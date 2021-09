Dirección del «hospital» anunció nuevos servicios para los usuarios

La directora Beatriz Amestoy aprovechó la nota realizada por este medio para anunciar dos nuevos servicios que tendrá el centro de salud desde ahora en más. El primero se llama “unidades de enlace”, que “son unas estructuras que ha generado ASSE para mejorar sistema de coordinación de consultas con especialistas y estudio”, dijo.

“Este es un sistema de primer nivel y determinados estudios no hacemos y determinados especialistas tampoco tenemos. La derivación genera una cierta complicación y por ello se generaron estas unidades que son médicos -además del funcionario de coordinación-, para que redirija esos estudios, que esté atento a qué estudios complejos hay que coordinar, en qué plazos se deben hacer. Cada unidad tiene el suyo y hay en contacto entre ellos. Es una forma que encontró ASSE para gestionar este cuello de botella que nos generó la pandemia”, agregó Amestoy.

El otro servicio que “va a comenzar a funcionar es la atención para el adulto no auto-válido en domicilio. Es solo para adultos que no puedan movilizarse desde su domicilio. Eso se va a gestionar mediante el médico tratante del paciente y va a generar una cierta ventaja para ese tipo de pacientes porque hasta ahora en el sistema no lo teníamos. No es una atención a demanda, es programada. Es para solucionarles que tengan un control, todo el tema de la medicación y para que tengan un control médico adecuado, algo que se complejiza cuando no sos auto -válido.