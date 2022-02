«Que arda»: Mujeres en Libertad se movilizó contra la violencia en la plaza de los 33

Al igual que en todo el país, el viernes 28 de enero en la Plaza de los Treinta y Tres Orientales se realizó una movida para condenar públicamente la violación de una mujer de 30 años ocurrida en Montevideo y las repercusiones mediáticas y judiciales que tal reprobable acción generó. Mujeres en Libertad, fue el colectivo encargado de organizar la movida en la plaza pública libertense.

La convocatoria era para las 18 horas en centenares de plazas y espacios públicos de todo el país. En el caso de Libertad, a esa hora casi nadie había en la plaza, pero lentamente fueron llegando mujeres y hombres a participar de la movida.

Como en todas las actividades de Mujeres en Libertad, el fuego en el centro de la plaza estuvo presente, pero en esta ocasión tenía un rol importante, ya que la idea era que muchas cosas ardieran allí. Poco antes de las 19 horas, con el fuego ya encendido, dio comienzo la actividad en la que las mujeres dijeron “basta” y “que arda”.

Alrededor del fuego se instalaron una abundante cantidad de trozos de cartón con frases referidas a las situaciones que viven las mujeres, para que fueran quemadas al grito de “que arda”. Frases como “machismo”, “cosificación de los cuerpos”, “violencia patriarcal”, “Estado cómplice” y otras fueron desperdigadas por el piso y de entre las presentes iban saliendo mujeres que tomaban un cartón, leían en voz alta lo escrito y al grito de “que arda”, lo rompía y lo tiraba al fuego, donde el cartón ardía.

LA PROCLAMA | Una voz en off a su vez, leía la proclama que se leyó en todas las plazas y los espacios públicos del país, en la cual, entre otras cosas, exigieron el compromiso del Estado para proteger a las mujeres, niñas, niños y adolescentes de todo tipo de violencia de género. Reclamaron el “cumplimiento cabal” de la Ley 19.580 para “fortalecer los recursos y presupuestos que garanticen la protección integral, reparación y justicia a las víctimas en todo el país”.

Recordaron a su vez que tanto la violencia sexual como “toda práctica y discurso que fomente el odio como forma de violencia hacia mujeres y disidencias” constituye una “emergencia nacional”.

“Hoy nos volvemos a manifestar contra la cultura de la violación, arraigada y naturalizada como práctica de abuso de poder, de guerra, de colonización, y que aún se mantiene silenciada bajo los mecanismos más perversos, que sostienen los medios de comunicación, la Justicia, la familia, la iglesia, los militares, el Estado”, decía la proclama.

Luego da ejemplos de algunas de las formas que toma la “cultura de la violación” en la sociedad. “Es insistir en enseñar a las niñas a no provocar con ‘polleritas cortas’, en vez de enseñar a los varones que no es no, que no son dueños de nuestros cuerpos, que no somos su juguete sexual. Es seguir sosteniendo que el varón tiene ‘necesidades’ o ‘impulsos’ sexuales que no puede controlar, como si fuera puro instinto sin cerebro. Es poner en duda el relato de la víctima o cuestionar sus decisiones” y también son “los secretos intrafamiliares que encubren a los violadores, obligando a las víctimas a compartir espacios con sus atacantes”.

En la proclama también se reclama que haya educación sexual integral en todos los niveles educativos porque “es el camino hacia la erradicación de las violencias” y reivindican la importancia de que se imparta con una perspectiva de derechos humanos.

También cuestionaron al presidente de la República Luis Lacalle Pou, cuando al ser consultado por el caso de la violación grupal en Cordón, dijo que estas situaciones “no son propias del ser humano ni del género masculino”. Según la proclama leída el viernes, con esos dichos Lacalle Pou “no hace más que negar la realidad y esconder un problema gravísimo que tenemos como sociedad. Entérese, señor Presidente, que los violadores son seres humanos y principalmente varones, hijos sanos del patriarcado”, exhortaron.

También se le exige un “compromiso real” con la problemática y “que se retracte con palabras y acciones certeras y contundentes que demuestren su responsabilidad como mandatario de Estado de proteger a toda la ciudadanía, incluidas las mujeres, disidencias, niñas, niños y adolescentes”.

La proclama también cuestiona a los medios de comunicación y les exige responsabilidad. “El lenguaje es un arma muy poderosa que éstos utilizan para reproducir y perpetuar la cultura de la violación, poniendo a las víctimas siempre en tela de juicio. Los medios tienen que revisar sus prácticas y poder brindar un relato más honesto y justo, que busque narrar la realidad sin violencia hacia las víctimas y sin gestos de encubrimiento. Nos merecemos otras formas de informar que no destripen nuestra intimidad, que no nos expongan mientras siguen protegiendo a los agresores”, dice la proclama leída en todo el país.

FINAL | “Tenemos claro que no estamos solas, que nos tenemos entre todas y esa fuerza nos sostiene a pesar del miedo, del dolor, de la rabia y de la impotencia. Volvemos a las calles para recordarles que seguimos vivas y que no estamos dispuestas a que ninguna se sienta sola, ni a callarnos frente a las violencias que todos los días nos toca vivir. No permitiremos que el poder continúe dominando nuestras libertades. Seguiremos tomando las calles y los espacios una y otra vez, las que sean necesarias, porque ya no contarán con la comodidad de nuestro silencio”, dice la proclama al final.

Terminada la oratoria, Mujeres en Libertad invitó a los presentes a bailar. Pocas fueron las que se animaron, pero entre todas quedó la charla y el intercambio, siempre alrededor del fuego, en la plaza de los 33.

Por Javier Perdomo.