Continúa sin determinarse la identidad del hombre aparecido muerto en julio en balneario Kiyú

Continúa el misterio respecto a la identidad del hombre que apareciera muerto en las costas de Kiyú el pasado 14 de julio. Aún no ha sido identificado. La Semana consultó a la fiscal Bettina Ramos, quien está a cargo de este caso y comentó que el tema está en manos del Instituto Técnico Forense (ITF).

“La persona no está registrada en el sistema de registro policial y por lo tanto deben comparar el ADN con algún familiar, pero al no reclamar nadie ese cuerpo, ellos no pueden comparar con nadie”, explicó la fiscal Ramos.

Mencionó luego que en el ITF “están a la espera de algún reclamo o que personas ausentes (se refiere al Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes), informe sobre alguna coincidencia para comparar”. La clave para determinar su identidad está en que alguien reclame por él, mientras se seguirá sin saber quién es y por qué terminó ese hombre muerto recalando en las arenas de Kiyú.

Por Javier Perdomo.