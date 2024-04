Día de los Trabajadores: en San José solo habría acto en la capital departamental

Si bien en principio se manejó como posible que en este 2024 se realizaran tres actos celebratorios del 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, todo hace indicar que la única actividad que habrá será en la capital departamental, a no ser que entre la noche del lunes y el final de la jornada de este martes, se logre coordinar la realización de un acto en Libertad, como históricamente ha ocurrido en la ciudad.

El acto en San José de Mayo lleva como consigna «Hacia un triunfo popular» y tendrá lugar este miércoles desde las 10 de la mañana en la Plaza Independencia de la capital departamental. Se anuncia que durante la jornada habrá espectáculos artísticos, rincón infantil, plaza de comidas, feria de artesanos/as y emprendedores/as y por supuesto, la oratoria de los dirigentes designados por el Plenario San José y por los distintos gremios que participan de la tradicional conmemoración del día de los trabajadores de la capital departamental.

Donde ya está claro que no habrá acto es en Ciudad del Plata, desde donde se anuncia que a las 8 y 30 de la mañana estará saliendo locomoción para participar del acto en San José de Mayo. Según lo comentado por el dirigente Rubén VIllafán se tomó esa decisión ya que este año ha sido especial a partir de la campaña de recolección de firmas por el plebiscito sobre seguridad social; para fortalecer la unidad “decidimos centralizarlo todo en un lugar solo y se va hacia San José de Mayo”.

¿Y EN LIBERTAD? | Villafán dijo respecto a Libertad que todos los años se hacen actos, se juntan actores sociales y lo arman, pero si habrá o no acto en la ciudad, no fue un tema que pasara por el Plenario San José, que es el que define las actividades oficiales.

La Semana se contactó con distintos referentes sindicales de la ciudad, procurando conocer los detalles de un posible acto del 1º de Mayo, pero nadie tiene información respecto a que algún colectivo sindical o personas, hayan tomado la posta para organizar el acto. Ni los más veteranos, ni los más jóvenes referentes sindicales de Libertad tenían información hasta el domingo sobre sí habría o no movilización en la ciudad.

En ámbitos de los gremios de la educación, uno de los sindicatos más activos en las últimas organizaciones de actos del día de los trabajadores en Libertad, se informó a este medio que FENAPES (Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria), “no tiene participación este año”. Extraoficialmente se dijo a este medio que todo está “bastante quieto”. Al parecer “hay intenciones, pero nadie dice de hacerse cargo, así que no sé si saldrá”, dijo una fuente gremial a La Semana.

De confirmarse estos dichos, ocurriría un hecho insólito, ya que desde la recuperación del sistema democrático al presente, sería el primer año en que no habría acto del Día Internacional de los Trabajadores en Libertad (no se cuenta 2020 por ser año de pandemia y no realizarse por las restricciones del momento).

Años atrás, ocurrió una situación similar, parecía que no iba a realizarse acto del “primero”, pero a último momento, la educación y otros gremios se hicieron cargo y hubo “mitin”. Habrá que ver si ocurre lo mismo en este 2024.

PLEBISCITO | El acto central en Montevideo y todos los actos que se realicen en el interior del país, estarán marcados por la reciente finalización del proceso de recolección de firmas para habilitar un plebiscito de reforma constitucional para el cual se reunieron casi 431 mil firmas, es decir casi 160 mil adhesiones más de las necesarias para que la Corte Electoral habilite la consulta junto a las elecciones nacionales de octubre 2024.

La entrega de las adhesiones se realizó al mediodía del sábado 27 de abril en el Palacio Legislativo y ante la vicepresidenta Beatriz Argimón, quien de inmediato las derivó a la Corte Electoral para que ésta inicie el proceso de validación y llame a plebiscito.

“Es un terrible día de alegría, nos sentimos muy contentos con lo que va a pasar hoy, es una victoria de la democracia”, dijo el presidente del Pit-Cnt Marcelo Abdala, en la conferencia de prensa previa a la entrega de las adhesiones.

Más adelante Abldala agradeció a quienes militaron e hicieron posible llegar a las firmas obtenidas. “Nos embarga la emoción, la alegría y un sentimiento de terrible agradecimiento. Agradecimiento a nuestro pueblo y su talante democrático y a la enorme, vasta, sacrificada militancia que construye la historia y que, sin ella, no hay causa democrática nacional y popular que se pueda desarrollar”, sostuvo.

La propuesta plebiscitaria del Pit-Cnt busca establecer constitucionalmente tres temas referidos a seguridad social: fijar en 60 años la edad no obligatoria de retiro, eliminar las AFAP y establecer que las jubilaciones y pensiones mínimas queden por encima de la línea de pobreza. También las elecciones nacionales estarán presentes en las oratorias.

En Libertad no habría acto este 1° de Mayo (foto archivo).

Por Javier Perdomo.