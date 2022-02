Directora Beatriz Amestoy insiste en que no faltan medicamentos en el CPNAL; recibió 25% de aumento para el rubro

La directora del Centro de Primer Nivel de Atención de Libertad (CPNAL), Beatriz Amestoy volvió a negar que exista faltante de medicamentos en el centro de salud público e insistió en que en este momento es necesario enfocarse en el combate a la pandemia de coronavirus, promoviendo la vacunación como la medida fundamental para derrotar la pandemia.

Es difícil no encontrarse con alguien que no haga un cuestionamiento a la atención en el “hospital”. De todos lados llueven las críticas y cuestionamientos hacia su funcionamiento. Que la falta de medicamentos, que no hay ambulancia, que es mala la atención, que los especialistas esto y aquello. De todo esto habla el movimiento de usuarios de la salud pública, pero también lo hacen muchos otros vecinos que no tienen militancia social o política y que se acercan preocupados a pedir que se pidan explicaciones.

Por supuesto que se puede estar golpeando la puerta todas las semanas, para hacer un repaso de las críticas hacia el centro de salud, pero cada tanto es bueno abordarlas y contrastarlas con la tranquilidad de la directora Amestoy a la hora de ver su gestión al frente del CPNAL.

María Beatriz Amestoy dice que la situación con los medicamentos ha mejorado. “En los últimos meses de 2021 habíamos tenido un aumento en el presupuesto para la compra medicación y no estaba faltando. Es probable que algún medicamento puntual falte, pero eso siempre se soluciona, quizás no en el mismo día que lo viene a buscar el paciente, pero se soluciona”, dijo la Directora como respuesta al recurrente cuestionamiento de la falta de medicación.

Sí reconoció que con las compras del mes de enero se ha tenido un problema. Dijo que se trata de un desfasaje que se produce “porque los laboratorios esperan que se ajuste el IPC (Índice de Precios de Consumo), por lo que demoran un poco en dar la medicación, lo que retrasa los pedidos y a veces se producen demoras”.

Entiende la Directora que “en los últimos dos meses de 2021 se solucionó el tema y no hay gran demanda insatisfecha. Quizás haya faltas puntuales, pero ese es un problema crónico, porque hay un presupuesto para una necesidad ilimitada, porque como los medicamentos no tienen costo en ASSE, es lleva a que haya excesos, pero es algo difícil de manejar”.

Consultada sobre cuál fue el monto del aumento que tuvo para la compra de medicación, dijo que fue del 25%, lo que consideró “un importante refuerzo”.

ATENCIÓN | En relación a lo que es la atención en el centro de salud, dijo que no ha habido inconveniente ninguno. “La atención ha sido fluida, no hemos tenido grandes bajas por el coronavirus hasta ahora o sea que no ha habido grandes problemas. Puede suceder que un médico tenga sospecha de contagio y se le da un día o dos por eso. O puede suceder que algún médico se contagie y se le da la licencia correspondiente, pero en general el coronavirus no nos ha generado problemas en la asistencia. Los recursos humanos han respondido. Si tú vas a sacar fecha tenés para el día”, mencionó Amestoy.

Agregó que en este tiempo “se nos ha dado resolución a todos los problemas y facilidad para tener suplentes, dentro de las dificultades que hay en general para tener personal, porque ocurre a veces que uno quiere contratar un suplente, pero esa persona no está porque puede estar certificada”. Dijo la Directora que “la gente tiene que visualizar los trastornos generales que provoca el covid”.

En relación al servicio de ambulancia, dijo que “está pendiente la llegada de una ambulancia nueva. Eso ya está decidido, pero estamos a la espera”, porque “estos picos de coronavirus llevan a que muchos procesos se retrasen, porque llevan trámites y gestiones que se cortan para priorizar la asistencia Covid, que lleva mucho tiempo y disposición de recursos humanos, que a su vez, también se certifican, porque son humanos y se enferman”.

EL COVID | Consultada sobre cuál es el promedio de hisopados que se hacen en el centro por día, mencionó que son unos 30 y en cuanto a lo que se demora en conocerse los resultados, dijo que “en Libertad se hacen un promedio de 30 por día. En algunos casos se nos han presentado retrasos puntuales por sobrecarga de los laboratorios a los que se derivan los test, pero ahora estamos en 24 o 48 horas máximo de entrega de los resultados”.

Amestoy reconoce que el coronavirus hace que se distraigan de otros objetivos que se planteaban al asumir la Dirección junto a Isella Arrocha. “Esto (el coronavirus) es lo prioritario hoy y hay que atenderlo. Cuando termine se seguirá el camino trazado. Ahora esto urge, porque genera un trastorno a todos los niveles, nosotros nos manejamos a nivel de salud, pero también sabemos que genera un montón de trastornos sociales y económicos, por eso lo prioritario es resolver esto”, dijo Beatriz Amestoy.

Entiende la Directora que el principal mensaje “en este momento es insistir con la vacunación, porque salva vidas. Eso es lo que tenemos que tener claro ahora. Hay que seguirse vacunando. Hay mucha gente que no tiene la inmunización reforzada y eso es importante en este momento. Se está vacunando a los niños y si consultan con su pediatra le dirá que la inmunización no tiene contraindicaciones. Estamos viviendo un momento muy complejo desde todo punto de vista y en la inmunización tenemos una herramienta clave”.

Respecto a qué priorizará en el servicio del “hospital”, una vez que se salga de la pandemia, dijo Amestoy que “en principio, tenemos que resolver algunas cuestiones edilicias y tenemos algunos cambios que queremos hacer en beneficio de los usuarios que están pendientes por esta situación. Se trata de cambios en lo asistencial, que van a brindar comodidad a los usuarios”.

Consultada si entiende que a futuro se debe revisar la condición de centro de primer nivel al “hospital”, Amestoy dijo que “se podría revisar, este no es el momento porque estamos en una situación que nos va a llevar un tiempo, pero siempre estamos a tiempo de revisar situaciones y verificar qué es lo mejor para el usuario y en qué condiciones se generan estos beneficios”.

“Ahora nos estamos manejando con esto que tenemos, que es un primer nivel de atención con una puerta de emergencia, con las dificultades y beneficios que eso implica, pero sí, siempre se está a tiempo de revisar si se debe seguir así o se deben corregir cosas”, agregó la Directora.

Por Javier Perdomo.