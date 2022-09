El conflicto en la educación desde la perspectiva de la nueva presidenta de AFUTU Ana Borges

La vecina de Puntas de Valdez Ana Borges fue electa recientemente presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU), a nivel nacional y como tal está participando en primera línea de los intentos de negociación con el gobierno de la educación sobre el cambio del marco curricular que se pretende implementar a partir de 2023.

La dirigente dialogó con La Semana sobre el conflictivo momento que pasa la educación, centrándose en particular en la situación de la UTU o Escuela Técnica, como se le llamaba hasta el período de gobierno pasado.

“Lo primero que denunciamos es la falta de negociación colectiva. En estos días nos reunimos con la Dirección General de UTU, pero sólo nos reunimos a enterarnos de las decisiones que tomaron y los que sabemos lo que es una negociación colectiva, tenemos claro que no es solo reunirse a escuchar lo que van a hacer. No hay una negociación, no se nos escucha, no somos parte de la discusión”, comenzó diciendo Ana Borges.

Continuó diciendo que los docentes de UTU no son parte “de cosas que son importantes, como por ejemplo el marco curricular, que implica un cambio radical en la currícula. Hoy el sindicato no está para nada enterado de lo que va a ocurrir: no sabemos qué asignatura se van a ponderar y cuáles no, qué orientación va a tener el nuevo plan. No tenemos ni la menor idea”.

INMINENTE | La preocupación del sindicato se acentúa teniendo en cuenta que el plan entraría en vigencia con el año lectivo 2023. “Esto es sumamente grave para los trabajadores, porque afecta directamente a nuestra labor, porque no sabemos en qué condiciones vamos a trabajar, pero también es grave para el estudiantado y sus familias, porque a pocos meses de comenzar el año, no puedo decirte qué van a tener tales o cuales asignaturas y con tal o cual carga horaria”, dijo Borges, que acentuó su preocupación diciendo que “no podemos decir nada porque no fuimos parte. Directamente no se nos llamó para discutir nada”.

En opinión de la docente y dirigente sindical, “cambiar un programa por otro no es de un día para otro, no es de medio año para el otro, pongas los expertos que pongas”. Agregó; “más allá de los expertos que traigas, a los que la Dirección puede llamar sin dudas, no llamar al sindicato tiene su señal y están dando la señal de que no les interesa en lo más mínimo nuestra opinión”.

Para Borges, la actual situación es una muestra más del “desinterés por el diálogo, lo que es bastante grave. Estamos en setiembre, la reforma va a imponerse al arranque de 2023 y no sabemos casi nada”.

“Básicamente nos vamos enterando de pequeños detalles, de pequeños insumos que nos pueden llevar a deducir pequeñas cosas, pero eso no es muy profesional que digamos. No es serio”, dijo respecto a la información que tienen sobre los cambios que se pretenden aplicar para 2022.

Consideró la Presidenta de AFUTU que “un cambio curricular en la educación lleva un pienso del que todos los actores deberíamos participar; la comunidad educativa toda y cuando mencionó comunidad educativa, incluyo a los padres, que puedan decir, por ejemplo, a qué les interesaría que se le diera más importancia, a la tecnología, al arte, a la ciencia. Todo eso se hace en base al diálogo”.

DIFUSIÓN | Consultada qué medidas futuras tomarán como gremio, dijo que pretendían seguir los pasos previsto en la ley 17940, que aún les ampara, que era la realización de una instancia de bipartita en el MTSS (gremios-Codicen-MTSS), en la jornada del lunes 5 (al cierre de esta edición), de la que no esperaba mayores avances. “Somos conscientes con quién vamos a negociar, pero la instancia se tiene que cumplir”, dijo Borges cuando dialogó con La Semana.

También dijo Ana Borges que están llegando con su mensaje a los medios, porque “queremos que los padres estén al tanto de lo que está pasando, hay una disminución total en materia de recursos humanos; los recortes que nosotros denunciábamos se dieron, por ejemplo en los equipos multidisciplinarios. Hay una sola psicóloga para todos los centros del departamento, por mejor profesional que sea la compañera, es imposible que atienda bien todas las situaciones. Eso es recorte de presupuesto y en la parte más vulnerable de la sociedad”.

Imagen de archivo.

Por Javier Perdomo.