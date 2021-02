El tendal que dejó «La Pasiva» de San José; trabajadores irán por la vía judicial

Ex trabajadores de la sucursal de La Pasiva de San José de Mayo que reclaman el pago de créditos laborales y representantes de Fuerza Uruguaya SA, propietaria de la franquicia de la empresa gastronómica que en diciembre cerró su local en San José, se presentaron ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para una instancia de conciliación. La audiencia se llevó adelante el jueves pasado y en ella no se alcanzó un acuerdo entre las partes por lo que ahora se podría llevar el caso a la vía judicial.

La sucursal de La Pasiva ubicada en el centro de San José de Mayo cerró el 14 de diciembre sin pagar los créditos laborales adeudados a ocho trabajadores que desempeñaban tareas en el lugar.

“Los trabajadores fueron notificados que el 14 de diciembre la empresa cerraría y efectivamente la baja se dio con causal de despido; en esa condición los trabajadores pasaron a usufructuar el seguro de desempleo”, explicó la abogada Andrea Santos, una de las representantes de los ex trabajadores, quien agregó que tras la clausura del local los representantes de la firma comercial no se han puesto en contacto con los trabajadores para negociar un plan de pago de la deuda que mantienen con ellos, superior al millón de pesos.

ANTECEDENTES | Al igual que lo hizo la mayoría de los locales gastronómicos en San José, la empresa ya había cerrado en marzo como consecuencia de la Emergencia Sanitaria aunque de acuerdo a la abogada “la situación ya venía complicada de antes, con atrasos salariales”.

Asimismo, “después del cierre que hubo en marzo por la pandemia, los trabajadores retomaron sus actividades bajo condiciones nuevas, incluso con rebajas salariales en pos de mantener su fuente laboral”, agregó Santos.

Los reclamos laborales los realiza un grupo de siete trabajadores -luego que el octavo resolviera desistir-, que llegó hasta el final del ciclo comercial. No obstante, hay otros exempleados que fueron desvinculados antes y que también tienen créditos laborales para cobrar.

SIN ACUERDO | Los trabajadores pretendían que la empresa finalmente presentara un plan de pagos en el ámbito del MTSS. Sin embargo, ello no sucedió por lo que ahora los ex trabajadores podrán continuar su reclamo por la vía judicial: “Se labró el acta de inútil tentativa de conciliación, lo que significa que en esta instancia no se acordó sobre el pago de los rubros de los ex trabajadores de La Pasiva, con esta acta nos queda abierta la vía judicial correspondiente”, indicó Santos a La Semana.

La abogada agregó que previamente se apelará a la búsqueda de acuerdos: “Lo que vamos a hacer es comunicarnos previo al inicio de la vía judicial porque nuestro estudio trabaja mucho en la negociación para ver si podemos llegar a acuerdos y homologarlos en la justicia. Siempre ante cualquier situación es mejor que sea un acuerdo y que sea en cuotas el pago. Si se incumple se puede ir nuevamente a la justicia con ese mismo acuerdo así que de ahora en adelante enfocados en la vía judicial”, añadió.

Santos comentó además que durante la audiencia, el representante de Fuerza Uruguaya SA, brindó varios argumentos pero que todos ellos tenían un trasfondo personal. “El representante dio muchos argumentos pero ninguno tenía un sentido legal ni acorde a derechos porque eran temas personales que la verdad no hacían al fondo del asunto y en esta instancia no corresponde debatir eso”, comentó.

Agregó que durante la instancia “se intentó calmar las aguas”, algo que costó concretar. Pese a ello hubo intercambio de números de contactos para estar comunicados y eventualmente negociar una salida. “Yo estimo que más allá de estar abiertos a la negociación esto culmina en una instancia judicial. Siempre estamos abiertos a una negociación”.

RUMORES | Tras conocerse la situación de los ex trabajadores de La Pasiva, ha trascendido en medios locales que desde la empresa se ha comunicado que reabrirá este mes. Las abogadas que representan a los trabajadores lamentaron que la empresa reabra sin resolver antes la situación.

“Sería lamentable que se reabra sin solucionar esto antes. Son trabajadores de años, familias que se han quedado sin nada, salarios, incluso estamos reclamando algunos desde el mes de marzo, entonces creo que sería loable por parte de la empresa solucionar esto y luego si quiere reabrir y dar fuente laboral sería maravilloso pero ni que hablar que hay que amparar en el derecho de estos trabajadores”, opinó la abogada, Ángela Correa.

“Recalquemos eso, en realidad se está haciendo hincapié en que el empleador va a abrir en febrero. A los trabajadores nuestros los despidieron, se les dio la baja en el BPS, ellos están en el seguro en el período que les corresponde después del seguro que tuvieron, es decir, fueron despedidos. Hubo despido directamente informado. Es decir se está psicopateando de cierta forma, informando sobre eso a la prensa porque entendemos que hay cabezas, hay familias atrás de esto, hay familias que necesitan comer básicamente. Estamos un poco cansados de estos reclamos”, añadió la abogada Andrea Santos.

Representantes de los ex trabajadores de La Pasiva hicieron especial hincapié en que es necesario que se efectúe el reclamo correspondiente sin temor a generar una “mancha laboral”.

“Lo bueno de esto es tomar conciencia, los trabajadores pueden reclamar, no queda ninguna mancha laboral como se cree. Muchos no reclaman porque piensan que queda una historia laboral, no es así. El trabajador tiene que reclamar los rubros. Eventualmente en el medio local nos conocemos todos y quizás por eso es que se evita el reclamo pero debe hacerse, es una forma de presionar al empresario que está acostumbrado a realizar estas cosas que no corresponden, hay que reclamar siempre”, insistió Santos.

Por Katherine Martínez.