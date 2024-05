El agro y la política internacional, desde la mirada de Juan Raúl Ferreira y Alfredo Fratti, de recorrida por San José

La campaña electoral hacia las internas de los partidos políticos depara cada pocos días la visita de figuras destacadas de cada uno de los sectores político-partidarios, promoviendo las distintas precandidaturas. En la pasada semana, por ejemplo, llegaron al departamento el diputado Alfredo Fratti, ex Director Nacional de Carnes, y Juan Raúl Ferreira, que en el marco de su recorrida dialogaron con La Semana.

Alfredo Fratti comenzó refiriéndose a por qué entiende que Yamandú Orsi, es el candidato indicado para el próximo período de gobierno. “Nosotros creemos que para los que vivimos fuera de la zona metropolitana, es un hombre con mucha llegada en el interior y sobre todo que tiene eso de mucha escucha. Por otro lado tiene experiencia de gobierno importante en un departamento que tiene de todo, como si fuera un Uruguay chiquito; tiene turismo, industria, granja. Es un hombre que ha demostrado poder tener diálogo con otros sectores partidarios y a nosotros nos parece que es lo que necesitamos”, dijo el Diputado.

Por su parte Juan Raúl Ferreira, hijo del histórico dirigente nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, comentó que le resulta interesante “cómo, en este esfuerzo por salir a buscar más apoyo para Yamandú, hemos ido generando un camino de dos vías con la gente, generando retroalimentación de unos a otros. Ojalá seamos convincentes en el mensaje que le estamos llevando a la gente, pero de lo que no tengo dudas es que nos estamos viendo muy fortalecidos con su aporte, con los comentarios, las ideas, conociendo cuáles son las cosas que le preocupan más”.

“No recuerdo un esfuerzo territorial como el que está haciendo el Espacio 609; somos cuatro grupos que en dos días a la semana recorremos dos departamentos. Estamos haciendo ocho departamentos por semana”, comentó el ex Senador y ex Embajador, que añadió luego que “todo el mundo dice que las campañas ahora se hacen con tecnologías de la comunicación, puede ser, pero también con un énfasis muy grande en el contacto directo con la gente”.

EL AGRO | Consultado respecto a qué entiende que debe hacer un posible futuro gobierno del FA en materia del agro, Alfredo Fratti dijo que “lo primero que hay que atender en el campo es el atraso cambiario que tenemos, que es el más grande del siglo, que está inviabilizando, quitándole rentabilidad no solo al campo, sino a todo el sector exportador”.

“No debería ser una política que sea más negocio importar que exportar. Está lleno de contenedores con cosas importadas, algunas importantes y otras que son chucherías, eso hay que reverlo”, dijo Fratti.

Agregó que “además de eso hay que ver el tema de los combustibles, la infraestructura, el riego, redimensionar, tener claro cuál es el tamaño mínimo para vivir dignamente de la explotación agropecuaria, según cada rubro. Eso hay que redefinirlo porque para que Colonización pueda terminar teniendo actuación tenemos que saber cuál es la necesidad y cómo hacemos para redimensionar”.

También se refirió al rol de Colonización diciendo que “los recursos que se le sacaron a Colonización van a tener que devolverse, que vuelva a disponer de ellos, para que pueda volver a comprar campo porque si no compras campo, tampoco tenés qué repartir”.

Consultado sobre si el FA pretende insistir con el modelo forestal o le pondrá freno, dijo Fratti que “nosotros ya quisimos intervenir en el modelo forestal, conseguimos la mayoría en las cámaras para que por lo menos no se foreste fuera del área de prioridad forestal y que la forestación no sea más del 15% del territorio del país. Ganamos en el legislativo pero perdimos con el veto del Presidente y además agregaron unos suelos como los de Cañada Nieto (Colonia), que son excepcionales y también ahí se podrá forestar. Es decir que fuimos para atrás y hay que revisar ese tema”.

En cuanto al papel de los transgénicos en la economía, dijo que “hay que ver caso a caso, porque hay algunos medicamentos de diabéticos, que solo se hacen de transgénicos. Entonces eso de decir transgénicos no, bueno, hay que verlo, estudiarlo y resolver caso a caso”.

Juan Raúl Ferreira dijo por su parte que en un eventual gobierno del FA estará militando donde se le pida. “El Frente Amplio me ha dado una cosa que es difícil de explicar la magnitud que tiene. El FA tiene esa virtud de ser una síntesis permanente de pensamiento político progresista del Uruguay. Estoy muy agradecido y nunca me han hecho sentir un recién llegado. Encontré mi lugar, lo estaba necesitando; no era en el Partido Nacional y eso era muy obvio. En un gobierno de Yamandú estaré militando; si Yamandú cree que puedo dar una mano en algo la daré, pero ya tengo mis añitos encima”, dijo Juan Raúl Ferreira.

POLÍTICA EXTERIOR | En cuanto al desarrollo de la campaña, dijo Ferreira que debe ser trabajado “como si no supiéramos el resultado”, anticipando de alguna forma su convencimiento respecto a que el FA ganará la elección.

“Una cosa en la que insisto mucho es no resignarnos a llegar al gobierno porque pierda el Partido Nacional. Cuando uno ve lo que ha sido el último año y medio de noticias de primera página sobre Uruguay, alrededor del mundo algunas, que no sea eso lo que nos lleva al gobierno, que sea que la gente vuelve a confiar, a creer, a tener esperanza y que está dispuesta a poner el hombro, porque por más mejores gobernantes que tengamos, sin el apoyo de la gente no se puede”, dijo el integrante del Espacio 609.

Como ex Embajador en Argentina, Juan Raúl Ferreira entiende que el futuro gobierno del FA debe relacionarse con el actual gobierno, basándose en el “principio de no injerencia”.

“El doctor Lacalle en una semana estuvo en dos actos políticos de Milei. Eso no se hace, no hay que injerir en los asuntos políticos de Argentina. No hay que ideologizar las relaciones diplomáticas en la región”, dijo Juan Raúl Ferreira, que añadió que “Lacalle Pou ha hecho un itinerario de la derrota que no tiene precedentes en la historia de la diplomacia uruguaya”.

Detalló que “fue a Colombia a visitar a Iván Duque tres días después de perder las elecciones y no pidió ni siquiera una entrevista con Gustavo Petro, por razones ideológicas. Fue a ver a Boris Johnson en Inglaterra, una semana antes que renunciara como Primer Ministro, fue a visitar a Piñera cuatro días antes que perdiera las elecciones”.

“Se les rompió la brújula, vamos a devolverle la brújula a Cancillería”, dijo el ex Embajador en la Argentina.

LLAMADO | Respecto a las expectativas electorales hacia las nacionales del mes de octubre, Alfredo Fratti dijo que él tiene “un lote de campañas arriba y yo veo muy bien parado al FA como para ganar en primera vuelta, pero no me animo a afirmarlo”.

Más allá de eso, dijo Fratti, “lo que nosotros queremos ahora es que la gente vaya a votar el 30 de junio, independientemente de lo que voten. Nosotros estamos haciendo hincapié en los que quieren que Orsi o Carolina o Lima, sean el candidato/a único, que vayan y voten. Nosotros precisamos que el FA vote bien en las internas. El mensaje es que el 30 de junio, quien tenga simpatía por uno de los tres candidatos que los vaya a votar”.

Por Javier Perdomo.