Directora del «hospital» destaca que ASSE es el único prestador que no cobra los medicamentos

El equipo de Dirección del Centro de Primer Nivel de Atención de Libertad (CPNAL), integrado por Beatriz Amestoy e Isella Arrocha, respondieron a los cuestionamientos realizados por el Movimiento de usuarios de la Salud pública respecto a la falta de medicamentos y a su vez anunciaron que este miércoles 29, mantendrán un encuentro con representantes del movimiento.

La directora Beatriz Amestoy comenzó diciendo que para ellas la evaluación de la gestión ha sido buena. “Nos está yendo bien. Hemos tenido una buena y fluida transición hacia la presencialidad, que es bastante importante, que en algún momento se nos planteó que podría ser bastante más difícil, pero todo ha transcurrido sin grandes complicaciones”.

Respecto al tema de la medicación, dijo Amestoy que “es un problema recurrente, porque se brinda un servicio que es la única institución que lo brinda, que es la administración sin costo para el usuario de medicación. Eso puede generar algunos excesos y además los costos de los medicamentos han subido, nosotros nos tenemos que ceñir a un presupuesto que se designa a cada unidad y con eso tenemos que resolver”.

“Es un presupuesto que siempre queda corto, porque es una situación compleja manejar una administración de medicación que no tiene ningún reporte económico para la institución; a veces son difíciles esos manejos pero los estamos tratando de solucionar”, agregó Amestoy, quien además aclaró que no estaba diciendo que hubiera muchos casos de excesos, solo “digo que una farmacia que no tiene costos se presta para posibles excesos” y “alguno debe haber”.

“Yo creo que hay que valorizar, porque insisto, es la única que brinda el servicio de medicamentos gratis. Si bien es parte del SNIS (Sistema Nacional Integrado de Salud), y recibe una partida por cada usuario, las otras instituciones reciben lo mismo, pero además cobran los tickets. Creo que eso es de destacar”, mencionó la Directora del CPNAL.

LA PANDEMIA | Isella Arrocha agregó a hay que tener en cuenta también que con “todo el tema coronavirus mucho del presupuesto se ha debido destinar a sobrellevar todo lo que ha sido la pandemia, ya que se ha tenido que comprar otro tipo de insumos. Pienso que ahora que la pandemia se vaya estabilizando, se pueda mejorar”.

Precisamente sobre cómo alteró el trabajo en el centro de salud, fue otro tema al que hizo mención Amestoy. “La pandemia alteró todo. No es lo mismo trabajar con funcionarios con mayor riesgo que la población general, que trabajar con funcionarios que si bien tiene más riesgo de problemáticas de salud que la población en general, en este caso era una situación extrema”.

“Yo a algunos usuarios que se quejan les pido que se pongan en el lugar del otro, con respecto al stress que vive el funcionario de la salud que está expuesto a esta situación. El funcionario tiene una familia, se siente responsable por poder transmitir un virus que lleva del trabajo”, comentó. Amestoy.

La Directora continuó diciendo que “nosotros somos conscientes que cuando tomamos la administración sabíamos a lo que nos exponíamos, uno se imagina con lo que se puede encontrar, pero después hay que enfrentar la realidad. Nosotros asumimos cuando había ocho casos en ASSE, pero después llegamos a tener 90 usuarios positivos. Eso genera una sobrecarga del sistema, bastante importante”.

Entre esos casos, pocos fueron funcionarios del centro. “Hubo uno o dos casos de funcionarios, pero nunca se paralizó la actividad por personal positivo, nunca se entorpeció el funcionamiento. Eso habla de buen nivel de acatamiento de las normas de higiene de todos”, comentó Amestoy.

Mencionó luego las situaciones de stress que vivieron muchos funcionando y dijo que “seguramente las va a seguir habiendo, porque el ser humano a veces no reacciona de forma inmediata, sino que con el tiempo se van a ver las secuelas de todo esto”.

Isella Arrocha destacó también toda la reestructura que hay que hacer cuando se da un caso o cuando ocurre que un funcionario tuvo contacto con una persona contagiada y debe hacer cuarentena. “Todo eso indica una dinámica de reestructura permanente, con cambios de horario, rotaciones permanentes, tapar baches”, comentó.

Amestoy destacó también lo que fue el reconocimiento de los rotarios al personal de la salud. “Ha habido reconocimientos de usuarios y de otras instituciones, pero destacaba el buen gesto del Rotary Club porque fue el primero realizado en forma oficial. No es que crea que debe haber más reconocimientos, creo que en la diaria debe estar y no se debe pasar por alto que fue un sector de la sociedad muy castigado. No se debería olvidar eso”, dijo.

APERTURA | Pasado lo peor de la pandemia, ahora es tiempo de abrirse a la comunidad. Según comentó Isella Arrocha “la idea es retomar de a poco las actividades de promoción de salud, porque son una necesidad y es parte de lo que es la gestión del primer nivel, llegar a la comunidad. A corto o mediano plazo se van a ir retomando esas actividades”.

En cuanto a la conformación de una comisión de apoyo, dijo Amestoy que hasta ahora no se ha formado porque “no podía funcionar, pero tenemos algunas personas que se han manifestado interesadas y hemos consultado a otras para que se acerquen. Estamos en ese proceso”.

Respecto a la relación con el movimiento de usuarios, la Directora del CPNAL, comentó que se van a reunir este miércoles y la falta de comunicación que se ha dado hasta ahora es producto de la inexperiencia. Según dijo la Directora, “el otro día llegó una integrante del grupo de usuarios a la Dirección, por un problema personal, y yo le pregunté cuándo nos íbamos a reunir y ella me dijo, ‘doctora estábamos esperando que nos llamara’ y yo le dije, ‘ah, nosotros estábamos esperando que ustedes vinieran’”.

“Nosotros somos nuevas no sabemos algunos funcionamientos administrativos e interpretamos que ellos iban a venir y nos dirían ‘nos queremos reunir’”, comentó Amestoy.

Acotó a lo dicho por Amestoy Isella Arrocha que “con todo esto de la pandemia estás en mil cosas y no es falta de voluntad, sino que en la vorágine diaria no te pudiste sentar a pensar que tenías que reunirte con los usuarios”.

Por Javier Perdomo.