puestito”.

Informó que el evento estará empezando después del mediodía y continuará hasta que quede gente. Agradeció luego el respaldo del Concejo Municipal de Libertad que les cedió el parque Clauzolles para hacer el evento. “La idea era hacerlo con permiso, que sepan, que estén enterados, porque es parte también de romper el estigma”.

Consultado Mattos desde su experiencia como propietario de un “Grow” sobre si la regulación del mercado de marihuana ha permitido que se esté naturalizando más el consumo, dijo que “se ha naturalizado, pero igual aún queda gente que lo rechaza. Hay quienes lo aceptan pero no lo comparten. Nadie te trata mal, pero ves la postura, los define; te encasillan. Y no tiene nada que ver con la edad de las personas, muchos jóvenes encasillan, porque al no conocer juzgan”.

Leandro Mattos se puso a sí mismo como ejemplo y dijo que él tiene una vida normal, “encaro, hago y vendo empanadas, tengo una hija, una familia. Nunca he visto que la marihuana me perjudicara”.

CUIDANDO LA LEGALIDAD| Respecto a si hay mucha gente plantando en Libertad, Mattos dijo que “hay mucha gente plantando en el departamento en general; hay mucha gente registrada en el IRCCA (Instituto de Regulación y Control del Cannabis), plantando legal, con no más de seis plantas, todos se cuidan con ese tema, pero además, es algo que va creciendo”.

Libertad fue una de las primeras ciudades del interior del país que tuvo una farmacia que vendía cannabis legal, pero en este momento no hay ninguna (Liberfarma, que fue la última que vendió cerró). Cree Mattos que si alguna de las que están hoy vendiera, le iría muy bien y recordó que al inicio, venía gente de Montevideo y San José de mayo a comprar.

Imagen ilustrativa tomada de la web.

Por Javier Perdomo.