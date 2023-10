El Infantil de la Liga San José entró en la recta final

Se disputó el sábado de manera parcial la séptima fecha del Torneo de Cierre de la Liga San José de Fútbol Infantil. Quedaron pendientes tres partidos de la categoría Semillas en la Serie A y los seis partidos entre Río Negro y Universal que se jugarían entre semana.

En Libertad hubo actividad en cancha de Juventud Unida y en cancha de Las Palmas, Campana cumplió su fecha libre.

SERIE A | En el Complejo 1° de Mayo, Juventud Unida recibió a Sacachispas, no se jugó el partido en Semillas. El verdolaga obtuvo cuatro victorias, los anaranjados ganaron en Cebollas.

Nueva Unión recibió a Central y fueron victorias locatarias en Chatas y Cebollas, empate en Churrinches y Gorriones y en las dos restantes ganaron los decanos.

En El Abasto, Treinta y Tres fue local de San Rafael, no jugaron en Semillas. Los locales lograron la victoria en Chatas, Churrinches y Gorriones, igualaron en Cebollas y los santos se impusieron en Baby.

Finalmente River Plate recibió a San Lorenzo, quedó pendiente el partido de Semillas; cuatro victorias albirrojas y una del azulgrana en Chatas.

Cumplida la mitad del fixture de la Serie A las posiciones muestran los candidatos a meterse en las finales. En Chatas Treinta y Tres tiene 21 puntos, Juventud Unida 18; en Churrinches River Plate 16, Juventud Unida 15; en Gorriones Treinta y Tres 18, Juventud Unida 13; en Semillas Treinta y Tres 16, San Rafael y San Lorenzo 13; Cebollas tiene a Treinta y Tres con 17 y Juventud Unida 16 y en Baby Juventud Unida 19, River Plate 16.

SERIE B| En este grupo, Campana cumplió su fecha libre. En su cancha Las Palmas recibió a Nacional con dos victorias locatarias, dos empates en Chatas y Semillas y dos triunfos tricolores en Gorriones y Cebollas.

Independiente visitó a Tito Borjas y fueron seis victorias para los rojos. Los partidos pendientes entre Río Negro y Universal se disputan entre el lunes y miércoles de esta semana.

Hasta el momento estarían jugando por Copa de Oro o de Plata en las finales del Torneo de Cierre, en Chatas Río Negro 15, Independiente 13; en Churrinches Campana 16, Las Palmas 13; en Gorriones, Campana 14, Nacional 13; Semillas, Campana 18, Universal 10; Cebollas, Nacional 18, Campana 13 y en Baby, Campana 14 y Nacional 11.

Liga San José de Fútbol Infantil

Torneo de Cierre – 7ª Fecha

Resultados Serie A

Juventud Unida vs. Sacachispas

6 Chatas 0

6 Churrinches 0

3 Gorriones 0

– Semillas –

0 Cebollas 1

1 Baby 0

Nueva Unión vs. Central

3 Chatas 1

1 Churrinches 1

0 Gorriones 0

0 Semillas 1

2 Cebollas 1

1 Baby 2

Treinta y Tres vs. San Rafael

3 Chatas 0

3 Churrinches 1

3 Gorriones 1

– Semillas –

2 Cebollas 2

0 Baby 3

River Plate vs. San Lorenzo

1 Chatas 6

4 Churrinches 1

2 Gorriones 2

– Semillas –

2 Cebollas 0

4 Baby 2

Resultados Serie B

Libre: Campana

Las Palmas vs. Nacional

1 Chatas 1

2 Churrinches 1

0 Gorriones 3 (WO)

1 Semillas 1

1 Cebollas 5

4 Baby 0

Tito Borjas vs. Tito Borjas

0 Chatas 3 (WO)

0 Churrinches 2

0 Gorriones 3 (WO)

0 Semillas 6

1 Cebollas 2

0 Baby 4

Río Negro vs. Universal

– Chatas –

– Churrinches –

– Gorriones –

– Semillas –

– Cebollas –

– Baby –

Próxima Fecha (8ª)

Serie A

Juventud Unida vs. San Lorenzo

Central vs. Sacachispas

River Plate vs. San Rafael

Treinta y Tres vs. Nueva Unión

Serie B

Libre: Nacional

Las Palmas vs. Tito Borjas

Universal vs. Campana

Río Negro vs. Independiente