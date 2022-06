Culmina nueva etapa de relevamiento del Observatorio Económico de San José

El Observatorio Económico San José está cerrando durante esta semana la recepción on line de respuestas a su nueva encuesta, que servirán para culminar de evaluar lo que fue el año 2021 en materia comercial en el departamento. Los datos se presentarán a fines de junio o comienzos de julio en la capital departamental.

El comienzo de esta nueva encuesta del Observatorio Económico -que como ya hemos informado en anteriores notas está integrado por los centros comerciales de Libertad y San José de Mayo, la Sociedad de Productores Lecheros de Rodríguez y la Asociación Rural de San José, con apoyo de la comuna-, no contó con la difusión con la que contaron las anteriores encuestas. Quizás por ello mismo es que las respuestas están llegando lentas, según lo comentado por la presidenta del Centro Comercial libertense Amanda Sande.

Comentó Sande que primeramente se difundió el cuestionario on line entre los asociados de las cuatro organizaciones, luego por unos 15 días se pasó a realizar las encuestas telefónicas con el apoyo de una becaria contratada, que estaban culminando el viernes pasado y permanece la posibilidad de responder on line hasta este viernes 4 de abril al final del día.

Amanda Sande dijo no saber por qué en esta ocasión ha sido lento el nivel de respuestas, aunque manejó la falta de difusión previa como una posibilidad para que esto suceda. Dijo que puede ser porque la gente está aburrida de responder encuestas o simplemente no han tenido tiempo de hacerlo y lo harán antes que culmine el plazo. Sande no descartó que puedan llegar una importante cantidad de respuestas en estos últimos días.

DEMORAS | Mencionó Amanda Sande que esta encuesta se demoró un poco porque no llegaba la financiación oficial para realizarla. Comentó que se manejó incluso la posibilidad de no hacerla, pero finalmente se logró lanzar a las apuradas y a último momento. Sande instó a los asociados de las distintas organizaciones a que respondan el cuestionario que se les acercó por Whatsapp.

Dijo la Presidenta del centro comercial libertense que existe mucha expectativa respecto a los resultados que puede arrojar esta encuesta, ya que será la primera medición que permita ver cómo está el comercio del departamento, sin los efectos directos de las restricciones generadas por la pandemia de coronavirus. “Vamos a ver qué pasa, nosotros pensamos que hay cosas que están mejor, pero preferimos esperar a los resultados para lograr tener una visión clara”.

Los resultados de este nuevo relevamiento se darán a conocer a finales del mes entrante o al arranque del mes de julio. Según lo comentado por Sande, en este caso le corresponde a la Intendencia organizar el acto de presentación de los datos de la nueva encuesta. “El lugar donde se hará, lo definirán ellos”, comentó la empresaria libertense, quien recordó que las cuatro organizaciones participantes ya hicieron presentaciones de anteriores mediciones.

DE AHORA EN MÁS | Comentó Amanda Sande que luego de presentados los datos correspondientes a 2021, las encuestas se continuarán haciendo, pero desde ahora con una frecuencia de seis meses, ya que se entiende que las cosas no variarán tanto antes de ese tiempo, como si pudieron variar con rapidez durante la pandemia. Mencionó Sande que esto será posible, entre otras cosas, ya que la Intendencia estará respaldando económicamente al Observatorio durante todo el presente período de gobierno. También el área de estadísticas de la comuna estará apoyando el trabajo del Observatorio, llegando a comercios o emprendimientos a los que las organizaciones del Observatorio no llegan.

Para culminar, la Presidenta del centro comercial libertense exhortó a todos los asociados de las cuatro instituciones participantes del Observatorio a que respondan las encuestas on line, ya que aún hay tiempo, porque es en base a las conclusiones que se saquen de los estudios, que como grupo de instituciones pueden recurrir a las distintas autoridades de gobierno nacional o departamental para solicitar su respaldo en temáticas concretas.

Por Javier Perdomo.