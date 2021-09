Santa Mónica tendrá su club de niños en la sede de la Comisión Vecinal

En la Comisión Vecinal Amigos de Santa Mónica, hay satisfacción por estos días, ya que el club de niños en sus instalaciones será una realidad en el corto plazo. Para Ysabel Femia, presidenta de la comisión barrial, todo se dio muy rápido ya que desde la visita en julio del presidente del INAU (Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay), Pablo Abdala todo fluyó para esta realidad.

Fue la directora departamental de INAU Betina Alpuy la que llamó a Femia para anunciarle que estaba aprobada la instalación de un Club de Niños en la sede de la comisión barrial, concretando así una idea que está latente hace tiempo y que se concretó con celeridad asombrosa. Femia menciona como figuras importantes en este logro también al senador Carlos Daniel Camy y al concejal Denis Hornos, quien fue el generó que Abdala se acercara a la comisión vecinal.

Pero cuanta Ysabel Femia que “la idea de tener un club de niños en la sede social empezó ya hace años. Marianita Fonseca (la Alcade), me conocía y cuando hablábamos yo le comentaba cuál era nuestro proyecto a futuro. En una de las reuniones en que el Municipio se reunió con instituciones de Ciudad del Plata, ella informó que había estado reunida con Betina Alpuy y que le había hablado de nosotros, ya que INAU estaba buscando donde instalar un club de niños, que en Ciudad del Plata hace falta”.

LOS PASOS | “Por intermedio de Marianita empezó todo. Después vino dos veces Betina Alpuy, también Camy se contactó con Betina Alpuy. Luego mandé el proyecto a la Directora Departamental, que lo hice con una maestra jubilada, Beatriz Brandon, que vive en el barrio. Cuando ellos lo vieron nos dijeron que le faltaba unos pequeños detalles, como por ejemplo contar con una psicóloga y una asistente social”, siguió narrando Femia.

Luego contó que la comisión vecinal no tenía “posibilidades de encontrar esas profesionales, por eso llamé a Denis Hornos y él nos contactó con una profesional de cada área. Nos reunimos con ellas, quienes después se contactaron vía Zoom con Betina Alpuy para ver los detalles que le faltaban al proyecto”.

“Ellas hicieron lo que les pidieron y de ahí en más fue para Montevideo el expediente, que voló, porque desde julio a ahora fue todo muy rápido”, mencionó Femia, quien se muestra sorprendida por la rapidez con que salió todo.

A la hora de hablar sobre qué significa para la comisión vecinal esta concreción, Femia dijo que “significa poder dar el apoyo que necesitan los niños del barrio. Acá no hay nada, lo único que tienen es la comisión en donde les damos la merienda y además estamos haciendo la olla popular, pero los niños necesitan asistencia, otro tipo de apoyo que nosotros no podemos darle porque no somos profesionales”.

“Como mucho podemos escucharlos cuando vienen con algún problema, pero no podemos solucionarles nada”, agregó Femia.

DETALLES | Respecto a cómo sigue el proceso de ahora en más, Ysabel Femia, dijo que desde INAU ya la llamaron y le informaron “de toda la información que hay que presentar. Pensamos que si todo sale bien, en noviembre ya estaría todo pronto como para comenzar a planificar recibir a los chicos. La infraestructura de nuestra sede social es muy grande, cuenta con baño, cocina, es súper grande. Por supuesto que hay detalles que arreglar, pero con la primera partida que el INAU nos da, nosotros tenemos que hacer eso y tener todo pronto para cuando comiencen a recibirse a los niños”.

Al mencionar con cuántos chicos trabajará el club de niños cuando comience a funcionar, Ysabel Famia dijo que serán 70 niños. “Podemos más adelante llegar a recibir a más chicos, porque en realidad hay muchos más niños en todo este barrio, pero para empezar lo hacemos con 70 niños”.

Femia todavía sigue asombrada respecto a la celeridad con que salió todo. “Nunca vi algo que se diera tan rápido”, dice y respecto a por qué cree que ocurrió así, dijo que cree que “fue un poco de todo, los contactos que se generaron y el tener el salón que tenemos ayudó mucho. También el que haya venido Camy con el Presidente del INAU también fue positivo porque “a él le gustó mucho el lugar”. Considera Femia que fueron fundamentales “todos los apoyos que tenemos atrás” para que todo se diera tan rápido.

Imagen archivo: El Presidente de INAU visitó la sede de Santa Mónica en el mes de julio.