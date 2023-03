El director de Hacienda de la ISJ Miguel Olagüe, dio la versión oficial sobre el incremento de la contribución inmobiliaria

El director de Hacienda Miguel Olagüe defendió la actualización de los valores de la contribución inmobiliaria urbana que realizó la Intendencia y dijo que como técnico felicita a la intendente por tomar una medida sin pensar en el costo electoral que pueda tener, sino en la buen funcionamiento de la comuna.

Cuando usted tome contacto con este ejemplar, ya se sabrá si la Junta Departamental habrá aceptado la moción del edil colorado Alfredo “Nito” Lago para llamar a sala a la intendente Bentaberri, si ésta concurrió esa noche, si concurrirá otro día o si mandó o mandará alguien en su lugar, lo cierto es que hasta ahora ella se ha mantenido ajena a esta discusión y quien ha llevado la voz cantante es el Director de Hacienda.

En diálogo con La Semana, Miguel Olagüe dijo estar al tanto “de las inquietudes de algunos vecinos que han visto un incremento al momento de ir a pagar la contribución urbana y el resto de las tasas que se pagan junto a la contribución”. Mencionó luego que si bien la mayoría de las quejas han surgido a partir del pago de la primera cuota del año (cuando muchos aprovechan y pagan todo el año, para ahorrarse algo de dinero con la rebaja por pago contado), “ya desde la última cuota del año pasado la Intendencia cambió el sistema informático y a raíz de eso la Intendencia tuvo que actualizar la base de datos”.

“A esto se suma –continuó diciendo Olagüe-, una observación que se repite todos los años, respecto a que la Intendencia de San José no trabaja con la base de la Dirección Nacional de Catastro; San José tiene una base desactualizada del valor real de los inmuebles. Cuando me refiero al valor real, me refiero al valor del terreno y al valor de las mejoras que figura en catastro, que no coincide con el valor de mercado -eso es bueno aclararlo, porque está muy lejos de ser el valor de mercado-. El valor que tenía la Intendencia era menor al que tenía Catastro”.

El Director de Hacienda dijo luego que “estamos hablando también que no es a la totalidad de los contribuyentes que les ocurrió este incremento. La actualización, si bien se hizo en todo el departamento, para todas las localidades y para todos los contribuyentes, en muchos casos los valores de la Intendencia coincidían con los valores de Catastro, por lo tanto no vieron reflejada esa situación”. Según dijo, entre el 15 y el 18% de los padrones tuvieron modificaciones.

Olagüe mencionó también otro concepto que manejó en distintas entrevistas: la justicia tributaria. Dijo el Director de Hacienda que “esta decisión también corresponde a un contexto de justicia tributaria” y puso un ejemplo concreto “hay un vecino de cierta localidad, de cierto barrio, que tiene una tasa común, de muchos años, de cierto importe de contribución. ¿Por qué siguió pagando lo mismo ahora? Porque antes hizo la regularización en la Intendencia, presentó planos, tuvo que hacer algún otro trámite y en algún momento presentó cédula catastral y ahí también se le actualizó el valor. Quizás hay un vecino lindero que viene pagando la contribución por el valor de un terreno y hay una casa construida y bueno, a partir de este momento, con el reaforo, comenzó a pagar lo que estaba pagando su vecino, por lo tanto hay un tema de justicia tributaria que nosotros consideramos para este análisis y para esta decisión”.

SALUBRIDAD | La Semana le hizo ver que el valor que más aumentó fue la tasa de salubridad y Olagüe explicó por qué eso ocurriría. “Junto con la contribución inmobiliaria urbana, se paga lo que es la tasa de salubridad y otras tasas que son menos significativas. La contribución inmobiliaria es un cinco por 1000 del valor de Catastro; la tasa de salubridad es un 16 por 1000 del valor de Catastro y se puede incrementar esa tasa si ese padrón accede al servicio de barrido; puede llegar hasta 20 por 1000. Es decir que estamos hablando que la tasa de salubridad es el doble de la contribución urbana. Por eso cuando el vecino agarra el recibo ve que la tasa de salubridad figura un valor significativo; lo compara enseguida con la contribución y ve que es más del doble en algunos casos”.

“No se aumentó ninguna tasa, son las que están vigentes desde hace muchos años, porque para hacer algún aumento de las tasas, la Intendencia tendría que haber mandado un Decreto a la Junta Departamental y esa no era la intención. Lo que se hizo fue actualizar la base catastral, que es la base imponible para los dos tributos. Todos los tributos que se pagan junto con la contribución, tasa de relevamiento, pavimento, salubridad, se calculan en base al valor imponible del padrón y al subir la base, suben todas las tasas”, argumentó el Director de Higiene.

Consultado sobre por qué no hubo una campaña de difusión de los cambios o se hizo el incremento de forma progresiva, dijo Olagüe que “estos cambios los conversé con varios medios de prensa de San José el año pasado y también concurrimos a la Junta Departamental a comunicar la decisión que se había tomado”.

Pero el Director de Hacienda, como contador y técnico que es, fue más allá y dijo que, como técnico, “felicita y aplaude la decisión de un Ejecutivo que toma esta iniciativa porque es un buen ejemplo. Acá estamos hablando de dinero de los contribuyentes para volcarlo en la gestión. Se puede decir que es una medida antipopular, pero felicito al Intendente que haya tomado esta medida y que no esté pensando en costos electorales, sino pensando en el buen funcionamiento de la Intendencia”.

ESTADO DE SITUACIÓN | Por último, consultado sobre el estado económico de la Intendencia, dijo que “se está trabajando muy bien en lo que es la parte administrativa, económica y financiera. Hemos trabajado internamente para mejorar los gastos. Estamos arriba de todos los directores para que sigan la ruta del presupuesto. Siguiendo esa línea de acción sabemos que vamos a tener buenos resultados en cuanto a trabajar con transparencia, a poder cumplir con lo que el Ejecutivo se propuso para estos años”, comentó Olagüe.

“Obviamente que siempre la realidad cambia. Nosotros ahora estamos encarando una fuerte inversión de gasto en lo que todo el tema de la sequía; la Intendencia está haciendo pozos, limpiando tajamares, entregando agua; son imprevistos significativos que surgen, que hacen que se frenen otras cosas y debemos sentarnos a ver cómo seguimos”, culminó diciendo el Director de Hacienda.

Por Javier Perdomo.