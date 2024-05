Sergio Valverde, al lanzar su precandidatura, dijo no estar de acuerdo con el plebiscito sobre allanamientos nocturnos

El Club Centenario de San José de Mayo recibió a más de 500 personas en lo que fue el acto preelectoral con mayor convocatoria de la presente campaña. Sergio Valverde piso con fuerza en la capital departamental y ante el numeroso público planteó algunas de las ideas que se propone promover si le corresponde representar al Sumate en el Parlamento Nacional.

Pasados los ecos del acto del viernes, Valverde se encontró con La Semana. Hizo un balance positivo de la cobertura territorial que está teniendo, de los apoyos alcanzados tanto en el interior como en la capital josefina. Contó que dudó si hacer el lanzamiento en San José de Mayo, en Libertad u en otro lugar, pero finalmente optó hacerlo en la capital departamental, aunque aclaró que habrá otros actos tanto en Libertad como en Rodríguez, en Ecilda Paullier, en Ciudad del Plata donde “ya hemos hecho y seguramente hagamos alguno más”.

Pero de inmediato el precandidato de la 70 dijo que “lo importante ahora es recorrer, haré un acto en cada lado y después saldré a recorrer casa por casa, porque esta es una etapa de conversar”. Valverde reconoce que no es fácil cumplir con sus labores en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), y hacer campaña. “Trato de todo lo referido a la campaña hacerlo a partir de las 15 horas”, comentó.

Respecto al acto del viernes 26, reconoció que se tuvo por suspender por las condiciones del tiempo. “No llegó a alerta naranja, pero si INUMET lo hubiera dicho, debíamos suspender”, comentó.

PROPUESTAS | En el discurso realizado en el Centenario de la capital departamental, Valverde esbozó casi lo que sería un programa de gobierno. Según el Alcalde, “hicimos ocho propuestas en materia de seguridad, salud, deporte, turismo, accesibilidad, discapacidad, educación. Planteos que queremos llevar al Parlamento”.

Destacó el ex Alcalde de Libertad que en materia de seguridad tiene el respaldo de tres ex comisarios, que son Darcy González, Eder Vieira y Heber Cametto y marcó una diferencia con la mayoría de su partido: “nosotros no estamos muy de acuerdo con los allanamientos nocturnos, pero el Partido Nacional en general sí está de acuerdo. Mis asesores no están de acuerdo. Vamos a seguir trabajándolo, pero no creemos que sea la solución. Capaz que viene alguien más adelante y me convence, pero no es como para agarrar una bandera con eso”, dijo Sergio Valverde.

Es más, al profundizar en las propuestas de seguridad que maneja, dijo que “nosotros pensamos más en la Policía comunitaria, en la Policía con la familia, nos preocupamos por la salud mental del Policía y que no anden más sin locomoción, como se los ve en la madrugada en los peajes esperando ómnibus. Somos más de las técnicas de disuasión, de la apuesta a la tecnología”.

“También apostamos a la creación de espacios públicos iluminados, inclusivos”, dijo Valverde, que en materia de educación plantea la necesidad que “haya clases de la Universidad de la República en San José, para que la gente no esté viajando siempre a Montevideo. Queremos comenzar por algo, con alguna formación en el área Informática”.

Pasando raya, dice Valverde, los grandes temas fuerza de su campaña en la interna del Sumate es promover la instalación de la Universidad en el departamento y realizar diversos planteos en materia de seguridad. “Después lo otro que queremos es que los niños puedan nacer en Ciudad del Plata. No sé si llegaremos al hospital, pero hay que ir avanzando para que tengamos sala maternal en esa ciudad y que puedan tener ese sentido de pertenencia que hoy no lo tienen los vecinos de Ciudad del Plata”.

PEAJES | Dijo además que en el campo hay que “trabajar mucho en el riego, que es tremendamente importante; en las localidades queremos plazas inclusivas. En turismo proponemos un peaje turístico para que quien venga por el día a disfrutar de las playas de San José, tenga un costo menor en el ingreso al departamento desde Montevideo”.

Contó por último Valverde que viene trabajando con profesionales para encontrar solución al pedido de vecinos de Libertad que viajan a diario a trabajar a Montevideo en vehículo, que solicitan un costo menor en el peaje. “No podemos prometer nada pero hay avances. Estamos estudiando alternativas para eso. Hay antecedentes que pueden ayudar”, comentó el precandidato del Sumate.

Sergio Valverde solicitó el apoyo de la gente. “Quiero pedirle el respaldo de la gente, que nos apoye el 30 de junio. Estamos en el momento justo para poder asumir como legisladores del departamento. Estamos con ganas, con fuerza y nos sentimos seguros que la gente nos va a acompañar”.

Consultado sobre si no siente que él es más para un cargo ejecutivo que para uno legislativo, dijo el ex Alcalde de Libertad que “puede ser, pero esto tiene cosas lindas y como además, voy a tener un equipo atrás, no habrá problemas”.

Imagen cedida.

Por Javier Perdomo.